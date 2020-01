Las dos únicas canchas oficiales para la práctica de hockey en el Perú fueron construidas en el complejo deportivo Andrés Avelino Cáceres, en Villa María del Triunfo. Se hicieron para los Juegos Panamericanos Lima 2019 y costaron cerca de S/6 millones. En estos días, a cuatro meses de concluida la competencia internacional, surgieron posiciones encontradas sobre su mantenimiento.

Las canchas, que cumplen todos los requisitos técnicos de la alta competencia, deben regarse tres veces al día, ocho minutos por vez, aun cuando no estén en uso, para que la fibra de la alfombra de fabricación holandesa no se reseque, explicó el presidente de la Federación Peruana de Hockey, Gianni Delucchi.

“Terminamos nuestras actividades el 15 de diciembre. El último sábado vi que las canchas ya no eran azules sino blancas, por la cantidad de polvo acumulado [...] Hace 20 días no se hace mantenimiento a las canchas”, dijo.

El Proyecto Especial Lima 2019 –adscrito al Ministerio del Transportes y Comunicaciones (MTC) y que administrará las sedes de los Juegos Panamericanos hasta el 21 de febrero de 2020– afirmó a El Comercio que a las canchas se les ha dado el mantenimiento mínimo desde que la Federación Peruana de Hockey dejó de usarlas en la quincena de diciembre.

Eso implicó el riego de la alfombra una vez por semana. Según el ingeniero Marco Agama, del Proyecto Especial Lima 2019, es lo indicado por el proveedor, la empresa holandesa GreenFields. Se redujo el número de riegos también para evitar reclamos de poblaciones cercanas que no acceden al agua potable.

Las canchas de hockey no son el único motivo de las diferencias entre el proyecto Lima 2019 y algunas federaciones deportivas. Según la Federación Peruana de Ciclismo, los 250 metros de pista de madera del velódromo, ubicado en la Videna, no ha recibido mantenimiento: solo se ha barrido. Su presidente, Gustavo Matus, dijo que “en el Perú no hay nadie que pueda [reparar el velódromo] correctamente si se dañara”.

El mantenimiento y reparación de la pista de BMX Racing, en la sede de la Costa Verde (San Miguel), lo encargó la misma federación con sus recursos propios. El barrido de este circuito y de la pista de BMX Freestyle es hecho por los mismos deportistas, agregó Matus.“El mantenimiento ha sido nulo por parte del proyecto especial”, dijo.

El Comercio también se contactó con Federación Peruana de Bowling que asegura que la bolera, en la Videna, no está recibiendo los mantenimientos predictivos, semanal, mensual, bimensual y semestral. Su presidente, Juan Carlos Yuzuhira, dijo: “La pista no está recibiendo mantenimiento porque no se está usando. Si no se usa, se va a malograr”.

Lima 2019 respondió que en el caso de velódromo el mantenimiento es el adecuado al igual que en la bolera, donde el personal de la federación ha sido capacitado para dar el mantenimiento. En el caso de la sede de San Miguel, Lima 2019 está evaluando una forma de intensificar los cuidados.

—Facturas en revisión—

El mantenimiento de los escenarios deportivos no es lo único que ha generado tensiones entre algunas federaciones y Lima 2019, una relación que es crucial porque de ambos depende que las sedes se usen tanto a nivel de alta competencia como para la masificación del deporte entre niños y jóvenes.

Las tres federaciones mencionadas han indicado que Lima 2019 les está cobrando por la organización de campeonatos en las sedes. La federación de hockey debe S/3.500 por 10 días de competencias y la de ciclismo debe pagar S/2.000 por el uso del velódromo y fueron “obligados” a contratar un seguro de US$ 450 para un total de100 personas, entre espectadores y deportistas.

El cobro más elevado es el que se hizo a la federación de bowling, a la que se le pasó una factura de S/11.500 por el uso de la bolera en dos eventos. “Estamos de acuerdo en pagar, pero lo que es justo, no la cantidad que nos están cobrando, casi S/870 diarios,cuando los eventos duran 3 horas al día”.

Sobre los cobros, Lima 2019 señaló que en los convenios con las federaciones se acordaron pagos por mantenimiento de los escenarios cuando sean usados para eventos deportivos. Estos cobros y las formas de pago están en revisión.

- ¿Quién manejará las sedes? -

El Ejecutivo aún no oficializa qué entidad administrará las sedes de los Juegos Panamericanos, a pesar de que el Proyecto Especial Lima 2019 tendrá la competencia hasta este 21 de febrero del 2020.

El ministro de Transportes, Edmer Trujillo, dijo en diciembre que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo asumiría la administración, pero la propuesta ahora se inclinaría a que siga dos años más a cargo del MTC. Pero para las federaciones es el Instituto Peruano del Deporte la entidad que debería asumir el legado.

Giorgio Mautino, de Lima 2019, explicó que el presupuesto para dar mantenimiento en el 2020 a los escenarios deportivos es de S/54 mlls. “Las sedes van a ser usadas por los deportistas. La entidad a cargo del legado debe asegurar que estas sean cuidadas para que su uso no las lleve al deterioro”, declaró.