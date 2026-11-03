icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El mural dedicado al papa León XIV se extiende a lo largo de 167 metros y alcanza los tres metros de altura en el Parque del Niño “Gaelito”, en el Callao. La instalación culminó este lunes 2 de noviembre. (Foto: Diego Aquino / GEC).
El mural dedicado al papa León XIV se extiende a lo largo de 167 metros y alcanza los tres metros de altura en el Parque del Niño “Gaelito”, en el Callao. La instalación culminó este lunes 2 de noviembre. (Foto: Diego Aquino / GEC).
Por Diego Aquino Pedraza

A pocos días de la llegada del papa León XIV al Perú, el Callao ya cuenta con una monumental obra que celebra su visita. Un mural de 167 metros de largo y tres metros de alto despliega frente al mar una colorida secuencia de ilustraciones dedicadas al pontífice, su cercanía con la población y el vínculo construido con el país durante los años que vivió en territorio peruano.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?