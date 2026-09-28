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De acuerdo a la Municipalidad de Miraflores, el territorio del Bonilla tiene 34 mil metros cuadrados, de los cuales solo se puede utilizar el 30%. (Foto: Antonio Melgarejo/GEC)
De acuerdo a la Municipalidad de Miraflores, el territorio del Bonilla tiene 34 mil metros cuadrados, de los cuales solo se puede utilizar el 30%. (Foto: Antonio Melgarejo/GEC)
Por Joel Dávila Quiñonez

Durante años, el Complejo Deportivo Municipal Niño Héroe Manuel Bonilla fue uno de los principales espacios deportivos de Miraflores. Allí se disputaron partidos de vóley profesional, encuentros de fútbol y otras competencias. Hoy, sin embargo, el panorama es distinto: el coliseo se encuentra deteriorado y vecinos aseguran que parte del terreno se ha convertido en depósito de desmonte y vehículos. A pocos días de las elecciones municipales, su futuro ha entrado también en campaña.

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