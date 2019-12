Esta mañana, la Municipalidad de Lima habilitó nuevos viaductos y un túnel que forman parte del Intercambio Vial a Desnivel (IVD) El Derby. Con este avance, la obra que se inició en el 2016 presenta un 78% de avance.

►Jorge Muñoz tras un año como alcalde de Lima: “Me hubiese gustado actuar más rápido”

►Jorge Muñoz cumplirá un año en el cargo: El Comercio acompañó al alcalde en un día de trabajo | VIDEO

Según informó la comuna metropolitana, los nuevos componentes permitirán que unos 21 mil vehículos al día acceder a la Panamericana Sur, a través de opciones de giros vehiculares que permiten la conectividad entre los distritos de Surco y San Borja.

Con el avance, a la altura del kilómetro 5 de la Panamericana Sur, los usuarios podrán acceder a una rampa que dará opción a dos movimientos importantes: ingreso hacia la av. San Borja Norte, para los usuarios que provienen de la Panamericana Sur, con sentido norte y para los que provienen de la av. Derby (Santiago de Surco) podrán acceder a la Panamericana Sur, con sentido sur.

Municipalidad de Lima reabre viaductos de Intercambio vial El Derby (Piko Tamashiro / GEC)

A estas habilitaciones, se incorpora la avenida Cristóbal de Peralta, con sentido norte, a través de la apertura del túnel Cavalier.

A estas habilitaciones, se incorpora la av. Cristóbal de Peralta, con sentido norte, a través de la apertura del túnel Cavalier. (Piko Tamashiro / GEC)

A través de un comunicado, la Municipalidad de Lima informó que la infraestructura cuenta con elementos de seguridad vial de tipo amortiguadores de impacto y barreras laterales de concreto en todas las salidas y rampas, pantalla de atenuación de ruido, señalización horizontal y paneles de señalización vertical de tipo reglamentaria, preventiva e informativa, según los lineamientos del Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor vigente. Las habilitaciones en conjunto representan la incorporación de 1600 metros lineales de vía.

Municipalidad de Lima reabre viaductos de Intercambio vial El Derby (Piko Tamashiro / GEC)

En junio pasado, Rutas de Lima, concesionaria de la obra, puso en funcionamiento el viaducto norte del intercambio vial a desnivel El Derby y con ello la obra tuvo un avance del 68%. No obstante, debió ser culminada hace dos años.

En el año 2016, durante las gestión de Luis Castañeda Lossio, Odebrecht inició la construcción del proyecto vial de El Derby; sin embargo, para el año siguiente la obra estaba paralizada debido a discrepancias con el Jockey Club del Perú respecto a la tasación de terrenos que debían ser expropiados. El 15 de setiembre del 2015, en horas de la noche, la Municipalidad de Lima derribó el cerco del Jockey Club para reanudar los trabajos, lo que generó que la hasta la fecha hayan procesos arbitrales contra la comuna limeña.

Rutas de Lima reemplazó a la empresa brasileña por la contratista Incot SAC y el 20 de febrero del 2018 los trabajos se retomaron para evitar más retrasos.

Se espera que el Intercambio Vial a Desnivel (IVD) El Derby esté terminado para el 2020.