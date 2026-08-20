El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, informó hoy ante la Cámara de Diputados la asignación de S/450 millones destinados a acelerar las acciones de prevención frente al Fenómeno El Niño 2026-2027 que permitirían intervenir de manera urgente 380 puntos críticos en ocho regiones del país.

Asimismo, precisó que el decreto supremo correspondiente para habilitar estos fondos será publicado formalmente este jueves.

Durante su presentación oficial en el hemiciclo, el titular del sector agrario destacó que esta medida busca salvaguardar la vida de las personas y proteger la infraestructura pública y privada ante posibles inundaciones. Con estos recursos, el Gobierno agilizará la movilización de maquinaria y operarios hacia las zonas costeras identificadas con mayor nivel de vulnerabilidad climática.

En el desarrollo de su ponencia, Vinelli puntualizó que los 380 puntos críticos que serán atendidos mediante este nuevo decreto de S/450 millones corresponden específicamente a las intervenciones adicionales programadas por su gestión. La asignación presupuestal está dirigida a financiar directamente las labores preventivas de descolmatación y defensa en dichas zonas de emergencia.

En esa línea, aclaró que estos 380 puntos críticos son totalmente diferentes de los 536 puntos críticos priorizados a escala nacional que el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, detalló en su exposición de la Política General de Gobierno. De este modo, el Ejecutivo busca ampliar significativamente el rango de cobertura preventivo a lo largo de las cuencas vulnerables.

Previamente, el Ejecutivo aprobó un decreto de urgencia por S/180 millones para la instalación de 12 geomallas de seguridad en la región Lima y ejecutar trabajos de limpieza en 60 puntos críticos. Estas labores iniciales se realizan con maquinaria de la Autoridad Nacional del Agua en Áncash, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes.

Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, ante la Cámara de Diputados tras presentación de Luis Galarreta. (Foto: Congreso) / Victor Vasquez

Además, las autoridades indicaron que ya se han iniciado físicamente los trabajos de descolmatación en Piura, Tumbes y Lambayeque. El plan de trabajo sectorial prevé que en los siguientes días el despliegue de maquinaria comience en los puntos críticos de La Libertad, Áncash, Lima, Ica y Arequipa.

Fenómeno El Niño: Trabajos preventivos y hallazgos en el sector

Al referirse al estado en que se recibió el sector tras asumir funciones el pasado 28 de julio, Marco Vinelli sostuvo que encontraron una declaratoria de emergencia por lluvias que comprendía 796 distritos a nivel nacional. No obstante, el ministro denunció ante la representación parlamentaria que no se había realizado “ni un metro cúbico” de limpieza de ríos en las regiones de Piura y Tumbes.

Finalmente, el titular de la cartera agraria afirmó ante el Pleno que se encontraron 12 geomallas protectoras completamente guardadas en un almacén ubicado en el distrito de Santa Eulalia. El ministro lamentó que estas estructuras estuvieran almacenadas en lugar de encontrarse instaladas en las quebradas para proteger la vida de miles de familias frente a eventuales deslizamientos.