Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, ante la Cámara de Diputados tras presentación de Luis Galarreta. (Foto: Congreso)
Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, ante la Cámara de Diputados tras presentación de Luis Galarreta. (Foto: Congreso)
/ Victor Vasquez
Por Redacción EC

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, informó hoy ante la Cámara de Diputados la asignación de S/450 millones destinados a acelerar las acciones de prevención frente al Fenómeno El Niño 2026-2027 que permitirían intervenir de manera urgente 380 puntos críticos en ocho regiones del país.