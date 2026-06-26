Durante una visita de supervisión realizada este jueves en la playa Redondo II, el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, informó a El Comercio que los trabajos corresponden a la colocación de los cables tractor y portador, elementos fundamentales para el funcionamiento del sistema.

“Ya estamos en la instalación de todo el equipo de tracto de motor. Hoy día estamos, justamente, instalando el cable de tracto. Falta el otro cable, que es el cable portador. Ambos cables son los que llevan las cabinas y soportan el peso de las mismas. Eso estará el día sábado; deben estar concluidos los dos cables, el portador y el tractor”, explicó.

La obra conectará el parque Domodossola, ubicado en la parte alta del distrito, con la playa Redondo II, y se convertirá en el primer teleférico de Lima Metropolitana y el segundo de su tipo en operar en el país.

¿Qué falta para que el teleférico entre en funcionamiento?

Según detalló el burgomaestre, una vez culminada la instalación de los cables comenzará la fase de pruebas operativas del sistema. Posteriormente, especialistas de la empresa Doppelmayr realizarán la certificación internacional que permitirá verificar que toda la infraestructura cumple con los estándares de seguridad exigidos para su operación.

“Una vez que esté eso, se hacen las pruebas de marcha blanca para el funcionamiento y si está todo ok, se traen a los certificadores de la Doppelmayr de Alemania para que den el visto bueno de la parte operativa”, indicó.

Teleférico de Miraflores Teleférico de Miraflores entra a su fase final de construcción antes de ser habilitado para el público. (Fotos: Hugo Pérez / GEC). 1 / 5 Teleférico de Miraflores Teleférico de Miraflores entra a su fase final de construcción antes de ser habilitado para el público. (Fotos: Hugo Pérez / GEC). 2 / 5 Teleférico de Miraflores Teleférico de Miraflores entra a su fase final de construcción antes de ser habilitado para el público. (Fotos: Hugo Pérez / GEC). 3 / 5 Teleférico de Miraflores Teleférico de Miraflores entra a su fase final de construcción antes de ser habilitado para el público. (Fotos: Hugo Pérez / GEC). 4 / 5 Teleférico de Miraflores Teleférico de Miraflores entra a su fase final de construcción antes de ser habilitado para el público. (Fotos: Hugo Pérez / GEC). 5 / 5

De acuerdo con las proyecciones de la municipalidad, las certificaciones y pruebas se desarrollarán durante julio. Si no se presentan observaciones, la marcha blanca comenzaría entre finales de julio y agosto, mientras que la puesta en operación comercial se concretaría hacia fines de agosto.

“Si está todo bien, que debe ser en el mes de julio, ya se hace la marcha blanca y se prevé que, para agosto, fines de agosto, pueda entregarse ya al 100% operativo”, sostuvo Canales.

¿Por qué se retrasó el proyecto?

La concesión para desarrollar el teleférico fue aprobada en abril de 2022; sin embargo, el proyecto acumuló diversos retrasos que postergaron su puesta en marcha.

Según explicó Canales a El Comercio, uno de los principales problemas fue la ausencia inicial de un estudio de impacto ambiental, requisito indispensable para continuar con la ejecución.

“Cuando entramos a la gestión impulsamos la aprobación del estudio de impacto ambiental, que es la base de todo esto. Eso recién se terminó en el año 2024 aproximadamente”, señaló.

El alcalde agregó que también surgieron observaciones técnicas debido a que la estructura se encuentra anclada sobre el acantilado de la Costa Verde, lo que obligó a realizar estudios geotécnicos para garantizar la estabilidad de la infraestructura frente a la operación de los motores ubicados en ambos extremos del recorrido.

Carlos Canales, Alcalde de Miraflores, supervisando la obra desde la playa Redondo II (Foto: Municipalidad de Miraflores).

“Tenemos que tener la certeza de que con la fuerza de los motores no exista ningún inconveniente. Eso hizo que observáramos el proceso constructivo hasta que quedara como tenía que quedar, de acuerdo con los estudios de geotécnica que hemos realizado”, indicó.

A ello se sumaron observaciones formuladas por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), debido a que parte de la infraestructura se encontraba en una zona afectada por la alta marea.

“Todo eso generó al concesionario una serie de demoras, que deberían haber estado resueltas el año anterior”, afirmó.

Un viaje de tres minutos entre el acantilado y la playa

El teleférico recorrerá una distancia aproximada de 315 metros entre la estación superior y la inferior y el trayecto tendrá una duración cercana a tres minutos por sentido.

“Son 315 metros que duran aproximadamente tres minutos de ida y tres minutos de regreso”, precisó Canales.

Cada cabina tendrá capacidad para transportar hasta 15 pasajeros y contará con espacios especialmente diseñados para bicicletas, scooters, sillas de ruedas y tablas de surf.

“Vas a poder poner tu scooter, tu bicicleta, la silla de ruedas o la tabla hawaiana. Es sumamente práctico para todo tipo de deportistas y no deportistas”, señaló.

Renderización Renderización del trabajo finalizado. (Imágenes: Municipalidad de Miraflores). 1 / 4 Renderización Renderización del trabajo finalizado. (Imágenes: Municipalidad de Miraflores). 2 / 4 Renderización Renderización del trabajo finalizado. (Imágenes: Municipalidad de Miraflores). 3 / 4 Renderización Renderización del trabajo finalizado. (Imágenes: Municipalidad de Miraflores). 4 / 4

La infraestructura también ha sido concebida bajo criterios de accesibilidad universal, con rampas y accesos adaptados para personas con movilidad reducida.

“Las rampas que se han hecho también son para que las personas puedan ir con su silla de ruedas. Es sumamente accesible el diseño”, destacó el alcalde.

La municipalidad estima que entre dos mil y tres mil personas utilizarán diariamente este servicio una vez que entre en operación.

¿Cuánto costará el servicio?

De acuerdo con la información proporcionada por la comuna, el precio referencial del viaje oscilaría entre los 15 y 20 soles por un boleto de ida y vuelta, aunque todavía se evalúan algunos aspectos tarifarios antes de la inauguración.

construcción del teleférico Instalación de los cables principales en la construcción del teleférico en Miraflores unirá el parque Domodossola con la playa Redondo II. (Fotos: Municipalidad de Miraflores). 1 / 3 construcción del teleférico Instalación de los cables principales en la construcción del teleférico en Miraflores unirá el parque Domodossola con la playa Redondo II. (Fotos: Municipalidad de Miraflores). 2 / 3 construcción del teleférico Instalación de los cables principales en la construcción del teleférico en Miraflores unirá el parque Domodossola con la playa Redondo II. (Fotos: Municipalidad de Miraflores). 3 / 3

Además, la municipalidad contempla la posibilidad de implementar tarifas diferenciadas para los vecinos de Miraflores.

La obra es ejecutada por la empresa Teleférico ZigZag mediante una concesión privada y representa una inversión superior a los 10 millones de dólares.

Acercar la Costa Verde a los ciudadanos

Más allá de su función turística, la municipalidad sostiene que el teleférico busca mejorar la conexión entre el distrito y el circuito de playas de la Costa Verde, actualmente limitado por la escasez de accesos directos desde la parte alta del acantilado.

Canales señaló que el proyecto forma parte de una estrategia para consolidar un nuevo espacio de encuentro dentro del distrito.

“La intención además es crear un tercer espacio. Hoy día Miraflores tiene dos espacios, el microcentro y el malecón. La idea con este proyecto es que puedan trasladarse al circuito de playas con mayor rapidez”, explicó.

El alcalde de Miraflores, Carlos Canales, dijo que el teleférico del distrito estará terminado y listo para operar en el mes de agosto de 2026, ya que ahora se encuentra en su fase final de implementación técnica, con un avance en las obras civiles... https://t.co/z5cfkyyc3t — El Comercio (@elcomercio_peru) June 25, 2026

Según detalló, el teleférico se integrará con otros accesos peatonales existentes, como la Bajada Balta y las conexiones ubicadas en la zona de Tres Picos, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de vecinos, turistas nacionales y extranjeros, deportistas y visitantes hacia el litoral miraflorino.

“La intención es unir esos espacios para que todos los visitantes, vecinos y turistas puedan disfrutar también de la playa. Acercar la Costa Verde a los ciudadanos”, concluyó.