Por Diego Aquino Pedraza

El teleférico de Miraflores, una de las obras de infraestructura turística más ambiciosas ejecutadas en el distrito durante los últimos años, ingresó a su etapa final de construcción con el inicio de la instalación de los cables que permitirán el desplazamiento de las cabinas entre la parte alta del distrito y la Costa Verde.

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