A diferencia de la última elección presidencial, los comicios de hoy 4 de octubre parecían iniciar en calma y sin graves incidencias. En esta nueva normalidad en la que el proceso de votación dura 10 horas (de 7 a.m. a 5 p.m.) y ya no las 8 horas de años atrás, los miembros de mesa se acercaron a sus locales desde muy temprano para cumplir con su deber ciudadano. Allí los esperaban personal de ONPE, representantes del JNE, miembros de las FF.AA. Y PNP, y en algunos casos, madrugadores personeros de los partidos políticos, cada uno con sus misiones y responsabilidades claras para esta jornada.
En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el centro de votación más grande de la capital, se reportó que a las 7:40 a.m., el 85% de mesas electorales ya estaban instaladas. Sin embargo, hubo reportes de electores que se quejaban por el retraso en la apertura de sus mesas. La principal razón era la falta de miembros de mesa, titulares y suplentes.
En San Isidro, en la sede de PetroPerú, también hubo demoras en la instalación de mesas. Además de este local de votación, otros centros que registraban retrasos para esa hora de la mañana fueron el colegio Inmaculada de Surco, el Dolores Cavero de Grau en San Juan de Miraflores, la Universidad Nacional de Ingeniería en el Rímac, el colegio, Saco Oliveros en San Miguel, el colegio Cerrón en Puente Piedra, el Teresa González de Fanning en Jesús María y el Héroes del Cenepa en Los Olivos.
EL INCENDIO EN LA COSTA VERDE
Al promediar las 9 de la mañana en el Malecón de la Reserva en Miraflores, un gran incendio fue reportado por los ciudadanos. El siniestro, catalogado como código 2 por el Cuerpo General de Bomberos, obligó a los hombres de rojo a desplegar más de 17 unidades para controlar el incidente. El fuego se extendió por el acantilado, se tuvo que cerrar el acceso a la Costa Verde en ambos sentidos y se reportó un herido producto de este incendio.
Las llamas en la maleza seca del acantilado generaron una densa humareda que se expandió a las zonas aledañas al parque Domodossola, a unos pasos de la subida Armendáriz. Recién por la tarde, a las 2:50 p.m., los bomberos consiguieron controlar el fuego. La municipalidad de Miraflores investiga las causas de este siniestro, que se presume, habría sido provocado. Esto porque en la zona no hay instalaciones eléctricas ni maquinaria que podría haberlo causado.
LOS DETENIDOS
El Ministerio Público informó que debido a incidentes registrados en locales de votación, detuvo a 33 personas en distintas localidades. Todos ellos responsables de delitos electorales (propaganda política, hacer público su voto, venta de bebidas alcohólicas, entre otros). En Cusco, 11 ciudadanos fueron detenidos por hacer propaganda electoral en día de elección. También se registraron detenidos por el presunto delito de suplantación de voto e inducción al mismo.
EL ATENTADO EN SOROCHUCO, CAJAMARCA
En Sorochuco, en la provincia de Celendín, el colegio David Sánchez Infante fue víctima de un atentado alrededor de las 11:30 a.m., mientras los electores ejercían su derecho al voto. Un grupo de personas se acercó por la parte trasera de la institución educativa y habría lanzado bombas molotov al interior del colegio. El ataque, afortunadamente, no registró heridos ni víctimas mortales. La ONPE no confirmó si es que el material electoral fue afectado producto de este atentado.
La ONPE, el JNE y el RENIEC terminaron “exhortando a toda la población y a las organizaciones políticas a respetar la voluntad expresada por la ciudadanía y a contribuir a un proceso libre y democrático”.
Pasadas las 4:30 de la tarde y a minutos de cerrarse la votación, algunos corrían con apuro hacia su local de sufragio; otros, los que ya habían ejercido su voto, disfrutaban del radiante sol limeño que los acompañó durante todo el día. Y algunos, más veraneantes aún, acudieron a las playas de la Costa Verde para disfrutar del mar, mientras, a pocos kilómetros de allí, el país terminaba de decidir en las urnas quiénes gobernarán sus ciudades durante los próximos cuatro años.