Torre Trecca, la historia del coloso de Arenales abandonado por más de medio siglo y la promesa de que finalmente funcione en 2027

Un nuevo convenio suscrito hace un mes entre EsSalud y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) busca ponerla finalmente en funcionamiento, en el mejor de los escenarios, en el 2027.

En 1969, la entonces Caja de Pensiones del Seguro Social del Empleado encargó al arquitecto Ricardo J. Malachowski el diseño de un moderno complejo en la super manzana ubicada entre los jirones Coronel Zegarra y Domingo Cueto, y albergaría dependencias administrativas además de un conjunto habitacional y comercial. Parte del complejo era la denominada Torre de Reforzamiento Estructural, para la cual se asignó un perímetro de más de 5.500 metros cuadrados.

En febrero de 1971 se dio inicio a la obra, pero el 29 de mayo de 1973 llegó la primera paralización. El 12 de agosto de 1980, tras un replanteo estructural a cargo del ingeniero Luis Zegarra, se retomó la obra. Sin embargo, dos años más tarde -el 23 de diciembre de 1982- fue detenida nuevamente.

La súper manzana que albergaría el complejo Arenales se extendía por la avenida Arenales, desde el jirón Coronel Zegarra hasta el jirón Domingo Cueto. / Bing Maps

No sería hasta febrero de 1987 cuando se retomarían las labores de construcción para finalmente paralizarse por completo el 13 de junio de 1990. Magda Prieto Calero, quien trabajó en el Seguro Social por 27 años, fue trasladada al edificio ubicado en la esquina de Arenales con Domingo Cueto cuando la construcción del complejo ya estaba avanzada.

“Su primera oficina fue un descanso de escalera en la que improvisaron una oficina. Ella era jefa de la oficina de Comisiones Médicas y Enfermedades Profesionales, estaba en la parte administrativa. Hoy, más temprano, le pregunté si en algún momento escuchó que el lugar estaba pensado para incluir viviendas pero ella asegura que siempre fue para oficinas", cuenta a El Comercio su hija, Sandra Roca, quien además forma parte de Jesús María Propone, un espacio vecinal dedicado tanto a rescatar la historia del distrito como proteger los espacios públicos.

Tras su paso por el edificio de Domingo Cueto, Prieto fue trasladada a otra parte del complejo, la cual actualmente es ocupada por las oficinas del Programa de Atención Domiciliaria (Padomi). “En los sótanos de esa nueva oficina estaban las cajas de los ascensores y las escaleras eléctricas. Lo recuerdo perfectamente porque cada día, después de salir del colegio, iba a la oficina de mi mamá. Con los años dejaron todo eso ahí abandonado y vaya usted a saber si lo canibalizaron, lo robaron o dejaron que se oxidaran con el tiempo”, comenta Roca.

Durante el tiempo en el que el edificio ha permanecido inconcluso, el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) se convirtió en EsSalud, en el 2008 el Seguro Social lo ofreció en subasta pública en dos ocasiones según consta en el Archivo Histórico de El Comercio, pero ambos procesos fueron declarados desiertos. “La subasta debía realizarse a las 4:30 p.m. de ayer (12 de mayo del 2018). Quince minutos más tarde el notario Raúl Noriega anunció que no se había inscrito ningún postor, aunque siete personas habían comprado las bases”, informó este Diario en aquella oportunidad.

Anuncios de subastas publicados por EsSalud en El Comercio en el 2018. A la derecha, una nota que informa sobre el fracaso del proceso. / Archivo histórico El Comercio

Finalmente, el 27 de agosto del 2010 EsSalud firmó un contrato de Asociación Público Privada (APP) con el consorcio Trecca S.A.C, conformado por el American Hospital Management Co. y el Grupo Salud del Perú S.A.C. (hoy Auna S.A.) para la “remodelación e implementación de infraestructura, equipamiento, gestión y prestación de servicios asistenciales y administrativos en la torre Trecca”, según la ficha técnica del proyecto.

La inversión sería de 150 millones de soles y se esperaba que las atenciones comenzaran a brindarse en un plazo de un año y medio, lo que beneficiaría a más de cuatro millones de asegurados de Lima y Callao al descongestionar las redes Almenara, Rebagliati y Sabogal.

Así anunciaban en el 2011 el proyecto de la torre Trecca en un espacio publicitario dentro de El Comercio. / Archivo histórico El Comercio

Torre Trecca Dos tragedias en el lugar El 1 de febrero del 2013 se registró la muerte de un ciudadano peruano-francés tras caer de uno de los pisos superiores de la torre. EsSalud descartó que el joven de 26 años fuese trabajador del seguro social.

El 19 de junio del 2023 un hombre que trabajaba en las inmediaciones de la torre Trecca resultó herido por el desprendimiento de un pedazo de concreto del edificio.

- Un impedimento tras otro -

Sin embargo, “el contrato estuvo suspendido desde el 11 de abril de 2011 hasta el 26 de junio de 2019 por la aprobación de la habilitación urbana a cargo de las autoridades municipales”, explican a El Comercio desde la gerencia central de promoción y gestión de la inversión privada de EsSalud.

Según consta en el acta de la sexta sesión extraordinaria del consejo directivo de EsSalud, celebrada el 28 de agosto del 2012, la municipalidad de Jesús María declaró nula la Licencia de Habilitación Urbana para la obra.

Además, la Sunarp emitió diversas observaciones al trámite de inscripción de la misma; la Municipalidad Metropolitana de Lima desaprobó el Estudio de Impacto Vial mientras que el Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) presentado por el consorcio Trecca tuvo 1.379 observaciones, destacando que este no cumplía con las normas de diseño hospitalario del Ministerio de Salud.

El informe del Hito de Control emitido por la Contraloría General de la República el 29 de mayo del 2024 daba cuenta de que el EDI aún requería aprobación. “El Expediente Técnico Definitivo actualizado del proyecto fue presentado el 27 de marzo de 2025 y contó con la opinión favorable del supervisor y de la Gerencia Central de Promoción de la Inversión de EsSalud”, aseguraron a este Diario desde el Seguro Social.

- Una nueva promesa -

Sin embargo, sobre la torre Trecca se acumula una larga lista de promesas incumplidas.

En el 2013, Auna prometió que el edificio sería “el centro ambulatorio más grande de Latinoamérica” para finales del 2015 o inicios del 2016.

En diciembre del 2018, el entonces gerente de promoción y control de contratos de inversiones de EsSalud, Ismael Núñez, informaba que el proyecto vería la luz en el 2021.

Para el 2019, el gerente general de EsSalud, Alfredo Barredo, anunciaba que el edificio pasaría a llamarse Torre Bicentenario, que las obras iniciarían finalmente en el primer trimestre del 2020 y se esperaba que estuviese listo para el segundo semestre del año siguiente.

Hasta la fecha la edificación sigue inoperativa.

Hasta la fecha la torre está incompleta. / Oscar Roca / El Comercio

El pasado 10 de julio el Seguro Social y ProInversión firmaron un convenio con el que buscan destrabar la obra y finalmente poner en funcionamiento el edificio.

La agencia de inversión privada señala a El Comercio que “en el primer trimestre del presente año el supervisor emitió su conformidad al EDI, incluyendo el refuerzo estructural de la torre como una nueva condición para el concesionario y una nueva cartera de servicios y equipamiento”, lo cual viene siendo evaluado en la adenda.

Según el acuerdo, se espera que la que ha vuelto a ser llamada torre Trecca cuente con 110 consultorios para 20 especialidades médicas. “El nuevo monto de inversión referencial del proyecto es de 490 millones de soles, el plazo de reembolso y detalles serán definidos en la adenda”, detallaron desde ProInversión.

Según el Seguro Social, la adenda se encuentra en etapa de negociación, la misma que cuenta con la asistencia técnica de ProInversión para la evaluación y desarrollo de la propuesta presentada por el concesionario.

“Adicionalmente, se han culminado las jornadas técnicas de planeamiento de los trabajos preliminares que va a permitir iniciar las obras luego de suscrita la adenda“, asegura EsSalud.

Hasta el momento EsSalud y el concesionario han conseguido acordar el cambio de moneda de pago de dólares a soles, la adición de tres resonadores magnéticos, un servicio preventivo oncológico para los cuatro tipos de cáncer más comunes, eliminar el derecho del concesionario de vender servicios a pacientes privados y mejorar el régimen de tarifas buscando que sean más competitivas que las del mercado.

Además, el 24 de julio la Municipalidad de Jesús María anunció por sus redes sociales que “brindaremos todas las facilidades administrativas necesarias y nos comprometemos a apoyar activamente este esfuerzo“, lo que hace pensar que contaría con la licencia municipal correspondiente.

Pero, ¿para cuándo estaría operando la torre? Según el Seguro Social, el nuevo EDI contempla un periodo de construcción de 24 meses desde que se suscriba la adenda.

“Actualmente, la propuesta de la Adenda N° 2 y su modelo económico están en revisión por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con el apoyo técnico de ProInversión. Se estima que el proceso de aprobación de la adenda culminaría en agosto de 2025. La firma de la adenda y el inicio de las obras se proyectan para septiembre de 2025. En tanto, se está llevando a cabo el proceso de selección del constructor a cargo de la sociedad operadora“, detalló EsSalud a El Comercio.

Es decir, en un escenario ideal, la torre Trecca debería estar operando en septiembre del 2027.

En ProInversión confían en que la modalidad de contrato permita finalmente concluir con esta obra que parecía eterna. “Los controles de un contrato APP suelen incluir un cronograma detallado, monitoreo periódico, hitos contractuales vinculados al reconocimiento de la inversión y cláusulas de penalidades. Las penalidades comunes abarcan retrasos en entregables, incumplimiento de especificaciones técnicas, hitos críticos, no conformidad de calidad, aspectos de seguridad/medio ambiente y fallas de garantías; éstas pueden traducirse en la aplicación de penalidades establecida para cada caso en el contrato. Quien ejecuta estas medidas es el titular (EsSalud) con la recomendación del supervisor de obras o de operación, dependiendo de la etapa en la que se encuentre el proyecto”, detalla el organismo técnico especializado.