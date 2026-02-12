Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El icónico centro deportivo de Miraflores hoy luce abandonado a la espera de una remodelación anunciada hace cuatro años.
El icónico centro deportivo de Miraflores hoy luce abandonado a la espera de una remodelación anunciada hace cuatro años.
/ Joel Alonzo
Por Renzo Giner Vásquez

Atrás han quedado las noches de vóley o los partidos de fútbol que cada fin de semana se disputaban en el estadio Niño Héroe Manuel Bonilla. Este ícono del deporte y la cultura en Miraflores lleva años cerrado en espera de la remodelación anunciada en enero del 2022 por el entonces alcalde Luis Molina que prometía la construcción de un gimnasio, una cancha de fútbol con tribunas para 2.400 personas, áreas de recreación y la mejora de los espacios e infraestructura del coliseo deportivo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Estadio Manuel Bonilla nuevamente en la polémica: consorcio reclama a la municipalidad por proyecto cancelado
Obras

Estadio Manuel Bonilla nuevamente en la polémica: consorcio reclama a la municipalidad por proyecto cancelado

Municipalidad de Lima suspende la Nueva Vía Rápida Javier Prado
Obras

Municipalidad de Lima suspende la Nueva Vía Rápida Javier Prado

Estos son los distritos de mayor consumo de agua potable en Lima Metropolitana, según Sunass
Sucesos

Estos son los distritos de mayor consumo de agua potable en Lima Metropolitana, según Sunass

Vía Expresa Santa Rosa: ¿qué es y cuál es el panorama de la obra que conectará la Costa Verde y el aeropuerto en cinco minutos?
Lima

Vía Expresa Santa Rosa: ¿qué es y cuál es el panorama de la obra que conectará la Costa Verde y el aeropuerto en cinco minutos?