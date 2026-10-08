La colocación de geomallas en las quebradas vulnerables de Huarochirí registra un avance de 80% en puntos críticos. Los trabajos técnicos priorizaron zonas con alto riesgo ante la eventual caída de huaicos por el fenómeno El Niño.

En la quebrada Cusipata, en el distrito de Ricardo Palma, las cuadrillas alcanzaron el 80% de ejecución de la estructura defensiva. Asimismo, la barrera ubicada en la quebrada Santa Rosa, en el distrito de Santa Eulalia, obtuvo cerca de 60% de desarrollo en sus obras.

Las labores en las dos mallas de la quebrada Cashahuacra mostraron un progreso de entre 20% y 25%. En tanto, los especialistas iniciaron el despliegue del material metálico en la quebrada Cupiche.

El plan integral comprende la instalación de 12 geomallas en 10 quebradas repartidas entre Chosica, Chaclacayo, Santa Eulalia, Ricardo Palma y Cieneguilla. La obra total concluirá el 22 de diciembre bajo los lineamientos del Decreto de Urgencia N.°008-2026.

Avanza la instalación de geomallas en quebradas vulnerables de Huarochirí. (América TV)

Avanza la instalación de geomallas en quebradas vulnerables de Huarochirí. (América TV)

El valor total de la inversión asciende a S/35 millones para resguardar a más de 120 mil pobladores de Lima este. El presupuesto estatal cubrió la adquisición de los componentes y las faenas de montaje en el terreno.

Estas barreras dinámicas de acero suizo retienen rocas y sedimentos sólidos con una resistencia de hasta 180 toneladas por metro cuadrado. Los operarios fijaron anclajes entre seis y nueve metros de profundidad en los taludes para disipar la fuerza destructiva del lodo.

Keiko Fujimori visitó almacén de geomallas

El pasado 5 de agosto, la presidenta Keiko Fujimori visitó el almacén de Santa Eulalia donde las estructuras permanecieron guardadas durante tres años. En esa inspección, la mandataria denunció una grave negligencia administrativa ante el desaprovechamiento de los materiales.

La jefa de Estado dispuso la reactivación inmediata del proyecto e impulsó investigaciones de la Contraloría sobre los responsables del retraso. Dos meses después del recorrido oficial, la colocación de las barreras avanza para mitigar desastres en la actual temporada de lluvias.