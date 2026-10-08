Avanza la instalación de geomallas en quebradas vulnerables de Huarochirí. (América TV)
Avanza la instalación de geomallas en quebradas vulnerables de Huarochirí. (América TV)
Por Redacción EC

La colocación de geomallas en las quebradas vulnerables de Huarochirí registra un avance de 80% en puntos críticos. Los trabajos técnicos priorizaron zonas con alto riesgo ante la eventual caída de huaicos por el fenómeno El Niño.

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