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Resumen

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La última activación de la quebrada Malanche fue registrada en febrero del 2025.
La última activación de la quebrada Malanche fue registrada en febrero del 2025.
/ JULIO REAÑO / GEC
Por Renzo Giner Vásquez

El último reporte de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) advierte que durante los próximos cinco meses el evento climático tiene una mayor probabilidad de alcanzar una magnitud extraordinaria en la costa norte y centro del Perú.

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