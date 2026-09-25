El último reporte de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) advierte que durante los próximos cinco meses el evento climático tiene una mayor probabilidad de alcanzar una magnitud extraordinaria en la costa norte y centro del Perú.

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Ante ello, representantes de la Asociación de Vecinos de Playa Central, en el distrito de Punta Hermosa, expresaron a El Comercio su preocupación por nuevos huaicos como los que vivieron en los años 2017, 2023 y 2025 mientras las obras de prevención sobre la quebrada Malanche siguen en ejecución.

Cabe señalar que el distrito mantiene un nivel de riesgo Alto, según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

Daños causados en Punta Hermosa por el huaico del 2023.

“Vemos una inacción total por parte de la gestión municipal respecto al encausamiento del huaico de la quebrada. En el 2023 el huaico se llevó el puente (García Rada), se lanzó un proyecto para renovar el puente y canalizar el cauce, pero aún no se termina y no sabemos si lo van a terminar o no”, expresó uno de los representantes vecinales.

Los habitantes de Playa Central, además, enviaron a El Comercio una serie de fotografías donde se podían apreciar montículos de tierra, enormes rocas y otros elementos dentro del cauce de la quebrada que nace en las alturas de Huarochirí y desemboca en el Pacífico, a la altura de Playa Norte.

Sumado a ello expresaron su preocupación por el estrechamiento del cauce a la altura del hotel Casa Barco y la interrupción de las obras ante la presencia de una tubería administrada por Sedapal.

“El cauce está lleno de tierra, lleno de piedras. En otros puntos, más allá de la Panamericana, hay vecinos que lo han cerrado para poder hacer pistas improvisadas”, denunciaron los vecinos.

Vecinos de Punta Hermosa enviaron a El Comercio fotografías del cauce alertando sobre la presencia de rocas y desmonte.

- Respuesta municipal -

El Comercio trasladó estos cuestionamientos a la autoridad municipal. “No es que el puente se vino abajo, lo tuvimos que demoler. Y se tenía que haber demolido en el 2017, después del Fenómeno El Niño. La boca del puente era de tres metros de largo por un metro y medio de alto. Ahora creo que tiene 8 o 10 metros por 6 de alto. Eso es porque el antes no había nada en la parte alta (del distrito) y cuando se activaba la quebrada el huaico se esparcía a lo ancho del valle. Ahora que se ha poblado esa zona el agua ya no se esparce. Demolerlo fue lo más saludable porque permitió ampliar el cauce”, precisa el Subgerente de Defensa Civil y Gestión de Riesgos de Desastres del municipio, Marco Antonio Cerni.

Según el funcionario, “el puente prácticamente está listo, lo que están esperando es que encofre bien para retirar los fierros de abajo”.

Según el portal de consulta pública del Ministerio de Economía y Finanzas, la obra aprobada en marzo del 2023 registra a la fecha un avance de ejecución física del 76,5%, pese a estimarse que estaría listo el 1 de julio de este año. La obra cuenta con un presupuesto total de S/ 9.468.339, de los cuales ya se han devengado S/ 7.373.423.

Información del avance de la inversión mostrado por la plataforma del MEF.

Cerni asegura que los tiempos responden a los procesos que debe seguir una obra de este tipo. “El puente se demolió a fines del 2023, luego había que hacer el proyecto y eso demoró un tiempo. Creo que el proyecto salió del 2024 para el 2025. Y de ahí vino el proceso de licitación. Recién se dio la buena pro en octubre del año pasado”, precisa.

“Normalmente los puentes están hechos para que tengan una vida útil de 50 años, pero este debe durar 140 años por el sistema de cimentación que tiene”, agrega el subgerente.

En cuanto a los retrasos de la obra, Cerni lo atribuye principalmente a la tubería hallada en el cauce. “Si ve hacia el margen de la municipalidad hallará una caja de concreto, que es una cámara de rebombeo de aguas residuales de Sedapal. Esas tuberías en el 2023 eran aéreas y se las llevó el huaico, por lo que las hicieron soterradas pero al querer hacer la cimentación de ese tramo no se podía. Recién la semana pasada Sedapal ha comenzado a hacer sus trabajos para remover sus tuberías y hacerlas más profundas”, asegura.

“Cuando se pidieron a Sedapal los planos de la zona donde se haría el puente vimos que no coincidían con los encontrados. Esto ha causado medio año de demora. La municipalidad pasó 5 o 6 meses avisando, pero Sedapal recién ha comenzado sus obras hace tres semanas. Y en medio de esas obras el propio Sedapal encontró una segunda tubería que era aún más ancha que la primera”, agrega por su parte el encargado de Comunicaciones en la Municipalidad de Punta Hermosa, Manuel Landerer.

Los vecinos que contactaron a El Comercio se opusieron a esta versión asegurando que “nos dimos cuenta que esa tubería ya existía porque quedó expuesta tras el huaico e incluso causó el corte del suministro de agua”.

La municipalidad de Punta Hermosa asegura que dos tuberías de Sedapal han causado los retrasos en la obra. Vecinos señalan que se conocía su presencia desde el 2023.

En la plataforma del MEF, la obra presenta una restricción para la ejecución desde el 26 de marzo de este año en la que se precisa que existen “interferencias con servicios públicos”.

Según Cerni, los elementos que se ven hoy en el cauce corresponden al material removido por Sedapal durante la reubicación de la tubería. “Pienso que ese puente debe estar listo para octubre. No sé si antes de las elecciones (municipales), pero si se activara el huaico no afectaría el puente”, asegura.

En cuanto a las rocas, el funcionario aseguró que “las más grandes quedarán ubicadas como defensa en las paredes, para que no socave el terreno”.

Al ser consultado por la estrechez registrada junto al hotel Casa Barco, Cerni reconoció que “hay un cuello de botella”.

En el 2023, el alcalde Carlos Fernández señaló que era necesario “promover una ley de expropiación” para ampliar el cauce. El subgerente municipal, sin embargo, aclara que esto no fue necesario gracias a una cesión de parte del terreno tanto del hotel como del predio contiguo.

“Hemos comido un pedazo de ambos predios y le hemos dado un poco de profundidad. Ese espacio que queda es superior a lo que permite pasar el puente de la antigua carretera Panamericana Sur. Y cuando se haga la canalización eso se va a profundizar aún más”, detalló.

- Los problemas vienen de arriba -

Las alertas sobre la quebrada Malanche, sin embargo, no se limitan únicamente al tramo comprendido entre la Panamericana y el mar.

En la “Evaluación de peligros geológicos por flujo de detritos en la quebrada Malanche” elaborado por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), se clasifican como zonas críticas de peligro alto o muy alto a los centros poblados de Pampapacta y Santa Rosa.

Vecinos reportaron a El Comercio la presencia de al menos dos cruces improvisados que bloquean el cauce para el paso de peatones y vehículos de un margen al otro en el sector de la Asociación Nueva Punta Hermosa.

Esto también fue reportado por Ingemmet calificándola como una práctica que “reduce la sección hidráulica disponible y puede generar desbordes durante eventos de lluvias intensas”.

Mapa elaborado por el Ingemmet muestra las zonas afectadas por los huaicos de los últimos años. / INGEMMET

El organismo adscrito al Ministerio de Energía y Minas también recomienda construir diques disipadores de energía en la zona alta de la quebrada para atenuar los efectos de un eventual huaico, construir defensas ribereñas en ambos márgenes, prohibir la edificación de viviendas dentro de la faja marginal de la quebrada y realizar una descolmatación periódica del cauce.

Estas labores, sin embargo, se ven comprometidas por el largo conflicto que mantienen Punta Hermosa y el distrito de Santo Domingo de los Olleros.

Desde finales de la década de 1980 grupos de parceleros se asentaron en dicha zona. En 1986 se publicó la Ley N° 24613 que expandió los límites del distrito en un 1000% y desencadenó una seguidilla de conflictos entre habitantes, empresas cercanas y municipios.

“La municipalidad (de Punta Hermosa) nunca pudo entrar en esa zona porque había mafias de traficantes de terrenos. En el 2010 se declaró la zona en riesgo geológico con la intención de que el gobierno central actuara. Esa zona no tiene habilitación urbana por parte de Lima, es un riesgo vivir ahí, pero nunca hicieron caso. Posteriormente, como nosotros no podíamos entrar, fueron a buscar certificados de posesión de tierras al municipio de Santo Domingo de los Olleros, que pertenece a Huarochirí, y se los brindaron. Por eso Punta Hermosa ha denunciado a Santo Domingo”, precisa Landerer a El Comercio.

“Ellos han usurpado parte de nuestro distrito y así como han usurpado también han asumido. Yo velo porque ese cauce se mantenga limpio y no genere riesgo, las coordinaciones que se han alcanzado es que cuando la quebrada se active se eliminen los badenes. Serán 3 horas (de trabajo) de máquinas y se eliminan”, aseguro por su parte Cerni.

Comparativa de las zonas por donde pasó el huaico del 2025. / INGEMMET

Al ser consultado sobre la capacidad de reacción para realizar dicha acción, el funcionario aseguró que “sí da tiempo porque una sola lluvia fuerte no activa la quebrada, hace falta saturarse y nosotros hacemos el seguimiento de la evolución de lluvias mediante diferentes canales atmosféricos”.

El último lunes, la Defensoría del Pueblo advirtió tras una visita a la zona que “ambos municipios se atribuyen la competencia en dichas zonas, aunque no ejecutan las medidas preventivas ante un eventual huaico”.

Ingemmet también recomienda en su informe la elaboración de “un plan de contingencia ante flujos de forma conjunta con la municipalidad de Punta Hermosa y Santo Domingo de los Olleros con asesoramiento del Cenepred”.

Al respecto, Cerni admitió que no existe un plan de contingencia en conjunto. “Yo solo coordino con algunas personas de arriba para que la quebrada se mantenga limpia”, señaló.