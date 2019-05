Finalmente, un plan del Centro de Lima | OPINIÓN

Desde el 2011 me he reunido con el director en curso de Prolima. En todas las oportunidades me dijeron que estaban trabajando sobre un nuevo Plan Maestro para el Centro Histórico de Lima. Hasta ahora, ninguno ha podido terminar su trabajo. Parte de esto se debe a la debilidad de las instituciones en Lima, donde cada nuevo alcalde borra el trabajo de lo avanzado por el anterior.



El alcalde Jorge Muñoz ya rompió la tendencia. Al mantener al director de Prolima, Luis Martín Bogdanovich, en su cargo se ha fortalecido el potencial de aprobar el Plan Maestro del Centro Histórico de Lima al 2029 con visión al 2035, desarrollado por la última gestión.

Sin embargo, a diferencia de los intentos anteriores, el nuevo plan ha sido desarrollado con la participación del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Vivienda y la comunidad local. Además, el plan cuenta con la opinión favorable de la Unesco y del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos).

Al hacer esto, se podrá dejar de planificar y se empezará el trabajo verdadero de ejecutar y recuperar el área céntrica de la ciudad. Parece que esta decisión ya está dando frutos. La gestión actual empezó la recuperación del centro a través de la pacificación del tráfico y la peatonalización de ciertas calles.

Más que establecer proyectos específicos, el Plan Maestro para el Centro Histórico es un documento crítico que debe establecer las estrategias y acciones para recuperar esta zona de patrimonio mundial. En particular, debe establecer cómo combatir varios problemas, incluyendo la pérdida de patrimonio, cómo incentivar la recuperación y promover la generación de nuevas viviendas en el centro, y cómo poner el centro en valor a través de una estrategia de recuperación de los espacios públicos y las calles para las personas.

El nuevo Plan Maestro del Centro Histórico contiene estrategias que responden a cada uno de estos frentes. Claramente ha involucrado muchos años de trabajo y actores que han resultado en un documento valioso que ha establecido los diferentes valores que tiene el Centro Histórico.

Aunque la metodología es innovadora para el Perú, viene de la Recomendación sobre el Paisaje Urbano Histórico de la Unesco. Con base en este método, el plan del Centro Histórico se ha desarrollado a través de un mapeo de los valores patrimoniales, sociales, culturales y económicos del centro. Así, no es solamente un documento de conservación, sino algo que busca balancear las necesidades de la sociedad actual.

Es un documento con mucho valor, y hay que apoyarlo.