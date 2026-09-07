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La imposibilidad de rehabilitar la Planta 1 de La Atarjea mantiene en vulnerabilidad a 4 de cada 10 habitantes de Lima y el Callao ante un colapso de la misma.
La imposibilidad de rehabilitar la Planta 1 de La Atarjea mantiene en vulnerabilidad a 4 de cada 10 habitantes de Lima y el Callao ante un colapso de la misma.
Por Renzo Giner Vásquez

El informe de transferencia de gestión final presentado el jueves 13 de agosto por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) advierte que parte de la planta de tratamiento de agua potable La Atarjea está en riesgo de colapsar ante un sismo de mediana magnitud debido a su antigüedad y al avanzado daño por corrosión que registran los decantadores de la Planta 1.

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