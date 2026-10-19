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Se limitó el tránsito peatonal por el puente en la playa La Pampilla a causa de los daños.
Se limitó el tránsito peatonal por el puente en la playa La Pampilla a causa de los daños.
/ Jesús Saucedo / El Comercio
Por Renzo Giner Vásquez

No hizo falta un sismo ni un tsunami para que un pedazo de la Costa Verde colapsara, evidenciando la fragilidad de una de las principales vías de la capital. El tránsito por uno de los carriles vehiculares y por el puente peatonal construido en el 2015 a la altura de la playa La Pampilla, en el distrito de Miraflores, fue suspendido luego de que se produjera un forado y una grieta de 20 metros de largo a causa de la erosión marina.

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