El soporte metálico, ubicado en la cuadra 22 de dicha vía, a pocos metros de la avenida General Felipe Salaverry y frente a la Universidad del Pacífico, ya se encuentra instalado y, según documentos difundidos por residentes, contaba con autorización municipal para operar como pantalla LED.

Los residentes aseguran que desconocían la existencia del proyecto y que tomaron conocimiento de su magnitud cuando la estructura fue instalada durante la madrugada del pasado 27 de mayo.

Según pudo conocer El Comercio, tras presentar reclamos formales ante la comuna distrital, los vecinos lograron que se dispusiera el retiro del panel. Los trabajos de desmontaje ya comenzaron y se extenderían durante varios días debido a las dimensiones de la infraestructura.

De la autorización municipal a la instalación del panel

Según la documentación revisada por los vecinos, la Municipalidad de Lince otorgó el Certificado de Elemento de Publicidad Exterior a la empresa “JMT Outdoors” el pasado 7 de abril de 2026.

Sin embargo, los residentes afirman que nunca fueron informados sobre la autorización ni sobre la futura instalación de una pantalla LED de gran formato en una calle rodeada de edificios multifamiliares.

Certificado de Elemento de Publicidad Exterior otorgado por la Municipalidad de Lince a la empresa “JMT Outdoors” el pasado 7 de abril de 2026. (Imagen: Difusión de los vecinos de Lince).

Marcela Gómez, presidenta de la junta vecinal de la residencial El Pacífico, explicó que los primeros trabajos se realizaron el 26 de mayo con la medición del terreno y la excavación de un forado en la intersección del jirón Alberto Alexander con la avenida Salaverry.

“La Municipalidad de Lince otorga el certificado a la empresa JMT el 7 de abril de 2026. Los vecinos de Lince no teníamos conocimiento del proyecto”, sostuvo.

La dirigente vecinal precisó que la instalación de la estructura principal comenzó durante la madrugada del pasado miércoles 27 de mayo.

“El día 27, a las tres de la mañana, iniciaron la instalación del panel publicitario gigantesco y culminaron a las cinco y treinta de la mañana, trabajando durante horas mientras los vecinos dormíamos”, relató.

Vecinos alertan sobre contaminación visual

La principal preocupación de los residentes está relacionada con el impacto urbano que tendría una pantalla LED de estas características en un entorno predominantemente residencial.

Los vecinos consideran que la estructura altera el paisaje urbano de la zona y que la futura iluminación permanente afectaría la calidad de vida de quienes viven en los edificios cercanos.

“Es gigantesco. La calle es muy angosta para una estructura de esas dimensiones”, señaló Gómez.

Instalación de panel publicitario de 18 metros de alto en la cuadra 22 del jirón Alberto Alexander. (Foto: Fernando Sangama / GEC).

Silvia Pinzas, vecina que reside junto al lugar donde se instaló el panel, afirmó que los residentes no se oponen al desarrollo del distrito, pero consideran que la ubicación elegida no es la adecuada.

“No estamos en contra del progreso. Nos gusta que el distrito mejore, pero las cosas tienen que hacerse bien”, manifestó.

Vecinos también expresaron preocupación por la cercanía de la estructura con viviendas, centros educativos y zonas de tránsito peatonal. Asimismo, señalaron que la pantalla LED podría convertirse en un elemento de distracción para conductores que circulan por la avenida Salaverry.

Reclamos vecinales lograron paralizar la obra

La oposición de los residentes llevó a cabo la presentación de documentos dirigidos a la Municipalidad de Lince. De acuerdo con Marcela Gómez, los reclamos fueron atendidos por la Subgerencia de Fiscalización Administrativa de la comuna.

La dirigente vecinal señaló que posteriormente fueron recibidos por Carolina Serrano, funcionaria de la comuna del distrito de Lince.

“Ante los reclamos de los vecinos de Lince nos recibió en su oficina la subgerente de Fiscalización Administrativa, Carolina Serrano Bonifaz, quien se comprometió a dialogar con el representante de la empresa JMT para la paralización de la obra y lo cumplió”, afirmó.

Instalación de panel publicitario de 18 metros de alto en la cuadra 22 del jirón Alberto Alexander en Lince. (Foto: Fernando Sangama / GEC).

Según los vecinos, la respuesta municipal permitió detener el proyecto y gestionar el retiro de la infraestructura.

“La empresa ha recibido un correo y una comunicación directa con la Municipalidad del Lince indicando el retiro del panel por las quejas de los de los vecinos”, mencionó Gímez.

Los residentes destacan que la movilización incluyó a residentes de distintos edificios de la zona, así como a estudiantes universitarios que expresaron su preocupación por la presencia del panel.

El retiro del panel se realiza durante las madrugadas

Aunque los vecinos consideran positiva la decisión de desmontar la estructura, algunos cuestionan que los trabajos se estén ejecutando durante la noche y la madrugada debido al ruido generado por maquinaria y equipos de soldadura.

“Por las noches, a partir de las doce, se realiza el retiro de la estructura del panel gigantesco LED [...]. No te imaginas cuánto es el ruido porque tienen que retirar a través de unos equipos de soldadura. Romper todas esas uniones una por una para poder retirar cada panel”, explicó Gómez.

Los residentes señalan que las labores se prolongan hasta las primeras horas de la mañana y requieren camiones, escaleras y personal especializado para desmontar progresivamente cada una de las piezas metálicas.

Pese a las molestias, los vecinos esperan que la estructura sea retirada completamente en los próximos días y que la municipalidad evalúe mecanismos de consulta ciudadana para proyectos similares en el futuro.

¿Por qué se instalan este tipo de paneles?

¿Por qué una estructura publicitaria de 18 metros de altura pudo ser autorizada en una calle de carácter residencial? Para el arquitecto y urbanista Aldo Facho, la explicación estaría en las limitaciones del marco normativo que regula la publicidad exterior en Lima.

Tras revisar la documentación del caso, el especialista señaló que la autorización otorgada por la Municipalidad de Lince se sustenta en la Ordenanza Metropolitana N.° 2682, una norma que menciona conceptos como contaminación visual, paisaje urbano y calidad de vida, pero que no establece criterios suficientemente precisos para evaluarlos.

“Son conceptos muy abiertos y ambiguos. No entregan herramientas claras a los funcionarios para determinar cuándo una propuesta afecta realmente estos aspectos”, indicó.

Normativa de ubicación de Elemento de Publicidad Exterior en bienes de dominio público, a excepción de las vías locales del Cercado de Lima. (Imagen: ORDENANZA N° 2682 - Diario El Peruano) / Diego Aquino Pedraza

Facho explicó que la regulación actual permite dimensiones considerables para elementos publicitarios, incluso en vías locales. Según indicó, la norma contempla estructuras que pueden alcanzar hasta 25 metros de altura total, considerando tanto el soporte como el elemento publicitario y debe tener una altura del suelo de 8 metros como mínimo.

En el caso del panel instalado en Lince, de aproximadamente 18 metros de altura, el especialista advirtió que sus dimensiones se acercarían a los límites establecidos por la regulación vigente, lo que evidencia —a su juicio— la necesidad de revisar los parámetros aplicables a zonas residenciales y calles de menor escala.

Aldo Facho, arquitecto y urbanista. (Foto: El Comercio).

El especialista añadió que el panel instalado en Lince estaba claramente orientado a captar la atención de quienes circulan por la avenida Salaverry, una vía metropolitana de alto tránsito, pese a estar ubicado físicamente en una calle local.

“Es un panel pensado para una avenida metropolitana, pero ubicado en una vía residencial. Está dirigido al público que circula por Salaverry, no necesariamente a quienes viven en el jirón donde fue colocado”, afirmó.

Asimismo, advirtió que este tipo de situaciones terminan afectando a todos los involucrados. Mientras los vecinos consideran que se perjudica el paisaje urbano y la residencialidad de la zona, las empresas realizan inversiones respaldadas por autorizaciones municipales que luego pueden ser cuestionadas.

“Las normas poco claras afectan a los vecinos, a los funcionarios públicos y también a las empresas privadas que invierten pensando que están actuando dentro de las reglas”, afirmó.

Por ello, consideró necesario revisar la normativa vigente e incorporar criterios más específicos para evaluar la contaminación visual, el paisaje urbano y la compatibilidad de estos elementos con el entorno donde se instalan.

Respuesta de la Municipalidad de Lince

Consultado por El Comercio, Roberto Maza, gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Lince, confirmó que la autorización para la instalación del panel publicitario fue emitida conforme a la Ordenanza Metropolitana N.° 2682 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que regula la ubicación de elementos de publicidad exterior en la provincia de Lima.

Asimismo, indicó que el procedimiento también se sustentó en la Ordenanza N.° 490-2023-MDL, norma que establece las funciones de la Subgerencia de Desarrollo Económico de la comuna distrital.

No obstante, el funcionario precisó que la autorización otorgada contemplaba la posibilidad de ser observada por los residentes de la zona.

“La autorización expedida se encuentra sujeta a queja vecinal. Es por esta razón que se ha solicitado a la empresa el desmontaje de dicha estructura”, señaló.

Maza añadió que el retiro del panel ya se encuentra en ejecución y que los trabajos deberían concluir durante la presente semana.