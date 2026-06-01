Por Diego Aquino Pedraza

La instalación de un panel publicitario de grandes dimensiones en el jirón Alberto Alexander, en el distrito de Lince, ha generado preocupación y rechazo entre vecinos de la zona, quienes cuestionan la decisión municipal de autorizar una estructura de 18 metros de altura por 12 metros de ancho en un entorno predominantemente residencial.

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