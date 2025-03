La Municipalidad de Surco asfaltó la parte del jirón Manuel de la Fuente Chávez que está dentro de su jurisdicción. (Foto: Fernando Sangama/El Comercio)

Como era de esperarse, los vecinos expresaron su malestar ante la obra inconclusa, pues consideran que expone al peligro a los vecinos, especialmente para los adultos mayores, ya que pueden sufrir una caída cuando transiten por la pista.

Además, pidieron a las autoridades municipales ponerse de acuerdo para ejecutar la obra, ya que en la zona no se han realizado trabajos de mejoramiento del ornato hace varias décadas.

Alcaldesa de Barranco asegura que funcionarios de Surco sabían del costo de la obra desde un inicio

La alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas, detalló que las gestiones para la renovación del jirón Manuel de la Fuente Chávez se iniciaron en el 2019, en la anterior administración municipal, pero que en un inicio el área a intervernir solo comprendía tres cuadras. Remarcó que, al iniciar su mandato, en el 2023, coordinó con su homólogo de Surco, Carlos Bruce, para poner en valor las zonas limítrofes de ambos distritos.

“Este proyecto nosotros lo heredamos y quisimos darle una mayor cobertura y realizar un proyecto integral de la seis cuadras que tiene el jirón Manuel de la Fuente Chávez y que no solo sea un mantenimiento, sino que sea una renovación total de la vía para poner en valor la zona en mención, ya que es una zona límite olvidada por años, ya que más de 50 años no se realizan una obra de esa envergadura que mejore la seguridad ciudadana, el desarrollo urbano, económico, social y medio ambiente de la zona”, expresó la autoridad edil a El Comercio.

Jessica Vargas, alcaldesa de Barranco, en entrevista con Gestión.

La burgomaestre indicó que gestionó ante el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) de la Municipalidad de Lima el financiamiento al 100% de la obra, para lo cual se firmó un convenio a iniciativa de la comuna de Surco. El proyecto debía comenzar a ejecutarse desde los primeros días de marzo.

Vargas dijo estar sorprendida por la posición de Carlos Bruce debido a que, según dijo, la Gerencia de Desarrollo Urbano de Surco y sus ingenieros civiles sabían que el proyecto iba a costar más de 5 millones de soles, ya que los funcionarios de dicho distrito participaron en la elaboración del expediente técnico.

“Me sorprende el cambio de la noche a la mañana y el desconocimiento de este trabajo que se vino realizando porque sus ingenieros civiles y funcionarios de Surco ya hablaban de un monto mayor a los 5 millones de soles”, manifestó la alcaldesa de Barranco.

Vargas detalló que la obra de renovación total de las seis cuadras del jirón Manuel de la Fuente incluía nuevas veredas de concreto y adoquines, pistas con base de concreto, iluminación con más de 120 faroles a lo largo de las seis cuadras de la vía y áreas verdes con sardineles.

Estos son los documentos de la Municipalidad de Barranco sobre las coordinaciones para desarrollar el proyecto en el jirón Manuel de la Fuente Chávez.

Descartó que exista una sobrevaloración en el proyecto, por lo que pedirá al Colegio de Ingenieros del Perú que someta dicho a peritaje a dicho estudio. Explicó que el jirón Manuel de la Fuente Chávez es una vía de alto tránsito, ya que conecta con varios colegios emblemáticos, una estación del Metropolitano y por la que se desplazan unidades de transporte público.

Vargas indicó que los vecinos que viven en los alrededores de la vía son de condición vulnerable, por lo que la ejecución de un proyecto integral ayudaría a mejorar sus condiciones de vida y valorizar la zona.

Aseguró que la negativa de Bruce de continuar con la obra en la zona conocida como ‘malambito’ se debe a que la Municipalidad de Barranco cerró el establecimiento Bordemar, ubicado en la Costa Verde y que, según dijo, perteneció al alcalde de Surco.

Bruce denuncia una sobrevaloración en el proyecto

Carlos Bruce, alcalde de Surco, calificó de una “grosera sobrevaloración” que la reparación de la pista y veredas y mejoramiento del ornato en el jirón Manuel de la Fuente Chávez cueste más de cinco millones de soles, por lo que pidió tener más cuidado en el uso de los recursos públicos.

En diálogo con El Comercio, el alcalde detalló que las gerencias de Planeamiento y Presupuesto y de Desarrollo Urbano solo dieron su opinión a favor sobre el proyecto, pero que no aprobaron el convenio. Remarcó que fue la Gerencia de Obras la que alertó de una presunta sobrevaloración de la obra y que el proyecto no fue debatido ni aprobado en el Consejo Municipal.

“La Gerencia de Obras de Surco, cuando empezó a revisar el convenio, nos alertó de que había una sobrevaloración. El valor de la obra no justificaba la inversión, había una sobrevaloración, por eso es que no quisimos entrar en ese proyecto”, indicó Bruce.

“Opinó a favor el gerente de Programación y Presupuesto porque no era plata nuestra, era plata de Invermet y no afectaba nuestro presupuesto, eso no significa que aprueba el convenio. Él opina en lo que es su área específica. Opinó el gerente de Desarrollo Urbano diciendo que, efectivamente, es una pista limítrofe y que, por lo tanto, tiene que haber un convenio de ambas partes para que pueda participar y opinó a favor. Ella (la alcaldesa de Baranco) miente al decir que ellos aprobaron los precios unitarios, eso no es así”, expresó.

“Cada área pone su visto bueno en lo que respecta a su área respectiva. La Gerencia de Obras tenía que opinar respecto al presupuesto y ahí es donde salta el tema. La Gerencia de Obras viene a mi despacho y me dice: ‘alcalde, estos precios que están incluidos en el presupuesto no son ni de lejos los precios que estamos teniendo para asfaltar vías en Surco, por lo tanto, nosotros no podamos dar el visto bueno a esto, ya que está sobrevalorado’”, agregó.

Carlos Bruce, alcalde de Surco. / Alex Balarezo

El alcalde de Surco puso de ejemplo el monto que se destinó, unos 3 millones 700 mil soles, para la repavimentación de las 13 cuadras de doble vía de la avenida Alejandro Velasco Astete. Explicó que la inversión estaba justificada debido a que se iba a levantar la carpeta asfáltica y renovarla en su totalidad al ser una vía de alto tránsito.

“Para esta vía (jirón Manuel de la Fuente Chávez), que no es de alto tránsito, se va a gastar cinco millones de soles para cinco cuadras, no tiene sentido, es una grosera sobrevaloración. Surco no quiso intervenir en esto, la señora Vargas insistía e insistía. Nosotros no vamos a participar, no nos vamos a manchar nuestras manos en una cosa de este tipo”, manifestó.

Bruce remarcó que el proyecto vial en el límite con Barranco solo debe costar 400 mil soles y que no es necesario levantar la carpeta asfáltica, ya que la base, según dijo, no tiene muchos huecos y no es una vía de alto tránsito. Consideró que solo falta reparar las veredas, mejorar la iluminación y poner áreas verdes.

“Solo era necesario un asfaltado y no el levantamiento de la carpeta asfáltica, ya que la carpeta asfáltica no tenía muchos huecos, era ireregular pero no tenpía huecos. Yo le garantizo que esa carpeta asfáltica que estamos poniendo va a durar muchos años, por lo que no había la necesidad de levantar la carpeta asfáltica, como si había la necesidad en Velasco Astete. Aún levantando la carpeta asfáltica no llegamos a esos precios”, precisó.

Bruce rechazó que su posición sea en represalia por la decisión de la Municipalidad de Barranco de cerrar el restaurante Bordemar. Aclaró que no tiene participación en ese negocio desde que es alcalde de Surco.

La Municipalidad de Lima debería intervenir en el caso, afirma especialista

Martín D’Azevedo, experto en derecho municipal, indicó que ante el problema surgido entre Barranco y Surco debería intervenir la Municipalidad de Lima para zanjar el tema. Precisó que, en muchos de los casos, los conflictos se presentan mayormente en distritos limítrofes cuyos alcaldes son de distinto partido político.

“Cuando hay un tema así, la Municipalidad Metropolitana tiene que entrar a poner orden porque es la municipalidad superior, aún cuando la vía, como en este caso, no sea metropolitana”, señalo el especialista a El Comercio.

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ: Video de una novia en Bagua huyendo del altar se vuelve viral pero la historia real es aterradora

Recordó que entre el 2015 y 2018, durante la gestión del exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio, se presentó un caso similar, cuyos protagonistas fueron San Isidro y Surquillo, quienes tenían discrepancias sobre los trabajos de reparación en la avenida Aramburú.

Municipio de Surco realizó el asfaltado parcial del jirón Manuel de la Fuente Chávez, que representa el límite con Barranco. (Foto: Fernando Sangama/El Comercio)

Por ello, consideró necesario que en Lima solo exista un alcalde a cargo de toda la metrópoli y que tenga competencias y manejo en todos los ámbitos de la ciudad, como ocurre en Buenos Aires y Bogotá, y no exista 42 divisiones distritales.

Martín D’Azevedo advirtió que los más perjudicados con estas disputas son los vecinos y transeúntes. Remarcó que actualmente en Lima hay 13 casos de controversias por casos de límites y competencias entre distritos, por lo que correspondería al Instituto Metropolitano de Planificación intervenir.