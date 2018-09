Metro de Lima y Callao: obras de la Línea 2 se extenderían hasta el 2024

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) informó que los trabajos en la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao se prolongarían hasta el 2024, y no hasta el 2020 como estaba previsto.



En este sentido, el titular de dicho ministerio, Edmer Trujillo, detalló que se ha llegado a nuevos acuerdos con el Consorcio Metro de Lima Línea 2 sobre la programación de la obra. En declaraciones al diario Gestión señaló que esto no significa incrementar el plazo de la concesión ni representan costos adicionales. Aún no se firma la adenda.

Trujillo también admitió que la obra sólo presenta un 23% de avance por lo que se encuentra atrasada, tal como lo advirtió la Contraloría General de la República a principios de este mes.

En aquella oportunidad, esta institución señaló que la obra presentaba retrasos en la entrega de las áreas de concesión y ejecución de las inversiones para la Línea 2 y Ramal Av. Faucett – Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao.

Según este informe, el Estado solo habría hecho entrega de 13 áreas de concesión, de un total de 73. Según el proyecto, la Línea 2 alcanza 13 distritos entre Ate Vitarte y el Callao. El monto de inversión del proyecto asciende a US$ 4 mil 530 millones 928 mil.

"Retrasos en la ejecución de las inversiones obligatorias generan el riesgo de prolongar los plazos establecidos en el contrato, afectando la puesta en servicio del proyecto", señaló la Contraloría en aquella oportunidad.