¿Quiénes están detrás de cada obra? El Comercio revisó más de 30 procesos de selección de la Municipalidad de Miraflores para obras viales adjudicadas a través de licitaciones o adjudicaciones simplificadas entre el 2024 y 2025 y encontró empresas con poco tiempo de creación antes de ganar el proceso, con deudas en cobranza coactiva en Sunat por hasta medio millón de soles, algunas con experiencia solo en el distrito e incluso una cuya fundador fue condenado por contratar a trabajadores fantasma en el Callao.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes. Recíbelo

La Municipalidad de Miraflores anunció el cierre temporal de la bajada Armendáriz como parte de los trabajos de construcción del corredor turístico que unirá los distritos de Miraflores y Barranco. La restricción vehicular se extenderá hasta las 5:00 a.m. del lunes 9.

A través de información obtenida del Sistema Electrónico de contrataciones del Estado (Seace), contrastada con Sunat, Registros Públicos y el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), detectamos que dos empresas no tenían ni dos meses de creadas cuando obtuvieron la buena pro de obras de miles de soles. Moore Construcciones, parte del Consocio Costa Rica, a cargo de la obra “Mantenimiento de las vías urbanas de la calle Castro Iglesias, calle Costa Rica, Guatemala y 25 de Mayo”, con un costo de S/429,999.99, fue creada el 12 de febrero y recibió la buena pro apenas un mes después: el 13 de marzo de 2025. De igual forma, la empresa Estructuras y Soluciones SAC, creada el 1 de abril 2025, recibió la buena pro, como parte del Consorcio Miraflores, el 16 de mayo para vender 3.000 m3 de mezcla asfáltica en frío para el mantenimiento de pavimento por un monto S/1’410.000.

Asimismo, cuatro empresas solo evidencian experiencia contratando con la gestión de Carlos Canales : MA & CA Asociados E.I.R.L., a quien se le compró materiales para piso podotáctil en el Museo de sitio Pucllana por 73 mil soles, tiene otros 18 contratos con la Municipalidad de Miraflores en apenas seis meses, entre setiembre del 2024 y abril de 2025, por un total de S/772.216. Incluye servicios variados que van desde la remodelación de servicios higiénicos, compra de materiales, cables, reparación del puente de madera de Bajada Balta, succión y limpieza de pozo séptico, alquiler de baños portales e implementacion de caniles para serenazgo. Ocho contratos se realizaron en marzo del 2025.

Constructora Roentiz S.A.C., parte de consorcio a cargo del mejoramiento vial en la calle General Varela, tiene cinco contratos por un monto total de S/876.097 con el municipio miraflorino. Cuatro contratos por aquisición de bienes y servicios fueron realizados en noviembre del 2024 y uno en abril pasado.

El primer y único contrato de JJO Contratistas Generales E.I.R.L., parte del consorcio Mesa Verde a cargo de reparaciones en 12 intersecciones viales, fue con Miraflores el 30 de Abril de 2024 por S/. 1,596,048.76. Finalmente, la Corporacion Avanexport S.A.C, integrante del Consorcio Miraflores, consiguió un total de S/448.497 en cuatro contratos, tres de ellos del mes de abril de 2024.

Deudas, multas y más

Respecto a deudas, detectamos cinco constructoras a las que Sunat ha reportado a Centrales de Riesgo. La empresa con la mayor deudas en cobranza coactiva es la Constructora & Inmobiliaria Espinar S.A.C., parte del Consorcio Central, que recibió la buena pro para la remodelación de la pileta del Óvalo Central frente al parque Kennedy. Esta debe S/ 515,370.00 al tesoro público. Fernando Espinar, representante de esta empresa constructura, informó a El Comercio que la deuda ha sido fraccionada con la Sunat y que ya se ha pagado “una inicial”.

De igual forma, la Constructora Dolphin, que es parte de tres proyectos distintos, uno de ellos la renovación de Comandante Espinar, debe S/ 40,667.00 por deudas a la ONP, Essalud y el tesoro público.

Este Diario también halló que Dolphin recibió una multa en el 2021 por parte del Tribunal de Contrataciones Públicas (TCP) del OECE, por incumplimiento en una obra adjudicada en Jesús María.

Asimismo, la empresa Ciudandes S.A.C, integrante del consorcio a cargo de obras en los sectores 12A y 12B (entre las Av. Roosevelt, Av. Alfredo Benavides y Av. La Merced) fue multada el 15 de mayo pasado por el TCP con 560 mil soles por “Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar Acuerdos Marco”. Al día siguiente, el consorcio Villa, del cual es parte, recibió la buena pro del municipio miraflorino.

Otro de los hallazgos de El Comercio se relaciona con antecedentes por el delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado. El fundador de la empresa Siadec Ingenieros S.A.C., parte de los consorcios encargados de la remodelación de la avenida Comandante Espinar y del mejoramiento de la calle General Valera, es Edson Kreisler Crucinta Gonzales, quien en el año 2024 fue condenado a cuatro años de pena privativa de la por contratar trabajadores fantasmas y simular compras de materiales cuando era funcionarios del Fondo Municipal de Inversiones del Callao S.A. (FINVER Callao).

Respuesta de la Municipalidad de Miraflores

En entrevista con El Comercio, el alcalde Carlos Canales aseguró que la municipalidad distrital cuenta con funcionarios del Comité de Selección y de la Gerencia de Obras que garantizan que se cumplan los requisitos técnicos establecidos en las bases de cada concurso. Mencionó que, de haber incumplimientos contractuales, se aplica la sanción correspondiente. Como ejemplo, recordó la multa de 3 millones de soles a la empresa Incot S.A.C., a cargo del Corredor Turístico Malecón de la Reserva que une Miraflores y Barranco.

“Suspicaces somos todos. Siempre pensamos que todo es incorrecto o que detrás de esto hay un trasfondo económico o comercial o que hay corrupción. El alcalde no ve ese tipo de procesos. […] Las propuestas llegan por sorteo o porque han apelado al Tribunal de Contrataciones que ha impuesto una determinada empresa. Esos son los criterios y los consorcios deben estar compuestos por personas que cumplan los requisitos. Si piden experiencia, alguna de las empresas de consorcio deberá tenerla. No conozco a ninguna, no tengo ninguna relación con alguna, pero en las ejecuciones que hemos tenido no han habido inconvenientes y, de haber tenido uno, hemos multado”, dijo.

Para el regidor de oposición Renato Otiniano, aunque en las contrataciones no se habrían cometido delitos ni infracciones, sí es cuestionable que no se establezcan criterios más rigurosos en los términos de referencia para la contratación de servicios, bienes o consultorías . Por ejemplo, en los casos de las empresas constituidas recientemente, las bases administrativas de los concursos no exigían un tiempo de creación determinado ni experiencia previa como entidad.

“La municipalidad tiene responsabilidad porque promueve los proyectos y define las reglas de juego. El problema es que no se implementan candados para evitar obras suspendidas como lo que pasó con el puente entre Miraflores y Barranco y afectaciones al distrito”, dijo.

En diálogo con este Diario, el concejal insistió en que, además de hacer más rigurosos los requisitos, se necesita revisar los expedientes técnicos y la capacidad de los supervisores para asegurarse que la obra final cumpla con el objetivo de mejorar la calidad de vida del vecino. “Por ejemplo, en el caso de Espinar hay observaciones cuyo origen es el mismo expediente técnico. Este proyecto ha terminado demandado más tiempo de lo esperado y mayores gastos no contemplados”, añadió.