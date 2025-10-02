Miraflores inicia remodelación de la icónica pileta del óvalo central: así lucirá

La Municipalidad de Miraflores anunció este miércoles el mejoramiento de la histórica pileta del óvalo central, ubicada en la intersección de las avenidas Arequipa, José Pardo, Ricardo Palma, Diagonal y Larco. El proyecto, que demandará una inversión de casi S/5 millones, busca devolver a este espacio emblemático el esplendor que lo convirtió en símbolo del distrito desde los años sesenta.

Desde esa época, el espacio se consolidó como punto de referencia y orgullo para los miraflorinos, pese a que en décadas posteriores sufrió abandonos, remodelaciones fallidas y reparaciones que “casi desaparecen la histórica pileta”, aseguran desde el municipio.

“Miraflores es un distrito con más de 120 mil historias diferentes, pero que conviven entre sí en apenas nueve kilómetros cuadrados. Un tercio de nuestra población son adultos mayores, quienes añoran con orgullo los íconos monumentales de la ciudad. Tras 20 años de abandono, la icónica fuente volverá mejorada y totalmente modernizada. Mis vecinos volverán a sentir orgullo de la histórica fuente del óvalo de Miraflores”, señaló a El Comercio el alcalde, Carlos Canales Anchorena.

El burgomaestre detalló que el proyecto incluye el contorno del óvalo en el que se instalará mobiliario urbano, veredas, jardineras y palmeras. Además, la nueva pileta estará equipada con un sistema de chorros de agua programables, luces LED de bajo consumo y proyecciones digitales que buscarán transformar el espacio en un escenario nocturno de agua y color.

La pileta del óvalo central fue incorporada en 1963. / Archivo histórico GEC

El alcalde enfatiza que la sostenibilidad fue una de las prioridades. “Lima es una ciudad árida, y nosotros no podemos ser indiferentes ante la carencia de agua que viven muchos peruanos. Para el funcionamiento de la fuente se utilizará agua tratada revolvente, lo que asegura un uso racional y evita desperdicios. Además, el sistema de iluminación LED permitirá eficiencia energética sin impacto ambiental”, explicó a este Diario.

Además, asegura que han realizado un trabajo “muy cercano con los negocios del óvalo, los cuales han depositado su confianza en los profesionales de la comuna y especialistas multidisciplinarios convocados para materializar este proyecto integral y sostenible, que equilibra el espacio verde del óvalo, el adecuado flujo comercial y segura circulación de vehículos y peatones”.

La obra también contempla acuerdos con locales tradicionales como La Tiendecita Blanca y el café Haití para garantizar que el ornato del óvalo conserve la estética histórica que lo caracteriza. En paralelo, se reforzará la seguridad con el sistema de videovigilancia de la Central Alerta Miraflores y el patrullaje del Serenazgo.

Se espera que la obra dure 90 días, fue asignada a Consorcio Central y cuenta con un presupuesto de S/4,6 millones, íntegramente financiados por el Mincetur. Canales aseguró que este respaldo fue posible gracias a un trabajo de coordinación interinstitucional que ya antes había dado frutos en materia de seguridad y obras públicas. “Miraflores es un destino turístico, eso es una realidad. Por eso estamos trabajando de la mano con Mincetur para poner en valor todos los atractivos turísticos del distrito. En este caso, la fuente del óvalo le da la bienvenida a nuestros vecinos y turistas que ingresan al corazón del distrito”, señaló.

El municipio distrital espera que tanto el óvalo como la fuente se conviertan en un nuevo símbolo turístico de Lima. / Archivo histórico GEC

A la izquierda, una foto del óvalo de Miraflores captada en 1976, cuando aún no tenía las características palmeras. A la derecha, otra imagen del mismo óvalo, esta vez captada en el 2015, fecha para la que la pileta ya habría estado inoperativa. / MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

- Una obra con memoria -

Con esta intervención, la municipalidad espera que la pileta vuelva a convertirse en un ícono no solo para los vecinos, sino también para los miles de turistas que cada fin de semana recorren Miraflores. “El distrito es un destino turístico, eso es una realidad. Somos conscientes de que recibimos la visita de más de 300 mil personas cada fin de semana. Por eso buscamos que la experiencia del turista sea la mejor, a través de un ícono que sea gratuito y que forme parte del recorrido por el corazón de nuestro distrito”, dijo Canales a El Comercio.

La historia del óvalo central de Miraflores se remonta a 1940, cuando la municipalidad construyó este espacio como punto de encuentro urbano en una zona que comenzaba a consolidarse como eje residencial y comercial. Durante casi dos décadas, el óvalo existió sin fuente; no fue hasta 1963, bajo la gestión del alcalde Emilio Rodríguez Larraín, que se incorporó la pileta ornamental. La obra fue destacada en la revista Miraflores de ese año como un ejemplo de modernidad urbana y de visión cultural, aunque no estuvo exenta de críticas de quienes la consideraban un “desperdicio de agua”.

A lo largo de los años, sin embargo, atravesó distintos procesos de intervención: en 1976 se mostraba aún sin las palmeras que luego la acompañarían; en 1984, gracias a una donación privada, se reparó su sistema de bombeo y se añadieron rejas y reflectores; sin embargo para inicios de la década del 2010 la pileta ya mostraba signos de deterioro.

En el año 2022 se encontraba en situación de abandono, lo que motivó al proyecto de recuperación, aseguran desde la comuna.

La nueva intervención busca cerrar ese capítulo. “Me propuse recuperar y embellecer nuestra histórica fuente, devolviéndole al óvalo las virtudes de modernidad, estética, equilibrio y sostenibilidad que tanto valoran los miraflorinos”, comenta Canales.

Video enviado por la Municipalidad de Miraflores anunciando el mejoramiento de la pileta del óvalo central.

- Descontento vecinal -

“Lo que está haciendo la municipalidad es transformar a Miraflores en un parque de diversiones, no está resolviendo los problemas”, asegura a El Comercio el director del Colegio de Arquitectos del Perú y vecino miraflorino, Manuel Zubiate.

El especialista explica que el principal problema del óvalo central es la congestión tanto vehicular como peatonal “y eso no está siendo enfrentado por el proyecto”.

“En vez de resolver el problema de ese tránsito alrededor, lo que harán será poner esta pileta con hologramas, que seguramente son muy atractivos, y prepararán las veredas laterales para los espectadores. Entonces lo que harán será contribuir” a dicha congestión, agrega Zubiate.

El arquitecto se declara a favor de promover los atractivos turísticos en el distrito, pero explica que estos deben realizarse en sitios abiertos “donde no molesten sino mas bien enriquezcan la vida. Esto va a ahuyentar a los turistas”.

Adriana Navarro, también residente de Miraflores, señaló a El Comercio que entre los vecinos existe un descontento generalizado hacia la actual gestión porque no han sido atendidos por el alcalde pese a sus constantes solicitudes.

“La gestión actual hace oídos sordos a cualquier comentario, sugerencia o intención de mejora. Ahora, cuando pedimos información sobre el contratista de esta nueva obra mediante el Portal de Transparencia, no tenemos respuesta. Vamos 20 sábados realizando plantones y somos acosados por personal del municipio vestidos de civiles y por la Policía”, reclama Navarro.

La vecina cuestiona, además, que se haya decidido intervenir la pileta del óvalo central “cuando hay tantos óvalos y piletas en el distrito que también necesitan mantenimiento y no lo tienen, se podría dar una distribución más equitativa del dinero en todo el distrito”.