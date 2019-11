Ante el anuncio de la Municipalidad de Miraflores de ejecutar un proyecto para cambiar la geometría vial del óvalo Gutiérrez y crear una zona peatonal entre las avenidas Comandante Espinar y Santa Cruz, los vecinos indicaron que requieren más información al respecto.

El último martes, el gerente de Desarrollo Urbano de Miraflores, Carlos Ramírez, señaló a El Comercio que el presidente vecinal de la zona 6, Carlos Bedoya, se encontraba pendiente de los avances de la obra. No obstante, este último aclaró ayer a este Diario que esto “no es verdad” y que los vecinos esperan recibir más detalles del municipio antes de que el proyecto sea implementado.

“Esperamos que los talleres informativos [sobre la obra] se realicen cuanto antes”, sostuvo.

Asimismo, aclaró que ellos no se oponen a las mejoras, pero que no tienen una comunicación fluida con el municipio. Por esta razón, no pueden trasladar sus inquietudes sobre el posible impacto vial de los trabajos, la carga turística que ya existe en la zona y la necesidad de vigilancia en obras de esta magnitud.

—Abiertos al diálogo—

Ramírez informó ayer que el municipio no ejecutará ninguna obra sin antes hacer los talleres informativos con los vecinos de la zona 6. “Esto con el fin de que sepan si este proyecto responde a sus necesidades”, precisó.

El funcionario explicó que los talleres se llevarán a cabo a inicios del próximo año, debido a que ahora no cuentan con capacidad operativa.

Además, detalló que la empresa Los Portales ya dispone de un estudio vial del proyecto, el cual ha resultado favorable. A cambio de que esta financie las obras, cuyo costo sería de entre S/8 y S/10 millones, se le ampliaría la concesión de la playa de estacionamiento que tiene bajo el óvalo.