Esta madrugada, la Municipalidad de Lima inició trabajos de limpieza y remoción de escombros en el terreno llamado Tierra Prometida, situado en Santa Anita. El alcalde Jorge Muñoz señaló que el citado espacio albergará de forma temporal a más de 2.000 comerciantes de La Parada (La Victoria).

En declaraciones a “América Noticias”, el burgomaestre explicó que el terreno de más de 50 metros cuadrados solo está cercado, y por ello se requiere trabajos para retirar los escombros. Estimó que en un plazo de 30 días estaría listo el espacio para el posterior trasladado.

“Estamos pensando trasladar 2.700 o 2.800 (comerciantes) de la zona de La Parada a acá. Tenemos que preparar el terreno. Este es un lugar que ha estado abandonado por muchos años y es un proceso que va a durar aproximadamente 30 días”, detalló.

Municipalidad de Lima inició trabajos en la llamada 'Tierra Prometida'

Muñoz Wells aseguró que los comerciantes llegarán a un lugar totalmente adecuado y seguro. “Este lugar al ser de la Municipalidad de Lima puede ser utilizado para acoger temporalmente a estos comerciantes. Las personas que vengan acá van a pasar por pruebas COVID-19 para poder estar trabajando de la mejor forma y evitar ese hacinamiento que se tiene en La Victoria”, explicó.

Respecto a la intervención del alcalde de Santa Anita, José Luis Nole, por protestar en pleno horario de inmovilización social, el alcalde de Lima dijo: “Él todavía tiene una visión que los comerciantes de La Parada no pueden llegar acá. Le hemos explicado claramente de que es necesario hacerlo así. Sí, hay personas, de alguna forma, azuzadas por la municipalidad distrital para que esto no se produzca”.

El alcalde de Santa Anita, José Luis Nole, se opone a las obras en Tierra Prometida. Él fue intervenido esta madrugada por agentes de la policía por protestar junto a vecinos en pleno horario de inmovilización social, en el marco de estado de emergencia por coronavirus.

Luego de tres horas, informó “América Noticias”, fue liberado y sancionado con una multa por incumplir con el toque de queda. “Es una infracción por pasar supuestamente el horario. Soy autoridad. Si hubiera cometido una falta, si estuviera ebrio o [en] una fiesta, [la infracción sería] totalmente bien merecido, pero no es. Yo estoy defendiendo la salud de mis vecinos y lo único que estaba haciendo era esperar al fiscal”, dijo.

“A mí me han golpeado, me metieron una patada y a la fuerza me metieron. Igualmente lo hicieron con funcionarios y personal. Lamento la incapacidad del alcalde Jorge Muñoz porque no tiene la capacidad de resolver un problema [se refiere a los comerciantes] que es de su gestión”, contó Nolé.

“América Noticias” indicó que unos 50 vehículos entre los camiones y maquinaria pesada se instalaron en el lugar para iniciar los trabajos de remoción. La cuenta oficial de Twitter del Programa Nacional de Diversificación Productiva del Ministerio de Producción (Produce) informó que las labores ejecutadas esta madrugada fueron coordinadas con la Municipalidad de Lima y la Policía Nacional.

