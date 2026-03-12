Mediante el mecanismo de Presupuesto Participativo, los vecinos del distrito de Miraflores eligieron la remodelación del complejo deportivo Carlos ‘Chino’ Vásquez, obra que requirió una inversión de 4.5 millones de soles, y que fue entregada este jueves por el alcalde Carlos Canales.

La modernización favorecerá también a la práctica de deportes durante la noche, gracias a la instalación de 65 nuevos faroles en todo el complejo, en contraste con los 20 que tenía antes de esta implementación.

En la ceremonia de entrega estuvieron presentes destacados deportistas como Ricardo Duarte (basquetbolista), Eusebio Acasuzo, Jaime Duarte y Óscar Ibáñez (exfutbolistas de la selección peruana de fútbol), María Fernanda Reyes (surfista), entre otras personalidades ligadas al deporte.

El alcalde de la comuna miraflorina destacó los esfuerzos de su gestión por promover la actividad física, la recreación y el bienestar de los vecinos con esta importante obra que beneficiará a miles de residentes del distrito.

“Durante nuestra gestión hemos priorizado proyectos que promueven estilos de vida saludables y el uso adecuado del espacio público. Nosotros hemos destinado más de 9.3 millones de soles para la construcción, implementación y modernización de espacios públicos como el parque de la Juventud, este complejo que estamos inaugurando y pronto realizaremos el mejoramiento del Skate Park y la zona surf de la playa Makaha”, anunció el brugomaestre.

Importantes figuras del deporte acompañaron al alcalde del distrito. (Municipalidad de Miraflores)

Por su parte, la hija del reconocido deportista que da nombre a este complejo, Carla Vásquez, agradeció que la municipalidad de Miraflores siga rindiendo homenaje a su padre.

“Quiero agradecer al alcalde Carlos Canales por permitir que el nombre de mi papá siga en este complejo deportivo porque quiere decir que mi papá seguirá en la vida de todos por muchos años más”, indicó.

La modernización del complejo ‘Chino’ Vásquez comprendió más de 4,625 m² que incluyen 3 canchas deportivas, losas multiusos, área de gimnasia, zona para slackline, veredas, área administrativa, tópico y servicios higiénicos, entre otros.

La nueva cancha de fútbol cuenta con 1,050 m² de grass sintético de última generación, tribunas techadas para más de 130 personas y enrejado, garantizando mejores condiciones de juego y mayor seguridad para jugadores y espectadores. Asimismo, cuenta con iluminación LED de alto rendimiento, bancas y lockers para los deportistas.

A ello se suman dos losas multideportivas de 420 m² cada una, implementadas con divisiones metálicas, tribunas laterales, tableros profesionales y arcos portátiles para niños para la práctica de básquet, vóley y futsal. El renovado complejo también incorporó un gimnasio al aire libre totalmente equipado y una sala de usos múltiples de más de 160 m², para talleres y clases permanentes de artes marciales, ajedrez, baile, zumba, yoga y pilates.

