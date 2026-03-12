Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Este proyecto fue seleccionado por los vecinos del distrito mediante mecanismo de presupuesto participativo. (Municipalidad de Miraflores)
Por Redacción EC

Mediante el mecanismo de Presupuesto Participativo, los vecinos del distrito de Miraflores eligieron la remodelación del complejo deportivo Carlos ‘Chino’ Vásquez, obra que requirió una inversión de 4.5 millones de soles, y que fue entregada este jueves por el alcalde Carlos Canales.