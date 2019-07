Municipalidad de Lima: pista de puente de Vía Expresa se deterioró en medio año

Seis meses y medio después de ser inaugurado, el puente Leoncio Prado presenta un enorme bache de casi dos metros de largo en la carpeta asfáltica.



La obra, ubicada a la altura de la cuadra 52 de Paseo de la República, y que une Miraflores con Surquillo, tuvo un costo de aproximadamente S/18 millones y fue abierta al público el 30 de diciembre del 2018 por el entonces alcalde Luis Castañeda Lossio.

►MML: Contraloría descubre pagos sin sustento en puente Leoncio Prado

►Vía Expresa: puente Leoncio Prado fue abierto al tránsito [FOTOS]



—Fallas—

El exdecano del Colegio de Ingenieros del Perú-filial Callao Omar Garavito indicó que no es normal que el asfalto se desgaste tan rápido.



“Una de las razones es que la carpeta asfáltica no tenga la profundidad mínima de dos pulgadas. La otra es que, durante el proceso constructivo, justo en el lugar del hueco no hayan echado el imprimante y el asfalto no pegara con la carpeta de concreto”, señaló.

Con ayuda de una cinta métrica, se verificó que el bache mide casi 2 m. (Foto: Alessandro Currarino) El Comercio

Agregó que esos problemas se suelen presentar en lugares donde pasan vehículos pesados. “Por ejemplo, en la avenida Venezuela hay desgaste por ruedas y peso, pero eso recién se empezó a notar luego de tres años”, explicó.

El ingeniero de tránsito David Fairlie sostuvo que el bache en el puente se podría deber a la mala calidad de la mezcla del asfalto usado.

La Municipalidad de Lima, a través de Emape, informó ayer a este Diario que ha comprobado que el daño es superficial y que “no compromete la estructura e integridad del puente”.

Precisó que la comuna ha coordinado con el contratista para que repare el bache. Agregó que la obra cuenta con un plazo de garantía de siete años.

Durante un recorrido, El Comercio identificó que el agua de la lluvia se empoza en las veredas de locetas del puente. Al respecto, Fairlie explicó que para evitar esto en el Reglamento Nacional de Edificaciones se indica que las aceras deben tener una pendiente hacia los costados y desembocar en la pista.

El resto de la vía también presenta deterioro. (Foto: Alessandro Currarino) El Comercio

Hace una semana, la contraloría determinó que la empresa contratista y la supervisora no cumplieron con realizar la prueba de carga del puente siguiendo las especificaciones técnicas. Además, se identificaron posibles pagos de partidas con metrado sin sustento; y pagos por intereses moratorios, por un total de más de S/849 mil. 

Carlos Bringas, gerente de Emape cuando se inauguró el puente, aseguró ayer a este Diario que el asfalto sí tiene dos pulgadas de espesor. Agregó que iba a llamar a la contratista para que arreglara el bache.