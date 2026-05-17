A partir de las 8:00 a.m. de este domingo 17 de mayo entró en vigencia la primera etapa del plan de desvío vehicular en un tramo de la avenida Morales Duárez, en el Callao, debido al inicio de las obras del Proyecto Puente Santa Rosa, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La medida forma parte de los trabajos para construir la infraestructura definitiva que permitirá un acceso moderno, seguro y fluido hacia el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Según detalló el MTC, el plan de desvío fue diseñado para garantizar la seguridad de peatones y conductores, mantener la circulación vehicular y mitigar la congestión durante la ejecución de las obras. En ese sentido, precisó que el tránsito en la avenida Morales Duárez no será interrumpido totalmente, ya que se habilitarán vías auxiliares y carriles en sentido inverso para asegurar el desplazamiento.

¡Atención conductores!

Ya inició la marcha blanca del nuevo plan de desvíos en la av. Morales Duárez por las obras del Proyecto Puente Santa Rosa. 🌉🚗



Para evitar contratiempos y llegar a tiempo a tu destino, revisa las rutas habilitadas, accesos y cambios en el tránsito. ✅… pic.twitter.com/mr67cYQlEa — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) May 17, 2026

Asimismo, las autoridades implementaron señalización temporal vertical y horizontal, realizaron ajustes en la semaforización y dispondrán de orientadores de tránsito para facilitar la movilidad vehicular y peatonal en la zona intervenida.

El MTC indicó que el plan de tránsito fue elaborado conforme al Reglamento Nacional de Tránsito y al Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor. Además, fue coordinado previamente entre Provías Nacional, la Policía de Tránsito de la Región Callao y la Municipalidad Provincial del Callao.

La obra será ejecutada por el Consorcio Puente Chalaco, bajo la gestión de Provías Nacional y PMO Vías, y es considerada una de las principales intervenciones viales vinculadas al desarrollo del nuevo aeropuerto Jorge Chávez y la integración logística entre Lima y el Callao.

Autoridades indicaron que el puente Santa Rosa permitirá mejorar la transitabilidad y el acceso al aeropuerto, beneficiando a más de 35 millones de usuarios.