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MTC implementa cambios en el tránsito de Morales Duárez por obras de acceso al aeropuerto Jorge Chávez. (Foto: PMO Vías)
MTC implementa cambios en el tránsito de Morales Duárez por obras de acceso al aeropuerto Jorge Chávez. (Foto: PMO Vías)
Por Redacción EC

A partir de las 8:00 a.m. de este domingo 17 de mayo entró en vigencia la primera etapa del plan de desvío vehicular en un tramo de la avenida Morales Duárez, en el Callao, debido al inicio de las obras del Proyecto Puente Santa Rosa, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

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