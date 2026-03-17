Por Hernán Medrano Marin

Una nueva norma recientemente publicada promete una ejecución de obras con mayor rapidez, evitando así el retraso y sobrecosto constante de los grandes proyectos en el país. Se trata del Decreto Legislativo 1726, el cual modifica otro decreto (N° 1192, Ley Marco de adquisición y expropiación de inmuebles y liberación de interferencias), a fin de facilitar la adquisición de inmuebles mediante la liberación de áreas en bloque para la ejecución de obras de infraestructura.

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