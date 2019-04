Línea Amarilla, los entrampamientos de la obra en la gestión de Susana Villarán

A fines del año 2009, cuando la segunda gestión de Luis Castañeda estaba por culminar, la Municipalidad de Lima y la empresa brasileña OAS S.R.L. firman el contrato para la construcción de la nueva vía expresa denominada Línea Amarilla.



Esta obra contaría con un túnel que estaría por debajo del río Rímac. Era noviembre cuando se anuncia que el proyecto tendrá una extensión de 25 kilómetros y pretende descargar el tránsito de Vía de Evitamiento y conectarla con las avenidas Universitaria y Morales Duárez. El monto de inversión de las obras: US$700 millones.

Tras una reñida elección municipal, Susana Villarán inicia un nuevo periodo en el 2011. A fines del mes de mayo comienza la reubicación de familias para ejecución del proyecto, tras las protestas de algunos vecinos en las laderas del río Rímac.

Hoy, muchos años después, la ex alcaldesa de Lima se encuentra en medio de investigaciones por el caso Lava Jato. La fiscalía sostiene que su gestión se benefició con contratos a constructoras brasileñas a cambio de que financien con US$ 4 millones su campaña por el No a la revocatoria. ¿Qué pasó durante este tiempo?

(2/6/2011)

El Concejo de Lima modifica las condiciones de ejecución del proyecto. Se cambió el trazado de la pista, para que no sean 1.350 sino 950 las familias que deban mudarse por la obra. Se cambió el nombre de Línea Amarilla por Vía Parque Rímac.



(24/1/2012)

Se coloca la primera piedra de la obra vial que unirá Ate con el Callao en 20 minutos. Se informó que a fines del 2014, el 75% de este megaproyecto llamado Vía Parque Rímac –antes era Línea Amarilla– se habrá avanzado y entrará en funcionamiento.

La gestión de Susana Villarán dio los primeros pasos en la obra Línea Amarilla, llamada en ese entonces como Vía Parque Rímac. (Foto: Archivo El Comercio)

(2/4/2012)

Se inicia la demolición de treinta viviendas vacías ubicadas en la avenida Morales Duárez, en el Cercado de Lima. Las viviendas habían sido expropiadas y deshabitadas en el 2011 para la construcción del proyecto.



(6/6/2012)

El grupo OAS empieza a canalizar las aguas del río Rímac a un lado del cauce, entre los puentes Santa Rosa y Trujillo, para las excavaciones del túnel de dos kilómetros del proyecto.

(7/6/2012)

El gerente general de Proyecto Vía Parque Rímac, André Bianchi, afirma que para diciembre de este año se debe terminar el primer tramo del proyecto (entre puentes Santa Rosa y Trujillo) con la colocación de un techo impermeable. El segundo tramo del proyecto, entre puentes Trujillo-Ricardo Palma, se iniciará a fines del verano 2013, debido al aumento del caudal del río Rímac.

(2/10/2012)

El gerente de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social del proyecto, Juan Pacheco Romaní, señala que a fines de octubre, se comenzará la construcción de tres viaductos (8, 9 y 10) que cruzarán el río Rímac para generar salidas a la Vía Evitamiento, San Juan de Lurigancho y Vía Expresa Grau.

(14/11/2012)

El gerente general del proyecto Vía Parque Rímac, André Bianchi, aclara que las filtraciones de agua registradas en los últimos días, se deben a los canales de drenaje, que ya estaban previstos desde inicios del proyecto y a los desagües informales de la construcción.

Las filtraciones de agua terminan por derribar parte del muro provisional en la construcción del túnel que pasa por debajo del río Rímac (Foto: Archivo El Comercio)

(13/12/2012)

Empieza la construcción de tres de los 11 viaductos que unirán Ate con el Callao en 20 minutos.

(9/10/2013) Unos 50 vecinos del AA.HH. Dos de Mayo bloquean el tránsito en el puente Santa María ante el anuncio de expropiación de terrenos de la concesionaria Lamsac, empresa a cargo del proyecto Vía Parque Rímac.

(7/4/2014) Lamsac (Línea Amarilla S.A.C.) empieza a demoler viviendas en la urbanización Huascarán, en el Rímac. Ante la protesta de los vecinos, la empresa confirmó que los terrenos ya habían sido comprados a sus respectivos dueños, a los que se les otorgó los pagos correspondientes, por lo que ejerció “su derecho de propiedad y posesión sobre las mismas”.



(17/7/2014) Los moradores de la urbanización Huascarán en el Rímac pegan carteles afuera de sus casas en los que denuncian el abuso de la Municipalidad de Lima de intentar la expropiación de sus terrenos para la ejecución del proyecto Vía Parque Rímac. Ellos afirman que no los venderán.

(2/9/2014) La Municipalidad de Lima informa que unas 300 familias provenientes del AA.HH. Dos de Mayo fueron reubicadas en el complejo habitacional Patio Unión, en el Cercado de Lima, como parte de la ejecución del proyecto Vía Parque Rímac.



(20/11/2014) Un informe televisivo revela que la construcción del viaducto 3 de Vía Parque Rímac, en las inmediaciones del AA.HH. Dos de Mayo (Cercado de Lima) sigue adelante a pesar de la oposición de varias familias. Los propietarios exigen que el departamento que les darán deben estar en el Cercado y no en Comas o Carabayllo.