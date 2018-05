Panamericanos: principales obras estarán listas en marzo del 2019

A falta de 14 meses para que se inicien los XVIII Juegos Panamericanos, conversamos con Wilhelm Funcke, gerente de proyectos e infraestructura del Proyecto Especial Lima 2019, sobre los avances en la construcción de las sedes del evento que se desarrollará del 26 de julio al 11 de agosto del próximo año.



— ¿En qué etapa están las obras de la Villa Panamericana que albergará a las delegaciones de atletas?

A fin de mes debemos estar en el 40% de avance. Ya están terminadas las estructuras en cuatro de las siete torres. La fecha de entrega en el contrato es marzo del 2019, pero los trabajos estarán culminados en diciembre de este año. Eso permitirá hacer pruebas antes de que lleguen los deportistas.

— La contraloría identificó riesgos en las obras debido a que existen vacíos de concreto en muros estructurales. ¿A qué se debe esto?

Al día, se vacían cientos de metros cúbicos de cemento para levantar las torres. En ese proceso se presentan imperfecciones. Tenemos procedimientos para restablecer la calidad de la obra y hacer reparaciones según lo que indica el ingeniero estructural.

— ¿Se descartan los riesgos en las obras?

Los observaciones que dio a conocer el contralor ante el Congreso [el lunes pasado] ya habían sido atendidas con bastante anticipación. El personal de contraloría tiene acceso permanente a las obras. Cuentan con una oficina habilitada en nuestro edificio para que verifiquen la información, entrevisten y revisen papeles cuando lo requieran.

— ¿Cuál es el nivel de avance de las otras sedes?

Las obras físicas en la Videna están al 10% y las del complejo de Villa María del Triunfo al 6%. En la sede del Callao y el polideportivo de Villa El Salvador, aún no hay construcción pero ya se instalaron campamentos. Estas obras principales deben estar terminadas el 31 de marzo del próximo año. La única excepción es la Videna porque deben hacerse pruebas en las piscinas, eso demorará hasta mayo del 2019.

— ¿Cuántas sedes aún no están construidas?

Hay cuatro obras cuya adjudicación está en proceso: la escuela de equitación del Ejército, el polígono de tiro Las Palmas, el complejo de surf Punta Rocas y la sede de remo en Puerto Viejo. Y este mes se culminan los estudios y diseños de la Escuela Militar y las obras en la Costa Verde de San Miguel.

— ¿Existe un plan B en caso de que no se termine a tiempo con la infraestructura?

Siempre se tiene un plan B, pero el plan A [construir las sedes] es en el que estamos enfocados para que se termine. Por ejemplo, si no se culmina la Villa Panamericana, ¿qué tendría que hacerse? El plan B es alquilar un hotel y hacer eso es carísimo.

— ¿Cuál es la alternativa para las sedes deportivas?

Hay alternativas pero siempre es mejor contar con los escenarios que están preparados para los juegos. Tenemos plan B, pero no pensamos en él porque confiamos en que toda la infraestructura estará al 100%.

— ¿Existe una fecha límite para comenzar las obras pendientes?

Por seguridad y para tener todo a tiempo, no deberíamos iniciar obras más allá de agosto o setiembre de este año. Para no correr riesgos, se ha programado culminar las obras en el 95% de las sedes por lo menos tres meses antes del inicio de los juegos.

— Este es un año electoral. ¿Los cambios en los municipios afectarán el cronograma de las obras que ejecutan en distritos?

Todo cambio genera demoras, pero creo que los políticos tienen bastante clara la necesidad de tener las obras terminadas para cierta fecha. El cronograma de los juegos no puede moverse: tienen fecha de inicio y fin.

— Se empezó tarde con la organización. ¿El tiempo es suficiente para no correr?

Siempre estamos corriendo. Por ejemplo, construir un departamento al día [el ritmo actual en la villa] es avanzar mucho. No es normal que se ejecute una obra con esa premura, pero debemos terminar porque el día de inauguración no puede cambiarse.

— ¿Esta premura no compromete la calidad y seguridad de las obras?

Para nada. Es cierto que se pudieron iniciar antes los procesos. Faltó decisión política en algún momento, pero eso ya se resolvió y empezaron a andar los proyectos. Ahora estamos apretando los tiempos para cumplir las metas. Es un reto.