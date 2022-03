Un grupo de vecinos del AA. HH. ‘Señor Cautivo de Ayabaca’, situada en la octava zona de Collique en Comas, reclaman que las obras la nueva vía conocida como ‘Pasamayito’ -que unirá los distritos de Comas y San Juan de Lurigancho en tan solo 30 minutos- los viene afectando con ruidos molestos por explosiones debido a los trabajos de perforación, corte del servicio de agua, la caída de piedras a sus viviendas, entre otros.

Susana Ávila, residente del lugar, contó que una de las quejas son las fuertes explosiones que se realizan como parte del trabajo de la construcción de la nueva vía, y que últimamente no venían siendo avisados de estas acciones.

Relató que la semana pasada una piedra de aproximadamente dos kilos rompió la calamina de su vivienda y cayó en el corral de su bebe, luego de una de las explosiones. Producto de este caso, dijo que los encargados de la construcción de la vía ‘Pasamayito’ retomaron los avisos de evacuación a los residentes.

“A mi bebe no lo tenía en el corral sino en mi cama porque como le digo ese día quise reposar un rato. No fui a lavar mis cosas que cuando hago eso suelo poner a mi bebe en el corral. Acá evacuaron una vez de ahí no avisaron más. Después de lo ocurrido empezaron nuevamente a evacuar. Antes no lo hacían en esta zona que es más riesgoso por todas las piedras que están atrás”, indicó al noticiero América Noticias.

Carmen Villa, representante del AA. HH. “Señor Cautivo de Ayabaca”, mencionó que otros problemas son el corte del servicio de agua potable y que no se hacen desniveles para permitir la salida de autos de las familias o libre tránsito de las personas hacia la calle.

“Estamos siendo afectados. Estamos en plena pandemia y los señores que trabajan hacen rotura de tuberías de agua que nosotros mismos hemos trabajado para poder tener agua a través de un reservorio de 50 metro cúbicos”, mencionó.

“Lo segundo son los accesos para cada vivienda. Si enfoca se ve un carro enterrado, que está metido. Allá hay una mamá que está en estado, cómo va a subir un metro 50 o 20. Nosotros no estamos contra la obra, pero sí que nos dejen seguros con los accesos, paraderos y niveles de la casa. No tenemos ni señalización”, agregó.

Villa informó que mañana, miércoles 23 de marzo, los vecinos del “Señor Cautivo de Ayabaca” participarán de una reunión con representantes de Emape donde expondrán sus quejas.

Respuesta de Emape

Respecto a los hechos suscitados durante la ejecución de la nueva vía Pasamayito, Emape lamentó los hechos ocurridos. Indicó que la caída de una piedra de manera accidental sobre el techo de calamina de una vivienda ocurrió el pasado 14 de marzo durante la realización de los trabajos de perforación que se ejecutan en la zona.

“Ocurrido el incidente, Emape y la empresa contratista acudieron al lugar para realizar una evaluación de los hechos; se descartaron daños físicos y se repuso la calamina de manera inmediata. Es importante destacar que Emape y la empresa contratista vienen trabajando para reforzar sus protocolos de seguridad, a fin de que las personas se alejen de la zona intervenida durante las actividades”, señaló en un comunicado del lunes 21 de marzo.

Luego, sobre la rotura de una tubería de agua el 17 de febrero, en la misma zona, informó que esta ya fue reparada y se encuentra funcionando con normalidad.

“Las familias afectadas por el recorte de agua durante algunas horas fueron atendidas de manera inmediata con cisternas de agua potable hasta el día siguiente, en que se restableció el servicio”, explicó.

“Es importante mencionar que la nueva vía Pasamayito es una obra que se ejecuta en una geografía agreste y complicada, por lo cual Emape y la empresa contratista vienen reforzando de manera constante los protocolos de seguridad para evitar sucesos similares”, agregó.

Emape recordó que una vez concluida, esta infraestructura mejorará la calidad de vida y economía de los vecinos de Comas y SJL, al reducir la contaminación ambiental por la menor presencia de polvo y generar el acceso a centros de salud y empleos en otras partes de la capital.

