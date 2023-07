Esta semana, el tema volvió al debate por unas declaraciones de Uceda en las que señalaba que la tarifa del peaje llegar a costar 35 soles o más. Sin embargo, el alcalde asegura que no existe un monto estimado porque eso dependería de la actualización de los estudios del proyecto que data del 2012.

“A mí me hizo una entrevista un exregidor [Jorge Valdez para radio Exitosa] que hizo la pregunta para levantar la noticia. Le dije que no sabemos, que se necesita un estudio para saber cuánto puede costar, se requieren estudios previos. Podría haber una primera fase con un peaje desde La Molina hasta Velasco Astete de, por ejemplo, 4 soles y luego el costo final hasta el ‘Zanjón’ [Vía Expresa] de 20 soles o 25 soles, pero eso no lo digo yo”, aseguró a El Comercio.

El alcalde de La Molina, Diego Uceda, promueve la construcción del túnel que recorrería cinco distritos.

Lo cierto es que el proyecto, desde su origen, contempla una concesión con dos peajes por sentido (la vía rápida se dividiría en dos tramos) cuyo pago llegaría hasta los S/14.50, de acuerdo con el Acuerdo de Concejo Metropolitano N°2173, del 2014, que declaraba de interés la iniciativa privada propuesta por la empresa OHL. Esta era la propuesta de hace una década que tendría que ser actualizada, sin considerar las variaciones periódicas que contemplaba: un reajuste anual que considere “el cambio del dólar y la inflación, más un 5% añadido, salvo que la inflación acumulada en el año en curso supere el 10″.

El Acuerdo de Concejo Metropolitano N°2173, del 2014, señalaba que estos iban a ser los montos del peaje, pero que se iban a reajustar anualmente.

Para Uceda, este pago está justificado en los beneficios que plantea la obra que, cuando se presentó, lo tenía a él como principal promotor. “Fui contratado por OHL como consultor externo en el 2012 para encargarme del proyecto, por eso nadie lo conoce como yo. Vi los planos, el trazo, logramos la aprobación de todas las entidades gubernamentales, la aprobación del pleno de la administración de Susana Villarán. Luego fue presentado por OHL al alcalde electo de esa época, Luis Castañeda, pero no tuvo la voluntad política para iniciarlo”, explicó.

El proyecto de OHL fue aprobado en Concejo Metropolitano el 18 de noviembre del 2014 y adjudicado a la empresa en enero del 2016. Sin embargo, en diciembre del 2019, a través del Acuerdo de Concejo N°293, con la gestión de Jorge Muñoz, fue desestimado porque, aunque se trataba de una iniciativa privada autofinanciada, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) tenía que aportar más de S/400 millones en la liberación de interferencias, monto que no podía costear, y porque no se había llegado a un acuerdo para “optimizar el diseño”.

En diciembre del 2019, a través del Acuerdo de Concejo N°293, se desestimó el proyecto de túnel de La Molina a Miraflores.

En diciembre del 2019, a través del Acuerdo de Concejo N°293, se desestimó el proyecto de túnel de La Molina a Miraflores.

Según dijo Uceda a este Diario, la gestión del alcalde Rafael López Aliaga tiene toda la intención retomarlo. De hecho, ya se reunieron con la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada (GIP). “Ayer [el lunes] nos hemos reunido con la gente de OHL para evitar los dos años que dura los estudios de factibilidad, la “permisología”, y reutilizar los expedientes que existen. Hemos quedado que en seis meses vamos a iniciar la obra”, aseguró.

¿Por qué López Aliaga, reacio desde campaña a tener peajes en Lima, estará de acuerdo? El alcalde, que llegó a la municipalidad por Renovación Popular, responde que esta vez serán “negociados de la mejor forma”. “¿Alguien ‘pitea’ por ir por la Línea Amarilla? Para ir hasta el aeropuerto hay que pagar 6.60 soles en el peaje de Evitamiento y 6.60 soles en Línea Amarilla. Son 26 soles ida y vueltya y nadie pitea”, enfatiza.

DETALLES DEL PROYECTO

De concretarse, la denominada Interconexión La Molina-Angamos promete recorrer 12.2 km en aproximadamente 20 minutos, tiempo que ahora puede prolongarse por dos horas debido a la gran congestión vehicular. De hecho, para ingresar al distrito solo hay dos caminos: la avenida Javier Prado y el cerro Centinela, ambos con tráfico en horas puntas.

El trazo propuesto inicia en la avenida Raúl Ferrero, en La Molina, hasta el cruce de las avenidas Angamos y Petit Thouars, en Miraflores, pasando por los distritos de Surco, San Borja y Surquillo.

La inversión estimada es de 700 millones de dólares e incluirá siete tramos, viaductos subterráneos y pasos a desnivel. Tendrá cuatro carriles (dos de ida y dos de vuelta), berma central con áreas verdes y estacionamientos para que, cuando un vehículo se malogre en plena marcha por el viaducto, pueda ser remolcado sin interferir en el tránsito. Se plantea que su construcción dure en promedio dos años porque, según Uceda, no contempla la expropiación de predios. “Es una obra limpia”, dice.

Túnel La Molina-Miraflores: construcción comenzaría el 2017

La obra unirá los distritos de La Molina, Surco, San Borja, Surquillo y Miraflores.

Para Alfonso Flórez, Gerente General de la Fundación Transitemos, antes de declarar viable el proyecto se necesita estudios de demanda actualizados. “Se tiene que hacer un balance entre beneficios y externalidades con estudio de desvíos de tráfico para ver si el volumen de tráfico lo justifica o si hay otras alternativas. En su momento se archivó porque no se justificaba, los números no daban”, indica.

En diálogo con este Diario, Flórez reconoció que existe un déficit de infraestructura vial que para el 2014 ya era 700 kilómetros. “Este túnel está dentro del déficit vial, pero todo depende de los estudios de oferta y demanda. Es un tema técnico que tiene que analizarse porque también podría trasladar la congestión a otro lugar, además de que se necesita un peaje razonable”, dice.

Mariana Alegre, directora ejecutiva de Lima Cómo Vamos, añade que no solo debe evaluarse el aspecto económico del proyecto sino también el impacto en los intentos por lograr una movilidad urbana eficiente para todos. Por ejemplo, explica que la fluidez vehicular para acceder a La Molina mejoraría si se apuesta por el transporte público y se retiran a los colectiveros que ocupan espacios. “Si se logra poner en marcha un sistema de transporte público eficiente, integrado, que funcione sin colectiveros, la fluidez de los vehículos, con un buen diseño vial y gestión de tránsito, también mejora. El mismo óvalo monitor ya está congestionado. Es necesario invertir en la fluidez de los vehículos pero no puede hacerse en desmedro del resto de la ciudadanía”, explica.

Por su parte, Cynthia Yamamoto, fundadora del Colectivo Peruanos de a Pie, recuerda que la gestión de Rafael López Aliaga ha aprobado el Informes Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas 2023-2025 que no contempla el proyecto del túnel. El documento, que rige para lo que queda de su mandato, solo prioriza dos concesiones: el sistema de bicicletas públicas y un proyecto estacionamientos subterráneos en el Centro Histórico.

“Es un refrito. En el 2019 se rechazó porque la autosostenibilidad financiera de la concesión no era viable. Actualmente no es parte de las prioridades de la gestión municipal de Lima, no es una obra que funcione financieramente hablando y tampoco va a alineada a las políticas de movilidad urbana que el MTC impulsa. Más parece que esto es una acción de relaciones públicas del alcalde de La Molina, que ha sido trabajador de OHL”, señala.