El Puente de la Amistad se realizó con la idea de unir Miraflores y San Isidro, facilitando el acceso de peatones y ciclistas entre ambos distritos. Sin embargo, una reja instalada por el municipio sanisidrino ha iniciado una controversia entre las autoridades debido a que impediría el libre tránsito de las personas, lo que ha sido criticado por los alcaldes Luis Molina y Jorge Muñoz.

A fines del año pasado se realizó la construcción de un parque ecológico en San Isidro por donde transitarían peatones y ciclistas. Pero la gestión actual de Augusto Cáceres está planeando que se circule por una ruta que el municipio habilitará en la Avenida del Ejército, según informe de El Comercio. Y es que el municipio se propone establecer horarios y control en los accesos a esa zona de esparcimiento.

En respuesta, este martes el alcalde Jorge Muñoz indicó que dicha reja debe ser retirada. “Estuve revisando el tema y llamé al alcalde de San Isidro, le dije que lo que está pretendiendo no tiene un propósito serio y que genera inseguridad para peatones y ciclistas (...) No puede haber reja, los espacios públicos no pueden tener reja, entonces hay que sacar esa reja”, indicó el alcalde metropolitano.

En ese mismo sentido, el alcalde miraflorino Luis Molina indicó que “hay que respetar las políticas de desarrollo de las ciudades que trascienden a los gobiernos de turno”. Indicó que se constató el lunes que se ha restringido el libre tránsito del puente hacia la ciclovía del Parque Ecológico de San Isidro, instalando rejas y ejecutando obras, que no son parte del expediente técnico aprobado por su propia comuna.

Según Molina, estas obras no respetan el objetivo central del “Puente de la Amistad” y la interconexión de los malecones de Miraflores y San Isidro, impidiendo el desplazamiento seguro de peatones y ciclistas; lo que conllevaría a un uso irracional de los recursos públicos invertidos en dicha obra.

En informe de El Comercio, Nancy Ninapaitán, gerenta de Desarrollo Urbano y Seguridad Vial de la Municipalidad de San Isidro, explicó que una de las razones para que los ciclistas vayan por la avenida El Ejército es que el proyecto del parque ecológico no consideró ciclovías. La segunda razón es que el Puente de la Amistad no se conecta con el parque ecológico, sino que choca con el estacionamiento del mercado municipal de San Isidro, y que para llegar hasta el parque habría que cruzar todo un terreno de 1.200 m2. La tercera razón es que el municipio pondrá horarios y controlará los accesos a esa zona de esparcimiento.

Vale señalar que el parque ecológico aún está en construcción y el Puente de la Amistad se encuentra en evaluaciones previas a su puesta en funcionamiento.