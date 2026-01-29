Puentes peatonales provisionales en la Vía Expresa Sur: ¿Cuándo estarán en funcionamiento y dónde serán instalados?

Por Carlos Gonzales

Tras el atropello y posterior muerte de una mujer en la Vía Expresa Sur, la Municipalidad de Lima inició el armado de cuatro puentes peatonales provisionales para instalarlos y así permitir el paso de los vecinos de un extremo al otro de la vía. También se planea la construcción de puentes definitivos.

