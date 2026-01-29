Puentes peatonales provisionales en la Vía Expresa Sur: ¿Cuándo estarán en funcionamiento y dónde serán instalados?

La Municipalidad de Surco había señalado que dicha muerte se pudo evitar, pues recordó que solicitó en “reiteradas oportunidades” a la MML que adopte medidas de seguridad. Incluso, afirmó que le hizo “constantes advertencias” sobre el riesgo que representa la mencionada vía para los peatones. Por ello, consideró que dicha muerte es consecuencia de dicha “inacción”.

Ante esto, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, señaló que había conversado con su par de Surco, Carlos Bruce, para informarle sobre la instalación de los puentes provisionales.

Las personas avanzan de manera rápida en los cruces de la Vía Expresa Sur. (Foto: Fernando Sangama/El Comercio)

La instalación de los puentes peatonales definitivos forma parte de la tercera etapa del proyecto Vía Expresa Sur. Según la Municipalidad de Lima, la primera fase comprendió la recuperación de los espacios públicos, mientras que la segunda etapa consistió en la habilitación de las vías auxiliares y principales (troncales), además de las obras en la avenida Paseo La Castellana.

La ubicación de los puentes peatonales provisionales

Pablo Paredes Ramos, presidente del Directorio de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), indicó a El Comercio que la colocación de los puentes provisionales se iniciará la siguiente semana y concluirá en 15 días. Se trata de estructuras metálicas modulares rápidas de montar y de uso exclusivo para los peatones.

Confirmó que las estructuras provisionales, que estarán ubicadas cerca de donde se construirán los puentes definitivos, serán colocadas en los cruces de las avenidas República de Panamá y Paseo de la Castellana; entre la Av. Paseo de la Castellana y la Av. Ayacucho; entre la Av. Ayacucho y la Av. Surco; y entre la Av. Surco y la Av. Los Próceres.

La Municipalidad de Lima ya determinó los puntos donde serán colocados los puentes peatonales provisionales. (Foto: Emape)

El funcionario indicó que las ubicaciones de los puentes definitivos se han establecido en función al conteo del tránsito y los viajes de las personas, así como por las opiniones de los dirigentes vecinales de las zonas cercanas. Enfatizó que también se ha tomado en cuenta la ubicación de colegios, iglesias y establecimientos de los alrededores.

Detalló que la construcción de los cuatro puentes definitivos se iniciará en 30 días calendario y se terminarían en cuatro meses. Actualmente se desarrollan los estudios de ingeniería. Dichos puentes serán de concreto armado y tendrán estructuras metálicas en las vigas de acero y los pilares. También contarán con escaleras de concreto, ascensores, reductores de velocidad en los cruces peatonales hacia los puentes, señalización horizontal y vertical, y muros jersey de protección vial.

Remarcó que se proyecta construir dos puentes de concreto adicionales, pero las obras comenzarán en 90 días y estarán ubicados entre la Av. Próceres y la Panamericana Sur.

La implementación de los puentes peatonales provisionales en la Vía Expresa Sur concluirá en 15 días. (Foto: Emape)

Paredes Ramos indicó que la implementación de los puentes peatonales provisionales y la construcción de los puentes definitivos demandarán una inversión de 20 millones de soles.

Por otra parte, indicó que en cinco meses se iniciará la construcción de los viaductos elevados y se contempla que los trabajos terminen a fines del 2026.

Se necesitan seis puentes peatonales en la Vía Expresa Sur, indicó el alcalde de Surco

Carlos Bruce, alcalde de Surco, indicó a El Comercio que se necesitan seis puentes peatonales a lo largo de la Vía Expresa Sur, pero consideró como “un avance” que se instalen cuatro estructuras provisionales. Recordó que su comuna le sugirió a la Municipalidad de Lima la ubicación de dichas plataformas.

Destacó que los puentes definitivos tengan ascensores, ya que son mejores que las rampas, especialmente para las personas con movilidad reducida, pero dijo esperar que los mantengan operativos, en buen estado y con mantenimiento constante.

Los cruces peatonales en la Vía Expresa representan un peligro para los transeúntes. (Foto: Fernando Sangama/El Comercio)

Bruce planteó la implementación de pases peatonales seguros, así como carteles que informen de su ubicación, a fin de que los vehículos reduzcan su velocidad. También indicó que se debe colocar señalización en dichos pases.

TE PUEDE INTERESAR: No solo el mercado N°1: cuatro inmuebles enfrentan a Surquillo y Miraflores

Aseguró que la muerte de una vecina en la Vía Expresa Sur hizo que la MML adelante la ejecución de puentes peatonales definitivos y la implementación de estructuras provisionales. Recordó que días atrás el Concejo de Surco aprobó exigir al municipio capitalino acelerar las obras.

Faltan culminar trabajos en la Vía Expresa Sur para que esté 100% operativa. (Foto: Fernando Sangama/El Comercio)

Bruce remarcó que, en caso llegue a ser alcalde de Lima, su prioridad será terminar la Vía Expresa Sur y que “los vehículos no tengan que parar en las intersecciones de las principales avenidas, sino que pasen por debajo de estas avenidas, y que los peatones tengan un adecuado y cómodo pase de un lado a otro de la vía, ya que, una vez concluida la obra, tendrán que cruzar 14 carriles.

Puentes provisionales debieron ser colocados al inicio de la obra, indicó ingeniero de tránsito

David Fairlie, ingeniero de tránsito e ingeniero civil, afirmó a El Comercio que los puentes peatonales provisionales debieron ser colocados cuando empezaron los trabajos de la Vía Expresa Sur y no cuando ya se registraron varios accidentes.

El especialista indicó que la ubicación de los puentes debió establecerse en un estudio técnico. “Si se hubiera planificado desde antes se hubiera podido hacer un estudio origen-destino, de dónde a dónde está yendo la gente que cruza a pie, cuál es la ruta que toman, y con esa data se determina cuál es el lugar más adecuado para poner los puentes y los pases”, aseguró Fairlie.

Personal de la Municipalidad de Lima dirige el tránsito en la Vía Expresa Sur para evitar accidentes. (Foto: Fernando Sangama/El Comercio)

Además, consideró que tener puentes peatonales “no es lo ideal en un contexto urbano denso”, pero sí es aceptable en un escenario recreativo, como en la Costa Verde. Refirió que lo más aceptable es tener puentes a nivel, como hay en la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes, donde los ciudadanos no tienen que subir ni bajar escaleras.

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ: Nueva ley elimina el enfoque de género y reemplaza la educación sexual por un enfoque “científico, biológico y ético”

También puso en duda que los ascensores se mantengan en buen estado o con un uso adecuado en medio de la calle, ya que no estarían con vigilancia permanente.

La MML debió instalar los puentes con anterioridad y no esperar la muerte de una persona, indicó especialista

Franklin Barreto, especialista en tránsito, transporte y seguridad vial, remarcó que la instalación de puentes peatonales provisionales en la denominada Vía Expresa Sur debió ser planificada con anterioridad y como parte de un estudio técnico y no esperar a que ocurra una muerte. Por ello, consideró que la Municipalidad de Lima se apresuró en inaugurar una obra no concluida.

“Pueden ser uno, pueden ser tres o 10 puentes (instalados), el tema es que en una vía expresa esto debió ser pensado previamente, no como una medida de emergencia ante la muerte de una persona”, afirmó Barreto a El Comercio.

“Lo que está haciendo la Municipalidad de Lima son paliativos, son medidas de emergencia ante una decisión apresurada y una respuesta ante una mala decisión”, agregó.

Vía Expresa Sur ha sido escenario de algunos accidentes en los últimos meses. (Foto: Fernando Sangama/El Comercio)

El especialista afirmó que la obra inaugurada por la MML no tiene las características de una vía expresa, tal como establece, según recordó, la ordenanza 2499 del 2022, la cual fue emitida por la propia comuna capitalina.

No obstante, Barreto indicó que los puentes peatonales deben responder a la necesidad del usuario, como contar con accesos a través de rampas de fácil acceso. Se mostró en contra de la implementación de escaleras porque dificulta el desplazamiento de las personas con discapacidad, adultos mayores y menores de edad.

Recordó que la construcción de rampas en los puentes tiene impacto en los niveles de accidentabilidad, ya que facilita el desplazamiento de los ciudadanos por las plataformas y así dejan de cruzar por la pista, lo que evita los atropellos, tal como ocurría en la Vía de Evitamiento.