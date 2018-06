Hasta hace dos años la familia Torres habitaba una vivienda de material noble de 150 m2 en el sector de Santa María Baja, en Huachipa (San Juan de Lurigancho). Para habilitar el terreno que formaría parte de la nueva Autopista Central, en junio del 2016 la Municipalidad de Lima (MML) derrumbó un área de 50 m2 de ese predio, retiró otras viviendas e indemnizó a los propietarios.

Sin embargo, desde ese momento, la vivienda de la familia Torres quedó mutilada sin que las obras de la vía para unir Lima y Chosica culminaran. Desde abril del año pasado, los trabajos están paralizados.

“Nos indemnizaron aunque a un precio de terreno agrícola. Por la seguridad de mi familia, quiero construir un segundo piso y arreglar la fachada, pero no puedo hacer nada porque no sé cuándo se reanudaría la obra. Así no se puede vivir”, afirma Darwin Torres, propietario del inmueble.

La nueva Autopista Central, que consiste en la ampliación de 9,6 kilómetros de la carretera Ramiro Prialé, fue anunciada en el 2012 durante la gestión de la entonces alcaldesa Susana Villarán. A mediados del 2016, se iniciaron las obras y, en octubre de ese año, el alcalde Luis Castañeda aseguró que la autopista estaría lista en diciembre del 2017. El proyecto busca descongestionar la Carretera Central y reducir el viaje desde la capital hasta Chosica de una hora y media a solo cuarenta minutos.

Según el contrato de concesión, la Municipalidad de Lima debía expropiar los predios y entregar a la concesionaria Rutas de Lima los terrenos libres de interferencias para que la construcción se iniciara. Sin embargo, luego de dos años, la comuna no termina con estos procesos.

Darwin Torres no puede reconstruir su vivienda porque ejecución de la nueva autopista está paralizada. (Foto: Lino Chipana)

— Proceso lento —

El gerente de Promoción de la Inversión Privada de la MML, Jaime Villafuerte, indicó que a la fecha se ha expropiado un 85% de los casi mil predios ubicados en el tramo de la nueva autopista.

“No tenemos plazo para culminar la expropiación, pero el compromiso del alcalde Luis Castañeda es cumplir este proceso antes de finalizar el año”, declaró Villafuerte a El Comercio.

Agregó que las obras físicas de la Ramiro Prialé no se concluirán en la actual gestión, pero que se dejará “todo encaminado” para que la próxima administración municipal continúe el proyecto.

En la actualidad, la MML paga indemnizaciones a los propietarios de las viviendas y gestiona la expropiación de unos 70 predios.

En tanto, Rutas de Lima indicó que tienen máximo 24 meses para culminar el proyecto, una vez que se concreten las expropiaciones y superen las interferencias.

Mientras tanto, la Carretera Central sigue soportando un tráfico intenso. Las familias afectadas por la obra y la Municipalidad de Chosica exigen la pronta reanudación de los trabajos en la vía que conectará El Agustino, San Juan de Lurigancho, Lurigancho-Chosica y Chaclacayo. Al terminar la obra, la concesionaria colocará dos peajes: uno en Av. Las Torres (Huachipa) y otro en el sector del puente Los Ángeles (Chaclacayo).