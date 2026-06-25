La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que se reabrió el acceso a la Vía Expresa Paseo de la República, a través del paso a desnivel ubicado en la Alameda Paseo de los Héroes Navales, que había estado cerrada para el tránsito vehicular desde el pasado 20 de mayo debido a la ejecución de obras del proyecto de interconexión entre la Línea 2 del Metro de Lima y el sistema del Metropolitano.

La intervención estuvo a cargo del concesionario de la Línea 2 y consistió en la construcción de una pasarela de conexión y una galería subterránea. Este corredor permitirá unir la futura Estación Central con el servicio de buses de transporte rápido de la ciudad. Durante las semanas de cierre, los equipos técnicos realizaron perforaciones para implementar la infraestructura necesaria bajo tierra que integrará ambos sistemas por primera vez.

El ingreso al sentido norte-sur de la vía expresa fue reabierto al tránsito tras semanas de obras con restricción vehicular. (Foto: ATU)

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Desde hoy, los vehículos retoman su circulación por el pase a desnivel de Paseo de los Héroes Navales, recuperando el tránsito habitual hacia la Vía Expresa, en sentido norte-sur. pic.twitter.com/0qBjDhcz5g — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) June 25, 2026

Con la habilitación de este tramo, los vehículos particulares han recuperado su circulación habitual hacia la vía rápida de la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes en sentido norte-sur. Asimismo, el tránsito por los tres carriles de la avenida Paseo de la República se desarrolla con normalidad. La reapertura busca normalizar la movilidad en este sector estratégico del Cercado de Lima tras la culminación de las labores en superficie.

Avances en las obras de Metropolitano y Metro de Lima

Según los reportes oficiales de la ATU, la construcción de la Estación Central registra un avance físico del 77,34% hasta la fecha. Esta infraestructura se perfila como un punto de integración para el transporte público capitalino. Las proyecciones técnicas estiman que la estación tendrá capacidad para movilizar a más de 30.000 pasajeros por hora una vez que entre en funcionamiento.

El túnel de interconexión permitirá que los usuarios del Metropolitano accedan directamente a la línea 2 subterránea. De esta manera, los ciudadanos podrán desplazarse hacia distritos como Ate o el Callao sin necesidad de salir a la superficie para realizar el transbordo.

El ingreso al sentido norte-sur de la vía expresa fue reabierto al tránsito tras semanas de obras con restricción vehicular. (Foto: ATU)

La ATU señaló que continuará informando sobre posibles cierres temporales o restricciones futuras derivadas de las obras de la Línea 2. La entidad también supervisará la implementación de planes de desvío para mitigar el impacto en el desplazamiento de conductores y pasajeros.

Finalmente, estas labores de infraestructura coinciden con otras intervenciones urbanas recientes, como la rehabilitación integral de la avenida Aviación en La Victoria. Dicha obra incluyó la renovación de más de 30.000 metros cuadrados de asfalto y mejoras en la señalización vial. Ambas iniciativas buscan optimizar el flujo vehicular y la seguridad de los ciudadanos en ejes estratégicos de Lima Metropolitana.