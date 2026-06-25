El ingreso al sentido norte-sur de la vía expresa fue reabierto al tránsito tras semanas de obras con restricción vehicular. (Foto: ATU)
El ingreso al sentido norte-sur de la vía expresa fue reabierto al tránsito tras semanas de obras con restricción vehicular. (Foto: ATU)
Por Redacción EC

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que se reabrió el acceso a la Vía Expresa Paseo de la República, a través del paso a desnivel ubicado en la Alameda Paseo de los Héroes Navales, que había estado cerrada para el tránsito vehicular desde el pasado 20 de mayo debido a la ejecución de obras del proyecto de interconexión entre la Línea 2 del Metro de Lima y el sistema del Metropolitano.

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