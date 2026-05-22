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Resumen

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La histórica Casa de Correos y Telégrafos de Lima, ubicada en el corazón del Centro Histórico, ingresó a una nueva etapa de recuperación patrimonial. El proyecto, impulsado por el Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima), plantea la restauración integral del conjunto arquitectónico y la reactivación de sus espacios culturales, varios de ellos cerrados desde el 2019 debido al deterioro de su infraestructura.

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