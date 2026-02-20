Reparación del puente Conchán: el plazo de ejecución, el impacto en la congestión en el sur chico y la accesibilidad a Lurín

Rutas de Lima, empresa que tenía la concesión de la Panamericana Sur, indicó que había advertido sobre el deterioro del puente desde 2014, pero que la Municipalidad de Lima no habría realizado el mantenimiento necesario. En respuesta, la MML aclaró que la concesionaria era la responsable de garantizar la seguridad de la infraestructura, ya que era la encargada, en ese momento, del cobro de los peajes.

Emape está a cargo de desarrollar el proyecto de reparación del puente Conchán. (Foto: Emape)

Trabajos en el puente Conchán presenta un avance del 19%, informó Emape

La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), entidad de la Municipalidad de Lima, informó a El Comercio que el puente Conchán “presenta deformaciones significativas en vigas, deterioro del tablero, losas de aproximación, columnas y estribos, así como la oxidación del acero de refuerzo”.

Por ello, señaló que se ha retirado la losa de aproximación dañada y se ha procedido con las excavaciones para el mejoramiento de la cimentación de las zapatas, pilares, viga del estribo y viga longitudinal del tablero del puente.

“Con el fin de asegurar los trabajos, se han colocado cuatro torres de apego para soportar la viga cajón del puente, el cual tiene 59 metros de longitud. Esto permite continuar el reforzamiento de los elementos estructurales”, indicó la entidad a este Diario.

Emape señaló que en la primera etapa de los trabajos de reparación del puente Conchán se realizaron estudios geotécnicos, estructurales y topográficos. En las próximas semanas se ejecutará el reforzamiento de estribos, pilares y muros de contención, retiro y reposición de barandas laterales, restitución de talud en estribos y señalización horizontal y vertical.

La reparación del puente Conchán presenta un avance del 19%. (Foto: Emape)

”La segunda etapa será el reforzamiento de la viga puente, reparación de las losas, veredas, vigas cabezal y juntas de tablero, asfaltado para nuevas pistas en el puente y accesos vehiculares, instalación de nuevas barandas metálicas, entre otras acciones que permitirán mejorar por completo el transitado y estratégico puente Conchán”, detalló.

Los trabajos tienen un avance del 19% y el puente entraría en funcionamiento en la quincena de abril, aproximadamente. Una vez concluida la obra, beneficiará a los miles de vecinos y conductores que necesitan una ruta rápida y directa hacia los distritos de Lurín y Pachacámac y los balnearios.

La intervención en el puente Conchán tendrá un costo de tres millones de soles, había informado el gerente de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Lima, Mario Casaretto.

El puente Conchan tiene una antiguedad de 60 años. (Foto: Emape)

Reparación del puente Conchán mejorará acceso a Lurín, afirmó dirigente

Andrés Córdova, presidente de la Coordinadora Distrital de Pueblos Unidos de Lurín (Codipul), indicó que, une vez que esté en funcionamiento el puente Conchán, se resolverá en parte el tema de la accesibilidad de los vecinos de Lurín y de las zonas aledañas, pues recordó que, antes del cierre de la estructura, a los conductores les tomaba entre 5 a 8 minutos llegar a su destino, pero ahora les demanda entre 25 a 30 minutos.

En diálogo con El Comercio, el dirigente vecinal detalló que el cierre del puente Conchán ocasionó que muchos conductores tengan que desplazarse hasta el puente San Pedro y la zona conocida como la curva de Chorrillos para entrar y salir de Lurín.

El cierre del puente Conchán genera afecta la transitabilidad de los vecinos de Lurín. (Foto: Emape)

Aseguró que la responsable de esta situación es la empresa Rutas de Lima, que tuvo a su cargo la concesión de un tramo de la Panamericana Sur, pues consideró que debió reparar el puente Conchán con los recursos que obtenía del cobro de peajes.

Córdova planteó a las autoridades la instalación de ocho puentes peatonales en el sector de la Panamericana Sur que le corresponde a Lurín, pues recordó que se ha registrado un crecimiento urbano en los últimos años. También propuso la construcción de un puente entre la zona de Conchán y San Pedro para atender a todos los vecinos que vienen de Pachacámac.

Resaltó la decisión de la Municipalidad de Lima de reparar el puente Conchán y espera que los trabajos culminen lo más antes posible para mejorar la accesibilidad vehicular a Lurín.