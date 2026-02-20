Reparación del puente Conchán: el plazo de ejecución, el impacto en la congestión en el sur chico y la accesibilidad a Lurín

Por Carlos Gonzales

La reparación del puente Conchán se inició en los primeros días de enero, tras estar cerrado desde marzo del 2025 por presentar graves daños en su estructura. Esa situación genera gran congestión vehicular y afecta la accesibilidad al distrito de Lurín. La infraestructura está ubicada en el kilómetro 25 de la Panamericana Sur y tiene una antigüedad de cerca de 60 años.

Obras

