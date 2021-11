Al ser consultado si con esta obra ya no se reportarán aniegos, el titular de Sedapal respondió: “En lo que se refiere al colector matriz de Canto Grande donde todas las aguas residuales del distrito se vierten, no va haber más problemas. Esperamos que en las próximas décadas no tenga ningún problema esta tubería. Tiene una durabilidad de 100 años”. (Foto: Britanie Arroyo/ @photo.gec)