El presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), Álvaro Paz de la Barra, señaló que tuvo que primar el diálogo cuando la Municipalidad de Lima puso en marcha el plan de acondicionamiento e implementación en la zona denominada Tierra prometida, en Santa Anita. En ese espacio se tiene previsto el traslado de comerciantes de La Parada (La Victoria).

En declaraciones a “América Noticias”, informó que se propuso como mediador de esta situación que provocó protestas y enfrentamiento, el último miércoles, entre vecinos del citado distrito y policías. Ello, por el rechazo de un sector de la población a que en esa zona se traslade a cerca de 3 mil comerciantes de La Parada (La Victoria).

Detalló que esta tarde participará de una reunión convocada por la Presidencia del Consejo de Ministros, en la que también ha sido invitado el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, y representantes del Ministerio de la Producción (Produce).

“Aquí debe imperar el diálogo y el consenso. Desde el año pasado, Lima viene actuando de manera unilateral. No solo está Lima Este acá, sino está Lima Sur y Lima Norte. A raíz de esto, me ofrezco como mediador para efectos de que se instale un grupo de trabajo. La PCM hoy me ha convocado a las 3:30 p.m. a una reunión con el Ministerio de la Producción y el alcalde Muñoz”, señaló el también alcalde de La Molina.

“Lo que ayer han hecho es francamente innecesario. Antes de la toma de decisiones se debe llegar a consensos, sociabilizar las decisiones, que no ha ocurrido. Hace dos meses que no convocaban al alcalde Nole. Agradezco el gesto del Gobierno para que me pueda reunir con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, y plantear otro tipo de estrategias”, refirió.

Paz de la Barra mencionó que la mesa de diálogo aportará a que todos los burgomaestres involucrados en el traslado de comerciantes de La Parada hacia la Tierra prometida participen. “Se tiene que instalar una mesa de diálogo donde el alcalde Nole tenga voz y voto”, dijo.

Por su parte, el alcalde de Santa Anita, José Luis Nole, anunció que la Procuraduría de la comuna presentará una denuncia porque ayer se retiró el cartel que colocaron en el lugar para disponer la clausura que impida el traslado de comerciante.

“Ayer se hizo la clausura respectiva; han roto el papelógrafo que se puso. En ese sentido, el procurador está haciendo las denuncias penales de acuerdo a las competencias que tenemos porque, en ese sentido, se está faltando [el respeto] a la autoridad”, remarcó.

Cuestionan resguardo policial

A su turno, el alcalde de San Juan de Lurigancho, Álex Gonzáles, criticó el despliegue de un gran contingente policial para resguardar los exteriores de la Tierra Prometida en Santa Anita.

“Esto se trata de un conflicto inadecuado que en este momento no es el mejor. [La Municipalidad de Lima] no ha resuelto el traslado de La Parada y ha trasladado una situación crítica. Hoy hay más de mil policías que están cuidando el entorno de Santa Anita, y esos mil los necesitamos para enfrentar al hampa y delincuencia”, manifestó.

El pasado 7 de octubre, el ministro del Interior, César Gentille, informó para la Agencia Andina que se comprometido 700 agentes de la Policía Nacional para garantizar la seguridad de los trabajadores y ciudadanos, y poder sostener así el orden público durante el inicio de obras.

