Todo empezó hace una semana. La madrugada del lunes 21 de octubre. En un operativo que contó con la participación de la Policía Nacional, personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) demolió construcciones informales levantadas sobre área pública en la intersección de la avenidas República de Panamá, Catalino Miranda y el pasaje Comuco, entre Barranco y Surco.

Sin embargo, al día siguiente, la llamada recuperación de espacios públicos se trasladó a áreas verdes. Con maquinaria pesada, la MML retiró todo el césped del parque ubicado frente a las urbanizaciones Próceres y Precursores de Surco, lugar que había sido recuperado años atrás por el municipio distrital en coordinación con las juntas vecinales, pues era prácticamente un terral.

Con maquinaria pesada, la MML retiró todo el césped del parque ubicado frente a las urbanizaciones Próceres y Precursores de Surco. (Foto: Alessandro Currarino)

Este accionar de la comuna metropolitana se repitió en otros parques y áreas verdes de Surco, algo que ha despertado el rechazo de grupos de vecinos y del propio alcalde Carlos Bruce, quien a través de comunicados ha criticado la demolición de estos espacios, que albergaban, losas deportivas, juegos infantiles, cercos, entre otras estructuras, argumentando una falta de coordinación para ejecutar la liberación de zonas.

Por su parte, la MML sostuvo que los sitios intervenidos son estrictamente de su competencia. En ese sentido, el burgomaestre Rafael López Aliaga responsabilizó a Bruce de haber gastado fondos públicos en tales construcciones sabiendo que el municipio distrital de Surco no tiene injerencia alguna allí.

Los espacios demolidos albergaban losas deportivas, juegos infantiles, cercos, entre otras estructuras. (Foto: Alessandro Currarino)

Cabe mencionar que el proyecto de Vía Expresa Sur consiste en construir una vía de casi 5 kilómetros desde la estación Plaza de Flores del Metropolitano (Barranco) hasta la estación Atocongo de la Línea 1 del Metro (San Juan de Miraflores). La obra tiene un presupuesto actualizado de 816′022.350 soles. Asimismo, el 27 de junio, la MML firmó un convenio con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para que este asuma la administración de recursos para la adjudicación de la obra y del expediente técnico.

A continuación, cuatro claves para entender esta polémica alrededor de la construcción de la Vía Expresa Sur y la demolición de parques en Surco.

¿Hubo o no coordinación?

La semana pasada, la MML empezó la liberación de vías para la construcción de la Vía Expresa Sur. Para el miércoles, señaló que se habían liberado espacios públicos en las avenidas República de Panamá y Los Próceres (en este último habían áreas verdes), con la presencia de las Gerencias de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control, Emape y la Policía Nacional. “Después de 50 años, hemos liberado más espacios públicos en los distritos de Barranco, Surco y SJM. Esta importante mega obra mejorará la seguridad y la transitabilidad en nuestra ciudad”, anunció el municipio capitalino en sus redes sociales.

En tanto, a la fecha, precisó que son más de 5 mil m2 intervenidos en Surco, llegando hasta la intersección de República de Panamá, Av. Catalino Miranda y el pasaje Comuco. En toda esta zona se hallaron construcciones asentadas ilegalmente. Entre las áreas intervenidas también habían varios parques. “Este operativo se prolongará hasta lo que será la interconexión con a Panamericana Sur en SJM”, agregó.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/VFiDlKKdn1 — Municipalidad de Lima (@MuniLima) October 28, 2024

En tanto, López Aliaga sostuvo que la inversión en canchas y parques en zona metropolitana por parte del municipio de Surco no era justificable, y que ha llamado en reiteradas ocasiones a su homólogo de Surco para coordinar sobre el proyecto, pero que este no atiende sus llamadas. Lo acusó, además, de malversar el dinero público del municipio distrital para hacer obras en sitios que no le correspondía.

“Es responsabilidad del señor Bruce, cómo diablos utiliza dinero de Surco para hacer parques, canchitas. La vía expresa Bedoya Reyes es terreno municipal. Cuando lo llamo no me responde las llamadas, no me da la cara, se queda en silencio, así no es”, declaró.

Por su parte, el alcalde de Surco, Carlos Bruce, señaló que su municipio en ningún momento fue notificado, ni por escrito ni verbalmente, sobre las intervenciones en áreas verdes y de recreación. Resaltó que estos espacios habían sido recuperados por la comuna desde hace 18 años para que los vecinos no tengan que vivir frente a un terral.

Incluso, la MML ha destruido loe espacios destinados a la recreación de niños y niñas. (Foto: Alessandro Currarino)

“En ningún momento nos notificaron, ni por escrito ni verbalmente. Para nada. Yo he conversado con Rafael López Aliaga ayer (domingo) en la noche y no me dijo que iba a meter gente a las 2 de la mañana del lunes para romper los juegos infantiles y las losas deportivas. Por otro lado, nos acusa de meternos ilegalmente y de malversación de fondos. No tiene sentido”, expresó a El Comercio.

El burgomaestre criticó la falta de coordinación para ejecutar la liberación de zonas y que dicho accionar se haya dado de forma intempestiva, impidiendo el retiro a tiempo de la infraestructura que Surco tiene en las áreas intervenidas. Anunció también que su municipio demandará a la MML por daños y perjuicios. “No tengo un aproximado de cuánto es el costo que pueda valorizarse todo lo destruido, pero de hecho debe estar entre el medio millón a un millón de soles”, calculó.

Controversia por destrucción de parques

Vecinos de varias urbanizaciones de Surco vienen denunciando que ya han perdido valiosas áreas verdes y áreas deportivas a casi una semana de haber empezado la liberación de espacios públicos destinados al proyecto Vía Expresa Sur. El miércoles, por ejemplo, en medio del paro de transportistas que acaparaba la atención mediática, maquinaria municipal entró a los parques Las Malvinas y Las Uvas, denunciaron los residentes del lugar. Demolieron losas deportivas, canchas de vóley, juegos infantiles y rejas.

Del mismo modo, la madrugada de este lunes, personal de la MML ingresó al parque Pleyades y destruyó los mismos espacios ante la protesta de los vecinos. El argumento de la gestión de Rafael López Aliaga es que todo esto se encontraba sobre la zona pública de intervención. En videos colgados en redes sociales se observa a decenas de serenos rodear el parque y maquinaria pesada arrasando con lo implementado por el municipio de Surco.

Los vecinos vienen protestando por intervención de estos espacios. Reclaman a la MML la destrucción de árboles y parques para colocar más cemento. (Foto: Alessandro Currarino)

“Las vías metropolitanas nunca debieron ser ocupadas ilegalmente por personas, empresas o instituciones del Estado que no tienen competencia sobre estas áreas. La Municipalidad de Surco malversó fondos al invertir recursos públicos en una vía Metropolitana que era destinada para una mega obra, desde hace 50 años”, destacó la MML.

También dijo que la construcción de parques y zonas de recreación sin contar con la disponibilidad legal del terreno está penado en el campo penal y civil. Sin embargo, no precisaron si tienen pensado entablar alguna acción en contra de la Municipalidad de Surco por lo que consideran una ocupación ilegal.

En tanto, Carlos Bruce se defendió diciendo que gracias a que el Municipio de Surco puso grass y zonas deportivas en los terrenos de la futura ampliación de la vía expresa se mejoró la calidad de vida de los vecinos que vivían a su alrededor, y todo porque el Municipio de Lima demoró 50 años en esta obra. Agregó que lo ocurrido en el parque Pleyades fue un “intento desesperado” del alcalde de Lima por mostrar gestión.

Por otro lado, el alcalde de Surco aseguró que lograr conversar con la MML resulta muy complicado ya que “mienten permanentemente de una manera obsesiva”. Sobre la acusación de que su municipio se apropió de los terrenos intervenidos y de que ha incurrido en malversación de fondos, la autoridad surcana señaló que eso es falso, pues existe un convenio que data del año 2021, por el cual la MML le autorizaba a Surco el ingreso a estos terrenos para su uso temporal y con fines públicos, brindando servicio gratuitos de recreación.

“La Municipalidad de Lima autorizó a Surco a que instale parques, luz y juegos infantiles en los terrenos que están bajo su titularidad. No obstante, ahora vienen y rompen todo a las 2 de la mañana, de una manera prepotente, violando dicho convenio y la autorización que ellos mismos nos dieron para ingresar a esta zona. ¿Quién entiende qué está pasando en Lima?”, resaltó.

El alcalde Bruce y vecinos indicaron que lugar destruido había sido recuperado años atrás pues era prácticamente un terral. (Foto: Alessandro Currarino)

Añadió que tras incumplir con este convenio, el municipio de Lima tiene que resarcirle a Surco todos los daños originados por los tractores y cargadores frontales. “Les vamos a pedir que nos resarzan todo ese costo. Nada justifica la prepotencia y el apresuramiento de todo lo que han hecho”, expresó.

Plazos y fechas de ejecución. ¿Existen?

Cabe mencionar que la obra de la Vía Expresa Sur no tiene fecha clara de inicio, expediente técnico, ni trazo definitivo o número exacto de predios que deberán ser demolidos. De acuerdo con el cronograma publicado por la OIM, la convocatoria se lanzó a fines de setiembre y las propuestas para el “servicio de consultoría para la elaboración de expediente técnico definitivo” se presentarán hasta el 15 de noviembre. Asimismo, el otorgamiento de la buena pro se daría el 20 de diciembre.

Respecto a la cantidad de predios que deberán ser expropiados, a la fecha tampoco hay un número exacto. Por lo pronto, Emape estimó que la obra se entregaría en dos etapas: la primera desde la Panamericana Sur hasta la avenida Próceres para fines del 2026 y la segunda etapa para el 2027.

Vecinos reclaman que zonas intervenidas permanecerán de esta manera por bastante tiempo hasta que se inicien ejecución de obras. (Foto: Alessandro Currarino)

Para Bruce, es un despropósito que intervengan áreas verdes y recreativas, dejando un terral frente a las casas de los vecinos, pese a que físicamente es imposible que empiecen la Vía Expresa Sur hasta dentro de un año por lo menos, debido a que ni siquiera se ha iniciado con la elaboración del expediente técnico. Consideró que la verdadera intención de la MML es dar la impresión de que la obra está pronta a empezar y así que la gente piense que su gestión avanza.

“Es muy extraño, pero es la imagen que ellos dan, que la obra arranca en una semana y por lo tanto hay que liberar todo lo que hay en la zona, cuando en realidad no hay expediente técnico. La OIM ha convocado un concurso para elaborar el expediente y recién la buena pro de acuerdo al cronograma es el 20 de diciembre. Un expediente de una obra de tal magnitud toma ocho o nueve meses, después tendrán que contratar a la empresa constructora. Hay tres colegios y un terminal terrestre donde va a pasar la vía expresa cuyos terrenos no han sido expropiados aun, entonces, ¿por qué se le está engañando a la opinión?”, dijo.

Según cronograma establecido, el otorgamiento de la buena pro para el expediente técnico se daría recién el 20 de diciembre de este año.

Bruce informó también que el 23 de setiembre pasado, Emape lanzó la convocatoria para contratar a la empresa que tasará los predios que se van a expropiar en el marco de la mega obra Vía Expresa Sur. Sin embargo, la convocatoria fue declarada desierta la quincena de octubre. “En un momento se hará la obra, sí. Pero no encuentro un solo indicio de que vaya a empezar ahora”, sostuvo.

Por su parte, la MML hasta el momento no ha brindado mayores luces sobre el avance del expediente técnico ni los demás procesos necesarios para poder cristalizar la obra. A través de comunicados, solo se limitó a precisar que la Vía Expresa Sur es un proyecto del Plan de Desarrollo Metropolitano Lima - Callao, aprobado por la RM N°. 632-69-PDU del 16 de octubre de 1969.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento sobre la disponibilidad física del terreno para construir la vía Expresa sur, lo siguiente: pic.twitter.com/0I5CiCDaxM — Municipalidad de Lima (@MuniLima) October 26, 2024

“Tras más de 50 años, la MML dio luz verde al proyecto con la aprobación de la Ordenanza N° 2660, declarando de interés público para su próxima ejecución, en favor de más de 7 millones de beneficiarios directos. Para llevarlo a cabo es esencial contar con la disponibilidad física del terreno, de acuerdo con las directrices del Inviert.pe y la ley de contrataciones del Estado N°. 30225″, señaló también.

¿Surco se opone a la obra?

La comuna capitalina dijo lamentar y condenar que gestiones anteriores de Lima Metropolitana “no hayan hecho su trabajo” y ejecutado la vía Expresa Sur, la cual conectará a Lima Norte con el sur, y sin peajes.

¡𝗥𝗲𝗰𝘂𝗽𝗲𝗿𝗮𝗺𝗼𝘀 𝟱 𝗸𝗺 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝘃í𝗮 𝗘𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮 𝘀𝘂𝗿!👷



Después de 50 años, hemos liberado más espacios públicos en los distritos de #Barranco, #Surco y #SJM. Esta importante megaobra mejorará la seguridad y la transitabilidad en nuestra ciudad.



¡Seguimos… pic.twitter.com/w4yFwgLrab — Municipalidad de Lima (@MuniLima) October 28, 2024

Además, criticó el accionar de la Municipalidad de Surco, señalando de “inaceptable” que ciudadanos o autoridades” obstaculicen” y busquen el retraso de la ejecución de la mega obra.

En tanto, Bruce comunicó que su gestión no se opone a la ampliación de la Vía Expresa, y que simplemente pide respeto y transparencia en cada etapa del proyecto. Hizo un llamado para que no se siga interviniendo áreas verdes y recreativas hasta que haya un avance claro en el expediente técnico y demás procesos.

“No nos oponemos al proyecto de ampliación de la Vía Expresa. Lo que nos oponemos es a que el municipio de Lima entre a destruir la áreas verdes y de recreación que el municipio de Surco ha colocado desde hace 18 años”, puntualizó.