Teatro Segura: así luce el lugar donde se cantó por primera vez el Himno Nacional 

A pocos días de culminar su gestión en la Municipalidad de Lima, el alcalde Luis Castañeda Lossio presentó el renovado Teatro Manuel Ascencio Segura y la Sala Alcedo, en donde se recuperaron las cúpulas, molduras, esculturas, frisos y relieves en balcones y techos.



Indicó que se trabajó con restauradores acreditados para conservar el rigor histórico de la sala de espectáculos declarada Patrimonio Histórico y Cultural de la ciudad.

Este trabajo comprende la fachada, la boletería, el foyer (vestíbulo principal) y la gran sala auditorio, partes cuyos elementos decorativos muestran el esplendor y riqueza estética que tuvieron antaño.

Sin embargo, el local aún no se encontrará abierto. A inicios de este mes, la Municipalidad de Lima informó que la restauración en la Caja Escénica (cortinaje, luces, sonido, etc.) y Nuevos Acabados (butacas, baños, cafetería, etc.) continuará hasta junio de 2019, cuando se prevé entregar la totalidad de la obra.

Este es uno de los principales escenarios del país. Su historia se remonta a la época virreinal. Durante el proceso de independencia fue el lugar donde se canto por primera vez el Himno Nacional, en la voz de Rosa Merino. A lo largo de la historia ha recibido diferentes nombres y su estructura ha ido cambiando hasta la actualidad.