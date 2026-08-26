El Comercio corroboró que los vagones y locomotoras que fueron operados hasta diciembre del 2024 por la empresa estadounidense Caltrain se mantienen almacenados en el parque de la Muralla sin que se haya hecho mucho para su puesta en marcha. Llegaron al Perú a mediados del 2025.

El acuerdo entre la MML, Proinversión, ATU y el MTC

La Municipalidad de Lima (MML) firmó un convenio con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en diciembre del 2025, para cederle en cesión de uso los coches y locomotoras de la empresa Caltrain y para que viabilice la implementación de un servicio ferroviario de pasajeros entre Lima y Chosica.

Por su parte, el MTC indicó que Proinversión tendrá una “función estratégica” en el proyecto, ya que dirigirá el proceso de negociación y firma de las adendas con el concesionario.

Los trenes de Caltrain llegaron al Perú a mediados del 2025.

Proinversión, precisó que, en coordinación con la ATU, la MML, la MTC y el concesionario, iniciará “un proceso de actualización y revisión de estudios con el fin de llegar a los acuerdos que permitan suscribir una modificación contractual (adenda) y así incorporar dentro del Ferrocarril Central el servicio de pasajeros”, ya que actualmente solo se realiza el traslado de minerales y viajes de turismo.

Además, la entidad apoyará en la estructuración de la participación privada en las fases de diseño, financiamiento, implementación y operación. Aseguró que el proyecto beneficiaría a 200 mil pasajeros al día.

¿Para cuando estaría en funcionamiento el Tren Lima-Chosica?

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, había indicado, a fines del 2015, que esperaba que el tren Lima-Chosica esté en funcionamiento en el 2026, y se mostró confiado en que sea en el primer trimestre o semestre. Sin embargo, los plazos no se han cumplido.

Remarcó que el proyecto del Tren Lima-Chosica se desarrollaría en tres fases. En una primera etapa, el funcionamiento será de cinco coches o siete en un convoy sobre la vía ya existente y en turnos de mañana y tarde, pero en un solo sentido. Más adelante, en la segunda etapa se efectuaría la ampliación del número de paraderos a 14 y, en la última parte, se construiría el segundo riel paralelo para tener un servicio de ida y vuelta.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y el presidente ejecutivo de ProInversión, Juan del Carpio, participaron del primer recorrido. Foto: Andina

De acuerdo con las proyecciones de la MML, los viajes entre Lima y Chosica durarían una hora y 15 minutos y el servicio beneficiará a más de 8.5 millones de vecinos. El Tren Lima-Chosica contempla un recorrido de aproximadamente 40 kilómetros, conectando el Cercado de Lima, El Agustino, Ate, Chaclacayo y Lurigancho–Chosica, mediante el uso de 19 locomotoras y 90 coches de doble nivel.

Respecto al tema del precio de los pasajes en el Tren Lima-Chosica, le corresponderá a la ATU fijar las tarifas sobre las condiciones que se establezcan en la adenda que se firmará el concesionario.

Proinversión está al frente del proceso de negociación de la adenda

Proinversión informó a El Comercio que el pasado 19 de mayo firmó “un convenio de delegación de competencias” con el MTC, a fin de que se le otorgue la capacidad de “modificación, negociación y, de ser viable, la suscripción de la adenda 10 del contrato de concesión del Ferrocarril del Centro con el concesionario”.

La entidad indicó que ya inició las acciones necesarias para el proceso de evaluación y negociación de la propuesta de modificación contractual, incluyendo la contratación de consultorías especializadas en materia financiera, legal-regulatoria, social y técnica, a efectos de contar con el soporte especializado.

Como parte de la delegación, Proinversión desarrolló la tercera reunión de evaluación conjunta, el pasado 6 de julio, con la participación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ositran y el MTC. Las otras dos reuniones de evaluación conjunta, efectuadas antes de la suscripción del convenio, fueron dirigidas por el MTC.

“En el marco de la tercera evaluación conjunta, se realizaron las primeras acciones de negociación a la propuesta de texto de adenda, incorporando los primeros cambios consensuados en dicha reunión. Mediante comunicaciones entre el 13-07-2026 y el 05-08-2026, se remitió al concesionario la propuesta del texto de adenda. Se encuentra pendiente la remisión de la contrapropuesta por parte del concesionario, a efectos de continuar con la negociación del texto de modificación”, indicó Proinversión en su comunicado.

La Municipalidad de Lima ha realizado pruebas con los trenes de Caltrain.

Por su parte, el MTC comunicó la necesidad de ampliar la delegación de competencias efectuadas a través del citado convenio a favor de Proinversión. Por ello, esta última entidad remitió la propuesta de adenda al citado convenio mediante el cual se formaliza el planteamiento de ampliación de las competencias delegadas, la cual considera la administración de la fase de ejecución contractual -en su integridad- del proyecto Ferrocarril del Centro.

Los siguientes pasos del proceso contemplan la transferencia a Proinversión del acervo documentario de la ejecución del contrato de concesión, así como continuar con la evaluación conjunta de la modificación contractual (implementación del servicio ferroviario de pasajeros en el tramo Lima- Chosica) hasta su cierre a fin de solicitar las opiniones previas a las entidades competentes, como ATU y MEF.

“Con la opinión favorable de ATU y MEF, Proinversión y el concesionario procederán a suscribir la adenda al contrato de concesión. Con la suscripción de la adenda al contrato de concesión, corresponde a Proinversión y al concesionario iniciar la ejecución del alcance contenido en la adenda al contrato de concesión, la cual consiste en ejecutar las obras necesarias para la implementación del servicio ferroviario de pasajeros en el tramo Lima- Chosica”, señaló.

Los cruces peligrosos en el trayecto del Tren Lima-Chosica

Un recorrido realizado por El Comercio que existen al menos 49 cruces peligrosos a lo largo de su trayecto, ya que hay zonas con alta densidad urbana.

De acuerdo con los especialistas consultados por El Comercio, los cruces a nivel con mayor riesgo están situados en Chosica, Chaclacayo, Ñaña, Santa Clara, Huaycán, Santa Anita, El Agustino y Cercado de Lima, especialmente en los puntos donde hay gran desplazamiento de personas y viviendas instaladas cerca del riel.

La vía exclusiva del tren carga es invadida de manera constante por comerciantes informales y vehículos. (Foto: Julio Reaño/El Comercio)

El arquitecto Juan Maguiña, especialista en proyectos ferroviarios, planteó la construcción de pasos a desnivel y puentes peatonales para lograr que el tren avance sin obstáculos en la vía. Remarcó que esos trabajos se tendrían que ejecutar en la tercera etapa del proyecto, la cual incluye la implementación de un segundo riel paralelo.

César Sandoval, exministro de Transportes y Comunicaciones, detalló que se opuso a la operación de una marcha blanca o pruebas de los trenes entregados por Caltrain a la MML debido a que no se habían implementado medidas para garantizar la seguridad vial, como la implementación de la doble vía, la señalización, las estaciones, los paraderos y los cruces.

La historia de la llegada de los trenes de Caltrain al Perú

La historia de los trenes de Caltrain comenzó en noviembre del 2024, cuando Estados Unidos expresó su decisión de entregar a nuestro país coches y locomotoras, para lo cual el Concejo Metropolitano autorizó a la Municipalidad de Lima a suscribir el convenio respectivo para aceptar la entrega.

El material está conformado por 19 locomotoras, 90 coches y 80 toneladas de repuestos. El 12 de julio del 2025 llegó al puerto del Callao el primer lote consistente en 11 locomotoras y 43 coches. En agosto de ese mismo año llegó el lote restante.

A partir de ese momento, se inició una serie de desavenencias entre el MTC, bajo la gestión de César Sandoval, y la Municipalidad de Lima, cuando Rafael López Aliaga era alcalde. La MML era partidaria de poner en funcionamiento los trenes, mientras que Sandoval argumentaba que se debían realizar trabajos en la vía férrea para garantizar la seguridad de los pasajeros.

El alcalde Rafael López Aliaga firmó el acuerdo con la operadora ferroviaria Caltrain. La firma contó con la presencia del exsecretario de Estado Antony Blinken y entonces el ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes. / Joel Alonzo

Incluso, el MTC implementó mesas técnicas para analizar formas de poner en operación dicha infraestructura. Participaron colegios profesionales, la concesionaria de la línea férrea, Ositran, la Municipalidad de Chosica y otros actores involucrados en el tema, pero sin la presencia de representantes de la MML.

A fines de julio del 2025, el Concejo Metropolitano de Lima autorizó la subasta pública en modalidad de usufructo de los trenes de Caltrain. La aprobación se dio en una sesión extraordinaria con 18 votos a favor, una abstención y siete votos en contra. El acuerdo permitirá que una empresa privada opere de manera temporalmente los trenes sin que los vehículos pasen a ser de su propiedad.

Tras la vacancia de Dina Boluarte y la llegada de José Jerí al Poder Ejecutivo, las coordinaciones entre la comuna capitalina y el MTC mejoraron, lo que permitió que, en diciembre de 2025, se realizara una marcha en vacío de los trenes de Caltrain.