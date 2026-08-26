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El Tren Lima-Chosica se podría concretar en los próximos años.
El Tren Lima-Chosica se podría concretar en los próximos años.
/ MUNICIPALIDAD DE LIMA
Por Carlos Gonzales

El proyecto del Tren Lima-Chosica sigue a la espera de ser desarrollado. En los últimos días, la posición del ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, y el candidato a teniente alcalde en Lima, Rafael López Aliaga, pusieron nuevamente en debate el tema de la viabilidad de la obra, sumando un nuevo capítulo a una polémica que la presidenta Keiko Fujimori intentó zanjar dando su respaldo político a la iniciativa.

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