Se firmó el contrato de concesión para la modernización del Ferrocarril Huancayo – Huancavelica, conocido como el ‘Tren Macho’ . El proyecto tiene como objetivo la renovación de la infraestructura ferroviaria en las regiones Junín y Huancavelica, que beneficiará a más de 1,2 millones de peruanos.

“Es un primer paso para la reapertura de la política ferroviaria de nuestro país”, señaló el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes.

El titular del MEF afirmó que esta obra demandará una inversión total de US$ 565 millones, que incluye US$ 445 millones para obras de modernización y US$ 120 millones para operación y mantenimiento durante los primeros 10 años.

“El nuevo Tren Macho representará una alternativa de transporte segura, eficiente y confiable, con seis circulaciones diarias por sentido exclusivamente para pasajeros los siete días de la semana, y una circulación diaria por sentido para transporte mixto durante seis días a la semana. Esta frecuencia permitirá a más ciudadanos acceder a servicios de salud, educación, trabajo y comercio, impulsando la integración regional”, resaltó.

Por su parte, el director ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio, resaltó que la obra abrirá nuevas oportunidades de desarrollo económico y social para miles de familias. “Estamos saldando una deuda con nuestros hermanos del Perú”, resaltó.

El ‘Tren Macho’ se ejecutará bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) cofinanciada, con un contrato de concesión de 30 años: cinco para el diseño y construcción, y 25 para la operación y mantenimiento.

El proyecto fue adjudicado por Proinversión en agosto de 2024 al Consorcio Concesionaria Ferroviaria del Centro, que luego constituyó Cofeperú como empresa encargada de la gestión integral del ferrocarril y que firmó el contrato con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).