En mayo del 2017, la Municipalidad de Lima dio marcha atrás a la construcción de una pasarela elevada que iba a conectar el Parque de la Exposición con la nueva alameda de 28 de Julio, en el Cercado de Lima. Esto sucedió luego de que el Ministerio de Cultura observara este proyecto, que iba a alterar visualmente una zona monumental.



Ahora, más de un año después, la comuna de Lima busca hacer otra polémica obra en esa misma zona y, nuevamente, el Ministerio de Cultura ha observado el expediente.

Se trata del parque temático héroes de la democracia, que la Municipalidad de Lima pretende construir donde actualmente se sitúa el parque Juana Alarco de Dammert (también conocido como parque Neptuno).

“La Municipalidad Metropolitana de Lima [MML] entregó un expediente que necesita complementar información. Además, hemos solicitado que [el proyecto] sea avalado por un arquitecto”, explicó el director de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, Edwin Benavente García.

El sector Cultura ha pedido a la comuna de Lima que presente los planos específicos del área urbanística, la memoria descriptiva y una justificación histórica para efectuar modificaciones, ya sea para reemplazar o adicionar monumentos, mobiliarios, senderos, etc.

“Todo cambio requiere un estudio histórico antes de hacer una propuesta. Estas modificaciones deben guardar la fisionomía del conjunto”, explicó Benavente.

El Comercio se comunicó con la MML para conocer los cambios que plantea para el parque, pero hasta el cierre de esta edición no respondió. No obstante, solo informó que subsanarían las observaciones del Ministerio de Cultura la próxima semana.

Leslie Urteaga, directora general de Defensa del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, precisó que la municipalidad no podrá ejecutar ninguna obra mientras no tenga la aprobación del ministerio. “Se permite una intervención siempre y cuando tenga la asistencia, autorización y aprobación a través de los especialistas del Ministerio de Cultura. Algo que no afecte los valores por los que fue declarado patrimonio. No pueden iniciar obras si Cultura no da un pronunciamiento técnico”, aseguró Urteaga.

Una vez subsanadas las observaciones al expediente, el Ministerio de Cultura tiene 20 días hábiles para dar una respuesta al municipio.

S/774 mil es lo que demandaría la construcción del parque héroes de la democracia, según la Municipalidad Metropolitana de Lima.

A inicios de julio, la MML otorgó la buena pro de la obra al consorcio Parque Héroes. El proyecto generó polémica cuando el presidente del Congreso, Luis Galarreta (Fuerza Popular), anunció que había sido invitado a participar en la inauguración de un parque donde se contaría “la verdadera historia” del terrorismo en el Perú. Días después, el alcalde de Lima, Luis Castañeda, reconoció que tuvo coordinaciones con Galarreta para la implementación de la obra.

—Áreas verdes—

Para el arquitecto Jorge Ruíz de Somocurcio, el dinero que se está destinando para la modificación del Neptuno podría ser utilizado para entregar un nuevo parque a Lima.

El urbanista Aldo Sacho no adelantó opinión sobre la obra. “Lima no ha presentado el proyecto, entonces no se sabe cómo impactaría. Puede que sea un cambio que mejore su calidad, como una mejor iluminación o bancas. Pero también se debe conocer si el parque Neptuno está en la lista de prioridades que tiene la municipalidad”, indicó.

