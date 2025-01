El proyecto busca descongestionar la avenida Universitaria, dándole prioridad al transporte público. La obra abarcará distritos de Lima norte, como Comas, Los Olivos y San Martín de Porres, y tendrá impacto en zonas de Independencia y Carabayllo.

La Municipalidad de Lima había firmado, en mayo del 2024, un convenio con la Organización Internacional de Migraciones de Naciones Unidas (OIM) para que lleve adelante el proceso de adjudicación bajo la modalidad concurso oferta para la ejecución de la Vía Expresa Norte.

La Vía Expresa Norte será ejecutada con recursos obtenidos durante la segunda emisión de bonos que hizo la gestión del alcalde Rafael López Aliaga. El dinero obtenido servirá para financiar la Vía Expresa Sur y la interconexión de la Vía Expresa Grau con la estación Grau de la Línea 1 del Metro de Lima.

Tiempo, costo y beneficios de la obra vial

Carlos Peña, gerente general de Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), explicó a El Comercio que se implementará un corredor segregado de 10.2 kilómetros de extensión para el transporte público en la berma central de la avenida Universitaria, desde la avenida Metropolitana (Comas) hasta el óvalo José Granda (San Martín de Porres), lo que permitirá recorrer dicho tramo entre 20 a 30 minutos, cuando actualmente toma hasta una hora y 30 minutos. Explicó que se aplicará una “semaforización exclusiva” para que los buses no se detengan en los cruces viales.

“El proyecto da beneficio al transporte público porque utiliza la berma central de la Av. Universitaria para crear una vía sin ninguna interferencia, sin ningún tipo de pare más que los paraderos como tales. El transporte mixto, de autos particulares, camiones y taxis, que está en los lados también tendrá esa mejora”, manifestó.

“Son semáforos que tienen sensores y unas cámaras que, al detectar transporte público ya programados con inteligencia de las cámaras, cambian los sentidos del tráfico para que el transporte público pase. La frecuencia del transporte público no tiene tanta frecuencia como el auto particular, pero el transporte público lleva muchísima más gente. Entonces, lo que va a permitir es paralizar las otras intersecciones para darle prioridad al bus y esa segregación tecnológica es la que hoy se aplica en todo el mundo”, agregó.

Respecto al tipo de transporte público que se desplazará por el corredor segregado de la avenida Universitaria, Peña explicó que le corresponderá a la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) determinar si se implementará un Metropolitano o un Corredor Complementario. Precisó que se construirá una pista de concreto y una infraestructura diseñada para soportar buses de gran capacidad.

La Vía Expresa Norte será culminada en septiembre del 2026, según Emape.

Además, señaló que la Vía Expresa Norte tendrá 12 estaciones a nivel, pero contempla la construcción de tres estaciones elevadas y una terminal (José Granda) en los puntos de mayor congestión de la Av. Universitaria, como son los cruces con las avenidas Naranjal, Carlos Izaguirre, Tomás Valle. Los pasajeros podrán acceder a dichos terminales a través de escaleras eléctricas y ascensores.

Peña explicó que la primera etapa del proyecto va desde la Av. Metropolitana hasta el óvalo José Granda y que la segunda etapa contempla como punto final la avenida La Marina. No obstante, precisó que en el tramo comprendido entre San Martín de Porres y San Miguel se podrá recorrer en buses de rápido tránsito (BRT) en los carriles segregados que se implementarán en la infraestructura vial ya existente.

¿Bajo qué mecanismo se construirá la obra y qué garantiza que no se detenga su ejecución?

El funcionario de Emape detalló que la obra será ejecutada bajo la modalidad fast track, lo que implica que se construirá conforme se va elaborando el expediente técnico. Descartó que se tenga que realizar alguna expropiación de algún inmueble o aplicar un desalojo porque se trata de un espacio libre.

“Este es un contrato de diseño de construcción que implica que el mismo contratista que hace el expediente técnico hace la obra, reduciéndose muchísimo los riesgos de que existan controversias en relación con la ejecución de la obra. A veces el contratista cuestiona que el proyectista no consideró esto, no consideró lo otro, eso genera ampliaciones y mayores gastos. (En este caso) el mismo consorcio es el que realiza el diseño definitivo de la obra”, afirmó a El Comercio.

“El marco jurídico de OIM permite la ejecución de la metodología fast track, que significa que mientras están desarrollando los estudios definitivos de ingeniería también se van construyendo por etapas la infraestructura”, agregó.

Congestión y desorden en la avenida Universitaria [FOTOS] - 6

Además, remarcó que la obra no presentaría retrasos debido a que se construirá en un área libre que actualmente no es usada como espacio recreativo o de tránsito. Incluso, afirmó que ya se han analizado las interferencias de las redes de agua y luz, las cuales no representan un mayor problema en la ejecución del proyecto.

Consultado por el costo de la obra, el funcionario precisó que demandará una inversión de cerca de 300 millones de soles y que la Vía Expresa Norte beneficiará a más de 2 millones de vecinos. Indicó que la construcción culminará en setiembre del 2026, pero que se irán entregando algunas estaciones y tramos conforme avancen los trabajos.

Precisó que esta obra forma parte del Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima 2021-2040 (PlanMET2040) y de un convenio de ejecución conjunta que se suscribió entre la Municipalidad de Lima y la ATU a fines del 2023. Además, recordó que la ley de presupuesto del 2024 incorpora y prioriza a dicho proyecto, dándole el marco jurídico para que se suscriban convenios de administración de recursos con organismos internacionales, que en este caso fue con el Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas (OIM).

Cuestionan que obra se ejecute bajo el mecanismo del fast track

Luis Quispe Candia, director de la ONG Luz Ámbar, cuestionó que la obra denominada como Vía Expresa Norte se ejecute a través del mecanismo del fast track, pues consideró fundamental que todo proyecto cuente con un expediente técnico concluido. Remarcó que la futura infraestrutura vial no tendría mucho impacto en la reducción de la congestión vehicular.

“Ahí tienen que intervenir definitivamente el Colegio de Ingenieros y otras entidades. En toda obra el expediente técnico es el último documento, desde el perfil y todos los estudios complementarios y se termina con el expediente técnico. No se puede avanzar así, a zancadillas, una obra. Las obras tienen que ser estudiadas, evaluadas y finalmente concluidas en un expediente técnico y recién se hace la obra”, manifestó.

Además, cuestionó que dicha obra sea llamada vía expresa, ya que, según dijo, se trataría de un corredor segregado, pues en el diseño se contempla la instalación de semáforos y cruces con otras vías.

“Probablemente el alcalde (Rafael López Aliaga) ha querido decir corredor y no vía expresa. Una vía expresa, así está clasificada, es una vía rápida que no tiene cruces ni intersecciones al mismo nivel. La mejor explicación está en la Vía Expresa de Paseo de la República o la de Javier Prado, que no se cruzan a nivel con ninguna vía y avanzan rápidamente las unidades vehiculares”, indicó.

“En la avenida Universitaria si dicen que habrá paraderos no creo que sea una vía expresa, probablemente se está refiriendo a un corredor segregado”, agregó.

Quispe Candia indicó que la avenida Universitaria tiene espacio como para construir una vía expresa e implementar un corredor segregado para el transporte público.

“La avenida Universitaria es una vía muy interesante porque es amplia, tiene un separador central enorme, entonces, creo que esa vía podría aprovecharse de mejor forma y tal vez podría hacerse una vía expresa, pero no solamente un corredor segregado porque es para vehículos de transporte público y hay que separar un espacio de la vía y darle mayor fluidez al corredor segregado y una vía expresa para vehículos livianos”, manifestó.