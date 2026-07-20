El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja ante un incremento de la temperatura diurna de moderada a extrema intensidad, desde el martes 21 de julio a las 00:00 horas hasta el jueves 23 de julio a las 23:59 horas.

Según el reporte oficial del Senamhi, se espera escasa nubosidad cerca del mediodía, lo que elevará los niveles de radiación solar. Ante este escenario, la entidad recomendó ser “extremadamente precavidos”. “Esté al corriente en todo momento del desarrollo de la situación y cumpla los consejos e instrucciones dados por las autoridades”, agregó en su aviso meteorológico.

Pronóstico de temperaturas máximas día por día

Las proyecciones térmicas del Senamhi por día son:

Martes 21 de julio

Costa norte: valores máximos entre 30 °C y 36 °C.

Costa central: registros de 24 °C a 28 °C.

Costa sur: valores entre 22 °C y 31 °C.

Sierra norte: picos entre 18 °C y 31 °C.

Sierra central: temperaturas de 17 °C a 28 °C.

Sierra sur: registros de 14 °C a 26 °C.

Miércoles 22 de julio

Costa norte: temperaturas de 30 °C a 36 °C.

Costa central: registros máximos entre 24 °C y 28 °C.

Costa sur: valores entre 22 °C y 31 °C.

Sierra norte: picos previstos entre 18 °C y 29 °C.

Sierra central: temperaturas de 17 °C a 27 °C.

Sierra sur: valores proyectados entre 14 °C y 26 °C.

Jueves 23 de julio

Costa norte: temperaturas máximas entre 30 °C y 35 °C.

Costa central: registros entre 24 °C y 27 °C.

Costa sur: valores de 22 °C a 28 °C.

Sierra norte: máximas de 18 °C a 31 °C.

Sierra central: registros entre 17 °C y 24 °C.

Sierra sur: temperaturas entre 14 °C y 23 °C.

Departamentos con posible afectación

Son 16 los departamentos que están en alerta roja:

Ancash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Callao

Cusco

Huancavelica

Ica

Junín

La Libertad

Lambayeque

Lima

Moquegua

Piura

Puno

Tacna

Tumbes