Según el reporte oficial del Senamhi, se espera escasa nubosidad cerca del mediodía, lo que elevará los niveles de radiación solar. Foto: Andina/composición GEC
Según el reporte oficial del Senamhi, se espera escasa nubosidad cerca del mediodía, lo que elevará los niveles de radiación solar. Foto: Andina/composición GEC
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja ante un incremento de la temperatura diurna de moderada a extrema intensidad, desde el martes 21 de julio a las 00:00 horas hasta el jueves 23 de julio a las 23:59 horas.

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