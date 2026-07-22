El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una nueva alerta roja meteorológica ante el incremento de la temperatura diurna de moderada a extrema intensidad, que tendrá lugar desde el viernes 24 de julio a las 00:00 horas hasta el domingo 26 de julio a las 23:59 horas.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una nueva alerta roja meteorológica ante el incremento de la temperatura diurna de moderada a extrema intensidad, que tendrá lugar desde el viernes 24 de julio a las 00:00 horas hasta el domingo 26 de julio a las 23:59 horas.
De acuerdo con el reporte, cerca del mediodía se registrará una disminución de la nubosidad, lo que provocará un pico en los niveles de radiación solar. Ante este escenario, el Senamhi instó a la ciudadanía a ser “extremadamente precavida, que esté al corriente en todo momento del desarrollo de la situación y cumpla los consejos e instrucciones dados por las autoridades”.