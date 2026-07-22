Senamhi instó a la ciudadanía a ser “extremadamente precavida, que esté al corriente en todo momento del desarrollo de la situación y cumpla los consejos e instrucciones dados por las autoridades”. Foto: Andina/composición GEC
Senamhi instó a la ciudadanía a ser “extremadamente precavida, que esté al corriente en todo momento del desarrollo de la situación y cumpla los consejos e instrucciones dados por las autoridades”. Foto: Andina/composición GEC
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una nueva alerta roja meteorológica ante el incremento de la temperatura diurna de moderada a extrema intensidad, que tendrá lugar desde el viernes 24 de julio a las 00:00 horas hasta el domingo 26 de julio a las 23:59 horas.

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