El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una nueva alerta roja meteorológica ante el incremento de la temperatura diurna de moderada a extrema intensidad , que tendrá lugar desde el viernes 24 de julio a las 00:00 horas hasta el domingo 26 de julio a las 23:59 horas.

El aviso meteorológico alertó que esta ola de calor comenzará oficialmente el miércoles 15 de julio a las 10:00 horas y culminará el viernes 17 de julio a las 23:59 horas. Foto: composición GEC

De acuerdo con el reporte, cerca del mediodía se registrará una disminución de la nubosidad, lo que provocará un pico en los niveles de radiación solar. Ante este escenario, el Senamhi instó a la ciudadanía a ser “extremadamente precavida, que esté al corriente en todo momento del desarrollo de la situación y cumpla los consejos e instrucciones dados por las autoridades”.

¿Cuáles serán las temperaturas máximas por día?

Las proyecciones térmicas del Senamhi para el litoral y las zonas andinas durante los tres días de vigencia serán de la siguiente manera:

Viernes 24 de julio

Costa norte: temperaturas máximas entre 30 °C y 36 °C.

Costa central: valores entre 25 °C y 30 °C.

Costa sur: registros previstos entre 26 °C y 30 °C.

Sierra norte: valores entre 20 °C y 32 °C.

Sierra central: temperaturas de 20 °C a 28 °C.

Sierra sur: picos de 14 °C a 26 °C.

Según el reporte oficial del Senamhi, se espera escasa nubosidad cerca del mediodía, lo que elevará los niveles de radiación solar. Foto: Andina/composición GEC

Sábado 25 de julio

Costa norte: máximas estimadas entre 30 °C y 36 °C.

Costa central: registros de 25 °C a 30 °C.

Costa sur: valores entre 26 °C y 30 °C.

Sierra norte: temperaturas entre 20 °C y 32 °C.

Sierra central: picos entre 20 °C y 28 °C.

Sierra sur: valores proyectados de 14 °C a 25 °C.

Domingo 26 de julio

Costa norte: registros máximos de 30 °C a 36 °C.

Costa central: valores entre 25 °C y 30 °C.

Costa sur: temperaturas previstos entre 26 °C y 30 °C.

Sierra norte: picos entre 20 °C y 32 °C.

Sierra central: valores entre 20 °C y 28 °C.

Sierra sur: registros de 14 °C a 26 °C.

Lista de departamentos con posible afectación

La cobertura del aviso meteorológico comprende a 18 regiones a nivel nacional:

Ancash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Callao

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

La Libertad

Lambayeque

Lima

Moquegua

Pasco

Piura

Puno

Tacna

Tumbes