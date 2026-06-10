El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) exhortó a la población costera a no manipular, alimentar o reintroducir a la fuerza a ejemplares de la fauna marina, como lobos marinos y aves guaneras, que salgan a la orilla buscando resguardo temporal, ante la ocurrencia de oleajes anómalos que golpean el litoral.

La presencia de estas especies, según Serfor, no constituyen necesariamente una situación de riesgo o abandono, sino un mecanismo biológico de descanso frente a la violencia de las corrientes. Por ellos, las autoridades advirtieron que los intentos civiles por devolverlos al mar o mojarlos alteran su estado físico y elevan los niveles de estrés.

Animales fueron trasladados a la playa Wakama Eco-playa, ubicada en el kilómetro 175 de la Panamericana Sur (Fotos: Orca Perú)

Lady Amaro, especialista en fauna silvestre marino costera del Serfor, señaló para Andina que “es importante que la ciudadanía mantenga la calma y evite generar alarmas innecesarias. No toda presencia de fauna silvestre marina en una playa representa una emergencia. Muchos animales pueden estar descansando o resguardándose de los oleajes y, en la mayoría de los casos, retornan por sí mismos al mar cuando las condiciones mejoran”.

La vocera del Serfor remarcó que el contacto directo con estos animales debilita su capacidad de recuperación y podría provocar riesgos de agresiones físicas. “La mejor ayuda que podemos brindar es mantener una distancia prudente, alejar a las mascotas y reportar el caso a las autoridades. La intervención directa, aunque tenga una buena intención, puede poner en riesgo tanto al animal como a las personas”.

La entidad aclaró que un cuadro de varamiento real solo se configura cuando los animales muestran una incapacidad absoluta para retornar a su hábitat de manera autónoma o presentan heridas visibles. Para estos escenarios, Serfor cuenta con una guía de operaciones estandarizada que coordina el aislamiento de los perímetros costeros en colaboración directa con los municipios distritales de cada jurisdicción.

Hallazgo de lobos marinos, pingüinos y tortugas en el litoral peruano. Foto: SERFOR.

“La conservación de la fauna silvestre marina es una responsabilidad compartida. Por ello, promovemos una convivencia responsable basada en tres acciones sencillas pero fundamentales: observar, respetar y reportar”, destacó la vocera.

Serfor activo su plataforma digital interactiva a través de la línea de WhatsApp 947 588 269 para la canalización de incidencias. El procedimiento exige a los usuarios remitir un mensaje de texto que incluya la ubicación geográfica exacta en tiempo real, un teléfono de contacto operativo y una fotografía o video que permita a los biólogos calificar el nivel de urgencia antes de movilizar a las brigadas de rescate.