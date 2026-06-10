Resumen

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Las autoridades advirtieron que los intentos civiles por devolverlos al mar o mojarlos alteran su estado físico y elevan los niveles de estrés. Foto: Andina/composición GEC
Las autoridades advirtieron que los intentos civiles por devolverlos al mar o mojarlos alteran su estado físico y elevan los niveles de estrés. Foto: Andina/composición GEC
Por Redacción EC

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) exhortó a la población costera a no manipular, alimentar o reintroducir a la fuerza a ejemplares de la fauna marina, como lobos marinos y aves guaneras, que salgan a la orilla buscando resguardo temporal, ante la ocurrencia de oleajes anómalos que golpean el litoral.

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