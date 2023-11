La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) asumió en agosto la distribución de alimentos para las más de 2.300 ollas comunes registradas en la capital. Esta función estuvo en manos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) desde el 2020. De esta forma, se pretende asegurar la atención alimentaria de 150.000 ciudadanos que acuden para recibir un plato de comida.

La MML destinó aproximadamente 80 millones de soles de los fondos municipales en coordinación con el Midis para la entrega de productos de primera necesidad hasta diciembre. Sin embargo, las primeras críticas a la gestión de la municipalidad no han tardado en llegar.

Un reportaje del programa Punto Final recogió la denuncia de tres integrantes de ollas comunes de Huaycán, Villa María del Triunfo (VMT) y San Juan de Lurigancho (SJL). Ellos señalaron que reciben una menor cantidad de alimentos básicos por parte de la MML a comparación de los insumos que les otorgaba el Midis.

Los tres ciudadanos entrevistados son miembros de la Red de Ollas Comunes de Lima liderada por Fortunata Palomino y que reúne a 2.144 iniciativas de este tipo. En comunicación con El Comercio, Palomino manifestó que, antes de asumir la gestión de las ollas comunes, la MML ofreció otorgarles 12 productos mensuales. Sin embargo, para su ingrata sorpresa, en agosto recibieron solo 9.

La principal diferencia fue la falta de entrega de conservas de filete de pescado en aceite vegetal y caballa enlatada en agua y sal. Asimismo, los integrantes de las ollas comunes reclamaron que ahora reciben menos del doble de arroz que la cantidad que entregaba el Midis (287 kilos).

ANTES: Lista del MIDIS Cantidad (kg) AHORA: Lista de la MML Cantidad (kg) Arroz superior 287 Arroz pilado superior 101 Aceite vegetal 65 Aceite vegetal 56 Quinua 26 Quinua Grado 1 51 Azúcar rubio 65 Lenteja Grado 1 Calidad extra 51 Filete de pescado en aceite vegetal 615 Arveja partida Grado 1 Calidad extra 51 Entero de caballa enlatada en agua y sal 246 Frijol Castilla Grado 1 Calidad extra 41 Fideos 104 Azúcar Rubia 51 Frijol negro 52 Huevo 9 Hojuela de avena con quinua 105 Fideos largos 201 Lenteja 55 Mezcla de polvo para preparar bebida con huevo deshidratado 74 Arveja partida 56

“Esto nos entregaban con el Midis [12 alimentos], ahora recibimos esto con la Municipalidad de Lima ¿Dónde están las conservas?”, reclamó Jessica Burga, integrante de la olla común de Huaycán ‘Hijos de la zona N’.

Alfonso Reyes, miembro de la junta directiva de las ollas comunes de SJL, indicó a Punto Final que solicita donaciones para cubrir la demanda de platos de almuerzo y cena para las familias beneficiarias de las ollas comunes en su distrito.

En setiembre, las ollas comunes recibieron 12 alimentos de la MML. La municipalidad agregó 3 productos a la canasta: hojuela de avena, quinua y kiwicha; conserva de sangrecita; y leche. Sin embargo, hasta octubre todavía no se entregaban las conservas.

Los integrantes de la Red de Ollas Comunes de Lima aseguran que existe un desabastecimiento para la entrega de alimentos en las ollas. Esta situación pone en riesgo a la alimentación de más de 245 mil familias, más aún en el contexto de recesión económica en el que se encuentra el país, cuyo almuerzo y cena depende de estas iniciativas.

Cabe recordar que ‘Hambre cero’ fue una de las propuestas de López Aliaga durante su campaña política al sillón municipal para terminar con la anemia de los niños con la entrega de cajas de alimentos’.

Jessica Huamán, decana del Colegio de Nutricionistas de Lima, explicó a El Comercio que las proteínas de origen animal, como la caballa y el filete de pescado, deben representar el 12% del total de calorías que debe consumir una persona por día. “La falta de consumo proteínas puede ocasionar problema alimenticios o desnutrición crónica, sobre todo en población vulnerable como son los niños. El 23% de beneficiarios de las ollas comunes son niños menores de 5 años ”, aseguró Huamán.

Asimismo, Fortunata Palomino informó que el alcalde López Aliaga se habría negado a aceptar una reunión con las coordinadoras de Ollas Comunes. “Nosotros hemos solicitado una reunión, para trabajar en conjunto, no para discutir. López Aliaga nos invitó a la juramentación de su cargo, pero ahora nos desconoce”, declaró Fortunata Palomino a este Diario. “No queremos que nos vean como enemigos. Queremos dialogar con las autoridades y plantear nuestras necesidades”, agregó.

ESTÁN PRESIONANDO A NUESTROS COMPAÑEROS PARA QUE SE RECTIFIQUEN DE LAS DECLARACIONES QUE HICIERON EN @PuntoFinalOf , AQUI NADIE SE VA A RECTIFICAR Y NO NOS VAN A METER MIEDO NI CON CARTAS NOTARIALES NI CON AMENAZAS! AQUÍ HABLAMOS LA VERDAD Y LA MUNICIPALIDAD TIENE QUE RESPONDER! — Red de Ollas Comunes de Lima (@ollascomunes_pe) October 30, 2023

Por otra parte, la Red de Ollas Comunes de Lima denunció a través de su cuenta de X que los integrantes que declararon en el reportaje de Punto Final recibieron llamadas telefónicas en las que se les amenazaba con difamarlos si no retiraban sus denuncias contra la MML.

Descargo de la MML

Isabel Ayala, funcionaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Lima, justificó que la falta de entrega de conservas en las ollas comunes se debe a un incumplimiento de contrato de la empresa proveedora debido al Fenómeno de El Niño.

“Días antes del reparto [en agosto], la empresa Agro Imperio ingresa formalmente a mesa de partes un primer documento donde indica que por el Fenómeno de El Niño que no va a poder repartir un enlatado. Luego, [en setiembre] ingresa otro documento donde dice que no va repartir el enlatado de caballa también por el tema del fenómeno de El Niño”, arguyó Ayala en el reportaje de Punto Final. “Como es un contrato anual, la compañía atiende según lo que requiera el área usuaria. Entonces, nosotros como área usuaria ya no podíamos requerir caballa y le comunicamos al Midis”, añadió.

Ayala destacó que la municipalidad repartió huevo, sangrecita, hojuelas y leche a las ollas comunes frente a la imposibilidad de entregar las conservas de pescado. Asimismo, según la funcionaria, la MML asumió en agosto la entrega de insumos a las ollas comunes “luego de que el Midis ya no podía cumplir con esta tarea”.

El Comercio solicitó al Midis una entrevista. Sin embargo, no se obtuvo una respuesta.

En una conferencia de prensa el 31 de octubre, López Aliaga declaró que negocia con el titular del Midis, Julio Demartini, para que se otorguen 80 millones de soles adicionales en el 2024 para la compra de productos de la canasta básica a las ollas comunes de Lima y Callao.

Así también, el alcalde de Lima negó que se haya planificado un diseño especial con los colores del partido Renovación Popular, con el que llegó al municipio, para que se muestren con fines políticos en los productos que se entregaron a las ollas comunes, tal como también se denunció en el reportaje periodístico.

Representante de ollas comunes niega desabastecimiento

Luz Solorzano, presidenta del Sistema de ollas comunes de Lima Metropolitana y coordinadora de 179 ollas comunes de Villa María del Triunfo (VMT), declaró a El Comercio que las iniciativas de su distrito no están desabastecidas. “Es cierto que desde agosto no recibimos enlatados y nos dan la mitad de arroz, pero las ollas que represento cuentan con alimentos en sus almacenes. Tenemos estos alimentos gracias al alcalde López Aliaga y al Midis”, aseguró.

Solorzano indicó que las ollas comunes de VMT a las que representa realizan emprendimientos para conseguir fondos propios. Asimismo, dominan técnicas de preparación de alimentos, gracias a talleres que recibieron del Midis, que les permiten superar los contextos de escasez de alimentos.

“Ahora recibimos la mitad de arroz de lo que nos daba el Midis, pero la municipalidad nos da más quinua. Entonces, sabemos cómo balancear la preparación de ambos cereales para que la dieta de los beneficiarios de nuestras ollitas no sea afectada y reciban los nutrientes que necesitan, sobre todo los pequeños”, explicó.