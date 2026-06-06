La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició la noche del viernes el despliegue del material electoral desde sus instalaciones en Lurín hacia los locales de votación de Lima y Callao. El recorrido comenzó a las 10 p.m. de ayer. El jefe interino de la institución, Bernardo Pachas, aseguró que el material llegará a los respectivos locales a más tardar a la 1 p.m. de hoy.

Sostuvo que el material electoral estará completamente instalado para el desarrollo de la segunda vuelta programada para este domingo 7 de junio desde las 7 a.m. Además, señaló que los camiones encargados del traslado vienen siendo custodiados por efectivos policiales.

El jefe de la ONPE informó también que a las 5 p.m. del domingo ofrecerán un primer reporte sobre el desarrollo de la jornada electoral. En cuanto a la difusión de los primeros resultados, indicó que estos se darán “a una hora oportuna”, aunque estimó que ello ocurriría después de las 7 p.m.

El jefe interino de la institución, Bernardo Pachas, aseguró que el material electoral llegará a los respectivos locales de votación a más tardar a la 1 p. m. de hoy. Foto: GEC.

Responsable de la distribución

Este traslado viene siendo observado de cerca debido a los problemas registrados durante la primera vuelta, cuando el material electoral no llegó a tiempo a distintos locales de votación. En aquella oportunidad, la empresa logística encargada de la distribución fue Galaga; sin embargo, para esta segunda vuelta la labor está a cargo del consorcio AFE.

El consorcio está integrado por tres razones sociales: AFE Service S.A.C., Coral Logística Terrestre S.A.C. y L y T (T.I.T.) Logística Soluciones Integrales E.I.R.L. Para esta segunda vuelta, fue elegido para distribuir el material electoral luego de que la ONPE revisara su propuesta técnica y determinara que cumplía con los requisitos establecidos.

AFE, que cuenta con 25 años en el mercado como operador logístico, está movilizando para esta segunda vuelta más de 500 unidades y más de 1.800 colaboradores, entre conductores, estibadores, personal administrativo y personal de dirección operativa.

Durante el despliegue del material electoral se contó con resguardo policial. Foto: GEC.

Fuera de Lima

Respecto al panorama en regiones, Bernardo Pachas informó que el material electoral ya fue enviado y que actualmente las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) vienen distribuyéndolo a los respectivos locales de votación de sus circunscripciones.

Cabe resaltar que la Contraloría General de la República (CGR) viene realizando un operativo para supervisar la llegada del material electoral a los locales de votación, para lo cual ha desplegado a 1.200 auditores a nivel nacional. La labor de fiscalización se inició con el seguimiento al envío de este material hacia las 126 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

Además, el fiscal coordinador nacional de Prevención del Delito, Alfonso Barrenechea, informó que 7.000 fiscales vienen monitoreando la distribución del material electoral a nivel nacional, con el fin de evitar retrasos como los registrados durante la primera vuelta, realizada el 12 de abril.

Precisó que esta labor de supervisión no se realizó durante la primera vuelta debido a que, según el análisis de riesgos efectuado previamente, se asumía que la ONPE cumpliría con los procedimientos establecidos.

Este traslado es observado de cerca debido a los problemas registrados durante la primera vuelta con la empresa que estuvo a cargo de esa labor en ese momento. Foto: GEC.

Asimismo, Pachas señaló que el pasado 21 de mayo se entregó el material destinado a la votación de los peruanos en el extranjero, a fin de que el Ministerio de Relaciones Exteriores se encargara de su distribución.

Detalles de la votación

Las mesas de sufragio funcionarán este domingo de 7 a.m. a 5 p.m. en todo el territorio nacional. Los locales de votación abrirán desde las 6 a.m. para que los miembros de mesa puedan instalar las mesas y organizar el ingreso de los electores.

El voto es obligatorio para los ciudadanos de entre 18 y 70 años. Para las personas mayores de 70 años, su emisión es facultativa.

Para conocer el local de votación, la dirección exacta y el número de mesa asignados, la ONPE habilitó una consulta oficial en consultaelectoral.onpe.gob.pe, donde los ciudadanos pueden verificar esta información ingresando los datos de su DNI.

En el inicio del traslado también estuvieron presentes representantes del JNE y de la Defensoría del Pueblo. Foto: GEC.

Además, el Reniec prorrogó de manera excepcional la vigencia de los DNI vencidos o por vencer hasta el 7 de junio de 2026. Los tickets o comprobantes de trámite no serán admitidos como documentos válidos para votar.