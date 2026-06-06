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Resumen

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició la noche del viernes el despliegue del material electoral desde sus instalaciones en Lurín hacia los locales de votación de Lima y Callao. El recorrido comenzó a las 10 p.m. de ayer. El jefe interino de la institución, Bernardo Pachas, aseguró que el material llegará a los respectivos locales a más tardar a la 1 p.m. de hoy.

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