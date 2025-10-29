Escucha la noticia
Retraso en pagos por casi 500 mil dólares de EsSalud amenaza atención de Padomi
Miles de adultos mayores que padecen enfermedades crónicas o condiciones propias de la edad podrían ver afectada su salud debido a un problema administrativo en el Estado. La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) informó que el servicio de entrega de medicamentos Padomi Delivery de EsSalud podría suspenderse a partir del 31 de octubre, a causa del incumplimiento de pagos por parte de la entidad al operador logístico Salog. Según información obtenida por El Comercio, la falta de pagos se arrastra desde hace siete meses, representando el retraso más prolongado registrado, y asciende a un monto aproximado de 500 mil dólares, de acuerdo con la empresa operadora.