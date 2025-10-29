Retraso en pagos por casi 500 mil dólares de EsSalud amenaza atención de Padomi

Esta situación ha generado preocupación entre los más de 50.000 adultos mayores y personas con movilidad reducida de Lima y Callao que utilizan este programa, el cual pertenece a EsSalud y está dirigido a asegurados mayores de 60 años con enfermedades crónicas o dificultades para desplazarse.

El servicio incluye visitas médicas, seguimiento especializado y entrega de medicamentos a domicilio, por lo que su eventual suspensión pondría en riesgo la continuidad de los tratamientos de miles de pacientes.

El operador logístico Salog advierte que la suspensión del servicio afectaría a más de 50.000 adultos mayores en Lima y Callao.

En este caso, el servicio que brinda Salog a EsSalud consiste en gestionar la cadena de suministro de medicamentos e insumos médicos, encargándose del almacenamiento, distribución y entrega de los medicamentos del programa Padomi.

“Padomi es la gota que derramó el vaso”

En entrevista con El Comercio, Leonie Roca, presidenta de AFIN, explicó que existen graves problemas de incumplimiento de pagos por parte de EsSalud, lo que perjudica directamente a la empresa operadora Salog. “La entidad cambia constantemente de presidentes y funcionarios. Hay una serie de deficiencias. Por ejemplo, EsSalud no ha venido comprando conforme a las necesidades que Salog le indica. Esto genera un sobrestock de medicinas que nadie adquiere y, al mismo tiempo, escasez de otras que los pacientes realmente requieren. Lo que está sucediendo con Padomi es la gota que derramó el vaso”, señaló.

Roca añadió que, aunque EsSalud se habría comprometido a realizar los pagos, el proceso es lento. “Ahora recién dicen que van a pagar, y ojalá lo hagan, pero esto no debería repetirse. El proceso es muy burocrático; Salog envía la factura y EsSalud debe aprobarla para generar la orden de compra y proceder al pago. Nos mantendremos vigilantes hasta que se cumpla”, dijo.

Salog ha solicitado desde hace meses la regularización de pagos por servicios ya prestados y confirmados por EsSalud. Según AFIN, la empresa ha tenido que financiar el servicio con recursos propios, pero ante la acumulación de deudas, podría interrumpir temporalmente la atención. La suspensión afectaría a 56 distritos de Lima Metropolitana y Callao, donde se concentra la atención del programa. De producirse, los pacientes tendrían que acudir al Complejo Hospitalario Arenales para recoger sus medicamentos, lo que implicaría mayores riesgos y gastos para personas con movilidad reducida.

AFIN señala que se trata del incumplimiento más prolongado registrado y que evidencia deficiencias administrativas dentro de EsSalud.

“Nos pagarán, pero solo por presión mediática”

Fuentes internas de Salog informaron a El Comercio que EsSalud adeuda un monto que bordea los 500 mil dólares. “No nos responden las cartas ni los pedidos formales. Recién después de que la situación se hizo pública, nos comunicaron por correo que pagarán entre lunes y martes de la próxima semana. Lo creeremos cuando lo veamos reflejado en la cuenta. Parece que reaccionan solo por presión mediática”, señalaron.

El personal del operador logístico expresó su molestia por la falta de celeridad en los procesos de EsSalud. “Este comportamiento es recurrente, no es la primera vez que se demoran en pagarnos, pero esta vez ha sido la peor. Nos indigna porque somos parte de un grupo grande de trabajadores. Vamos a estar atentos, ya estamos cansados de esta situación”, agregaron.

En diálogo con El Comercio, EsSalud garantizó la continuidad del servicio de entrega de medicamentos a domicilio del programa Padomi. La entidad precisó que el proveedor mantiene un contrato vigente y que se están realizando las gestiones necesarias para cumplir con los compromisos pendientes. El Seguro Social afirmó que no permitirá la suspensión del servicio y ratificó su compromiso de brindar una atención oportuna y de calidad a los asegurados.

Descargos

“Estamos llevando a cabo el procedimiento conforme a lo indicado en el contrato y en nuestra normativa vigente. Salog aún no ha presentado sus facturas. Una vez que las presente, lo cual debería ocurrir en los próximos días, se iniciará el procedimiento interno para el pago, que no debería demorar más que unos cuantos días adicionales”, expresó la entidad.

Comunicado EsSalud.

EsSalud informó a este diario que “hubo observaciones respecto al sustento que la empresa presentó sobre los servicios prestados. Ellos deben acreditar el cumplimiento del servicio, lo cual debe verificarse en nuestros sistemas informáticos. Hace pocos días se confirmó que dicho cumplimiento se había producido y, en ese contexto, se notificó a la empresa conforme a lo establecido en el contrato. Actualmente, seguimos a la espera de las facturas respectivas para iniciar el trámite de pago”, concluyó.

¿Qué es el programa Padomi?

Padomi es el Programa de Atención Domiciliaria que EsSalud ofrece sin costo a sus asegurados adultos mayores con enfermedades crónicas o dificultades de movilidad. Su objetivo es brindar atención médica integral directamente en el hogar del paciente. El programa contempla visitas médicas mensuales a cargo de un equipo especializado que puede incluir geriatras, enfermeros, nutricionistas, psicólogos o fisioterapeutas. Estas visitas son programadas y forman parte de un plan de atención continua.

Para acceder al servicio, el asegurado debe ser evaluado por su médico tratante, quien elabora una referencia médica con el diagnóstico, tratamiento y antecedentes del paciente. Este documento es revisado por la Subgerencia de Atención Domiciliaria de EsSalud. Una vez aprobado, el familiar o responsable presenta la documentación requerida y firma un compromiso de cuidado. La primera visita médica se programa, por lo general, dentro de los 10 días siguientes.

Padomi brinda atención general y especializada, incluyendo odontología, psicología, nutrición, terapia física, terapia respiratoria y enfermería. Además, ofrece soporte social y orientación al entorno familiar del paciente. El programa también garantiza la entrega a domicilio de los medicamentos recetados, sin costo adicional, de acuerdo con la programación médica y la disponibilidad farmacológica.