Obra de mejoramiento de la pileta Óvalo Central de Miraflores entre las intercepciones de la avenida Pardo, la avenida Ricardo Palma y la avenida Arequipa. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
Redacción EC
Redacción EC

La presentó el proyecto para el mejoramiento de la pileta del Óvalo Central de Miraflores, icónico espacio que nuevamente pondrá al distrito a la vanguardia en materia de infraestructura urbana. 

Esta inversión en la modernización de la fuente asciende a S/5 millones y es financiada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Carlos Salas Abusada

La recuperación de la histórica fuente de aguas que se incorporó en los años, buscará convertirla en un símbolo de la sana convivencia entre la innovación tecnológica y la sostenibilidad.

Atractivo turístico en Miraflores

La renovada pileta de Miraflores, ubicada en la intersección de las avenidas Arequipa, José Pardo, Ricardo Palma, Diagonal y Larco, será uno de los más importantes atractivos para visitantes nacionales y extranjeros.

Además, tendrá una fuente de agua tratada revolvente, con lo cual se asegura un uso racional del agua, evitando su desperdicio. Asimismo, a través del uso de tecnología LED, el proyecto busca generar eficiencia energética y sin impacto nocivo en el ambiente.

Finalmente, la pileta del óvalo contará en su interior con dos estanques y una sala de máquinas debidamente acondicionada e impermeabilizada para asegurar un ambiente apto para la instalación de los equipos de bombeo, eléctricos y de tratamiento de agua necesarios para su buen funcionamiento.

