La Municipalidad de Miraflores presentó el proyecto para el mejoramiento de la pileta del Óvalo Central de Miraflores, icónico espacio que nuevamente pondrá al distrito a la vanguardia en materia de infraestructura urbana.

Esta inversión en la modernización de la fuente asciende a S/5 millones y es financiada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

La recuperación de la histórica fuente de aguas que se incorporó en los años, buscará convertirla en un símbolo de la sana convivencia entre la innovación tecnológica y la sostenibilidad.

Atractivo turístico en Miraflores

La renovada pileta de Miraflores, ubicada en la intersección de las avenidas Arequipa, José Pardo, Ricardo Palma, Diagonal y Larco, será uno de los más importantes atractivos para visitantes nacionales y extranjeros.

Además, tendrá una fuente de agua tratada revolvente, con lo cual se asegura un uso racional del agua, evitando su desperdicio. Asimismo, a través del uso de tecnología LED, el proyecto busca generar eficiencia energética y sin impacto nocivo en el ambiente.

Finalmente, la pileta del óvalo contará en su interior con dos estanques y una sala de máquinas debidamente acondicionada e impermeabilizada para asegurar un ambiente apto para la instalación de los equipos de bombeo, eléctricos y de tratamiento de agua necesarios para su buen funcionamiento.

