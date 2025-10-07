La Municipalidad de Miraflores presentó el proyecto para el mejoramiento de la pileta del Óvalo Central de Miraflores, icónico espacio que nuevamente pondrá al distrito a la vanguardia en materia de infraestructura urbana.
Esta inversión en la modernización de la fuente asciende a S/5 millones y es financiada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).
Newsletter Buenos días
La recuperación de la histórica fuente de aguas que se incorporó en los años, buscará convertirla en un símbolo de la sana convivencia entre la innovación tecnológica y la sostenibilidad.
Atractivo turístico en Miraflores
La renovada pileta de Miraflores, ubicada en la intersección de las avenidas Arequipa, José Pardo, Ricardo Palma, Diagonal y Larco, será uno de los más importantes atractivos para visitantes nacionales y extranjeros.
Además, tendrá una fuente de agua tratada revolvente, con lo cual se asegura un uso racional del agua, evitando su desperdicio. Asimismo, a través del uso de tecnología LED, el proyecto busca generar eficiencia energética y sin impacto nocivo en el ambiente.
Finalmente, la pileta del óvalo contará en su interior con dos estanques y una sala de máquinas debidamente acondicionada e impermeabilizada para asegurar un ambiente apto para la instalación de los equipos de bombeo, eléctricos y de tratamiento de agua necesarios para su buen funcionamiento.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Lo que se discutía en Comisión de Transportes mientras se desarrollaba la jornada de paro en las calles
- Transportistas levantan paro tras reunirse con el Gobierno y llegar a acuerdos
- Dina Boluarte: Un paro de 24 horas, de 48 horas, hermano transportista, no va a resolver el problema
- San Miguel: vecinos realizaron cacerolazo en apoyo al paro de transportistas
- SJL: policía rompe luna de cúster y agrede a conductor durante paro de transportistas
Contenido sugerido
Contenido GEC